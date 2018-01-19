"Мужественность - не в имени": истории мужчин, взявших фамилию жены

В наши времена многие женщины сохраняют свою фамилию после того, как выходят замуж. Многие пары предпочитают двойные фамилии, а некоторые просто перемешивают обе фамилии в одну, совершенно новую. Но в Британии очень редко встретишь мужчину, принявшего фамилию жены.

Кристи Бруэр поговорила с тремя такими мужчинами.

Рори, учитель начальной школы на юго-востоке Лондона, уехал на летние каникулы в 2016 году будучи мистером Куком, но к началу нового учебного года он вернулся в школу мистером Дирлав.

Его семи-восьмилетние ученики не сразу смогли понять, что произошло. Они видели, что некоторые учительницы меняли свои фамилии после замужества, но никогда даже не слышали о том, что такое могут делать и мужчины после женитьбы.

"Почему вы поменяли свою фамилию, мистер Дирлав?", - спросила его одна из учениц на перемене. "Потому что я женился. Смотрите", - сказал Рори, показав всему классу свое свадебное кольцо. "Да, но почему?", - настаивала девочка.

"Потому что после свадьбы человек может выбрать, какая фамилия ему нравится. Можно сохранить свою или даже придумать новую фамилию. Я решил взять фамилию жены - Дирлав", - объяснил Рори.

"То, что дети видят вокруг себя, считается для них нормальным, а мое решение поменять фамилию дало им шанс узнать о новых идеях", - говорит Рори, который познакомился со своей женой Люси через интернет.

Рори было не трудно решиться поменять фамилию. "Я не был особенно привязан к фамилии Кук, а изменения фамилии никак не отражается на моей работе", - говорит он.

Ему не жалко, что теперь он должен заново учиться, как ставить подпись. "Я думал, что было бы хорошо, если бы у нас была одна и та же фамилия, и, по-моему, Дирлав звучит лучше" (дирлав (dearlove, от англ dear love) можно перевести как "дорогая любовь" - прим. Би-би-си).

Image caption Рори и Люси Дирлав в день свадьбы

Люси, продюсер на радио, с самого начала заявила, что не намерена менять свою фамилию. Такой же точки зрения придерживается все больше британских женщин. Но она ожидала, что Рори просто останется мистером Куком.

"Сначала я подумала, что он шутит, - говорит Люси. - Мне было бы все равно - у него такое же право сохранить свою фамилию, как и у меня".

Но, добавляет она, это решение резко повысило его популярность среди ее друзей: "Они говорят, что это приятно, необычно и очень хорошо".

Хотя ученики Рори быстро привыкли к его новой фамилии, над ним посмеивались 30-летние мужчины, с которыми он играет в футбол. "Это очень странно", - сказал один, косо поглядывая на Рори. "Современные мужчины", - вздыхал другой, закатывая глаза. Но Рори не сталкивался ни с какой другой критикой.

Неравенство в браке

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Свидетельство о браке Джона Леннона и Йоко Оно

В Англии и Уэльсе свидетельство о браке упоминает лишь отцов невесты и жениха. Об их матерях в документе нет ни слова. Многие считают, что этот документ больше не отражает современную жизнь.

"Это плевок в глаза матерям", - говорит депутат парламента Франк Филд, который входит в группу депутатов, добивающихся изменения свидетельства о браке.

В 2014 году, после легализации однополых браков, тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон обещал обратить внимание "на еще один аспект неравенства в браке, который остается неизменным с начала царствования королевы Виктории".

Депутаты подготовили законопроект по вопросу о свидетельстве о браке. В феврале он будет рассмотрен в парламенте.

Но есть и другие проблемы. Я знаю человека, чьи родители отказались прийти на его свадьбу после того, как узнали, что он собирается взять фамилию своей невесты. Для них это было непостижимо, а также служило доказательством, что он оказался под полным контролем своей будущей жены.

Рейчел Робнетт из университета Невады в Лас-Вегасе провела опрос в США и Великобритании и обнаружила, что большинство считает мужчин, чьи жены оставляют себе девичью фамилию, более женственными.

С другой стороны, считается, что в таком случае для жены брак менее приоритетный, а также она амбициозна, слишком уверена в себе и чрезмерно настаивает на своем авторитете.

"Отвечая на вопрос, люди говорили, что в таком случае муж слишком пассивен, что "в семье, очевидно, жена носит штаны", - говорит Робнетт. Но при этом мужей в таком браке также называют заботливыми.

По словам Робнетт, хотя люди готовы бороться с гендерными стереотипами во многих сферах жизни, например, на работе, но когда дело доходит до романтических отношений, большинство предпочитает традиционные роли.

"Как люди реагируют на идею, что мужчина берет фамилию своей жены?" - спросила я ее. "Я уверена, что результаты моего исследования будут еще больше склоняться в сторону традиции", - отвечает она.

Тем не менее, есть свидетельства того, что все больше мужчин берут себе фамилию жены. Компания Opinium провела опрос 2000 британцев в возрасте от 18 до 34 лет, и обнаружила, что каждый десятый мужчина в этой возрастной категории решил сделать этот выбор.

Чарли Шоу, преподаватель тибетской буддисткой медитации, взявший фамилию своей жены после того, как они заключили брак в прошлом году, говорит, это просто смешно, что многие уверены, что женщина по умолчанию сменит свою фамилию.

"С моей стороны это не было феминистским жестом, скорее, символом преданности. Я воспользовался возможностью признать существование патриархальной предубежденности и сексизма в нашем обществе, и что мы можем жить по-другому", - говорит он.

В его семье это происходит уже не первый раз. Его прадедушка был греком по фамилии Аспиотис. Этой фамилии было достаточно для того, чтобы во время войны, в Лондоне, кому-то пришло в голову бросить кирпич в его окно. Он сменил свою фамилию на фамилию жены и стал Морли - просто для того, чтобы не выделяться из толпы.

На работе Чарли по-прежнему пользуется фамилией Морли.

Правообладатель иллюстрации Millie Robson Image caption Момент, когда Чарли Морли стал Чарли Шоу

Некоторые женихи считают, что свадьба дает им возможность избавиться от фамилии, с которой у них связаны лишь отрицательные воспоминания.

"Мне было очень неприятно носить его фамилию, она никогда не казалась мне моей", - говорит 29-летний Кайо Ланглуа из Сан-Бернарду-ду-Кампу в Бразилии. Он не встречался и не разговаривал со своим отцом уже 10 лет.

Image caption Кайо не нравилась отцовская фамилия, а вот фамилия жены вызывала только положительные эмоции

Жена Кайо, Джилл, канадская журналистка, и, как и Люси Дирлав, сказала, что намерена сохранить свою фамилию. Свадьба состоялась семь лет назад, и Кайо сразу же решил отказаться от своей фамилии Перейра и стать Ланглуа.

"Когда мы поженились - это был замечательный момент в моей жизни. Я смог взять ее фамилию, и стать самим собой", - говорит он. "Джилл - невероятная женщина, и ее фамилия вызывает лишь положительные эмоции".

Один за обоих, оба друг за друга

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Кайо очень любит Beatles, и ему понравилось, что Джон Леннон и Йоко Оно, поженившись, решили сделать из фамилии супруга свое второе имя.

"Йоко поменяла свое имя для меня. Я поменял имя для нее. Один за обоих, оба друг за друга. У нее есть кольцо. У меня есть кольцо. Это означает, что между нами двумя девять знаков", - говорил Леннон.

Джилл говорит, многие бразильцы рассматривают такой шаг как "слабость" со стороны мужчины и ход против традиционной "мужественности", но никто из ее друзей или родственников не спорил с его решением.

"Моя мужественность - не в имени. Мужественность основана на характере, уважении к другим и знании того, на что ты способен как личность", - поясняет Кайо.

"Порой люди смеются, когда я говорю, что поменял фамилию, они даже бывают шокированы и спрашивают почему - но мы же в XXI веке, мы новое поколение и можем жить иначе".

Кайо говорит, что на следующий день после свадьбы проснулся другим человеком. "Я почувствовал легкость, - говорит он. - Я сделал то, что долго меня волновало".