75 лет конференции в Касабланке: как от Гитлера потребовали капитуляции

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сидят: Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль, стоят (слева направо): главком ВВС США Генри Арнольд, главком ВМФ США Эрнест Кинг, начальник штаба армии США Джордж Маршалл, начальник штаба ВМФ Британии сэр Дадли Паунд, начальник имперского генерального штаба сэр Алан Брук и главком британских ВВС сэр Чарльз Портал

75 лет назад завершилась конференция в Касабланке - первый саммит стран антигитлеровской коалиции.

Поскольку Сталин в ней не участвовал, в исторической памяти россиян она находится в тени Тегерана, Ялты и Потсдама. Не все знают даже, что такое событие было.

Но именно там принимались важнейшие решения для хода войны и послевоенного будущего.

Безоговорочная капитуляция

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Африке Рузвельт надел белый костюм, а Черчилль расстегнул пиджак

На итоговой пресс-конференции 24 января 1943 года из уст Франклина Рузвельта мир впервые услыхал слова "безоговорочная капитуляция".

"Объединенные Нации убеждены в том, что мир может быть достигнут только в результате безоговорочной капитуляции держав оси", - заявил он.

В Атлантической хартии, принятой 10 августа 1942 года и в общих чертах определявшей, за что сражаются США и Британия, ни о чем подобном не говорилось.

Франклин Рузвельт придавал такое значение этой формулировке, что называл встречу в Марокко "конференцией по вопросу о безоговорочной капитуляции".

Советский Союз официально присоединился к данному требованию спустя 10 месяцев на Тегеранской конференции.

Объединенные Нации не собираются поработить немецкий народ. Мы хотим, чтобы он получил нормальные возможности мирно развиваться в качестве уважаемого члена европейской семьи. Но мы намереваемся освободить его от нацизма и прусского милитаризма, и от фантастического представления, будто он является "расой господ" Франклин Рузвельт, из речи 24 декабря 1943 года

10 мая 1941 года бывший британский премьер Ллойд-Джордж в доверительной беседе сказал советскому послу Ивану Майскому о возможности примирения с Германией, если Берлин согласится ограничить свои притязания Данцигом, Силезией, Австрией и Эльзас-Лотарингией. Он не входил в правительство, а был лишь членом Палаты общин, хотя авторитетным и влиятельным, но, очевидно, такие мысли бродили в умах британской элиты.

По информации видного советского разведчика Павла Судоплатова, в конце июня того же года, вскоре после нападения Германии на СССР, советские власти пытались через нейтральную на тот момент Болгарию прозондировать возможность заключения нового Брестского мира.

С января 1943 года возможность завершить Вторую мировую войну компромиссом не рассматривалась союзниками даже теоретически.

Они [Германия и Япония] должны целиком отдать себя на нашу милость и правосудие. Это не означает, что мы запятнаем свое победоносное оружие жаждой мщения Уинстон Черчилль, из речи 30 июня 1943 года

"Применение термина "безоговорочная капитуляция" в дальнейшем было расценено различными авторитетами как одна из серьезнейших ошибок англо-американской военной политики, которая стимулировала сопротивление немцев и затянула борьбу", - указал в воспоминаниях Черчилль, не уточнив, кого имел в виду, и тут же оговорившись, что сам с таким мнением не согласен.

Италия в коммюнике не упоминалась. Рузвельт и в особенности Черчилль всегда считали ее скорее жертвой личных заблуждений Муссолини, нежели закоренелым агрессором, и хотели облегчить Риму переход на сторону союзников, как и случилось спустя несколько месяцев.

Направление главного удара

Львиная доля времени саммита в Касабланке, естественно, была отдана военным усилиям в предстоящем году.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После Африки следующей целью союзников стала Сицилия

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Американские десантники

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Час Ноль"

Рузвельт, Черчилль и их высшие военные советники практически единодушно решили, что главной задачей является разгром Германии. За приоритет тихоокеанского театра высказывался только главком ВМФ США адмирал Кинг, да и то не слишком настойчиво.

Далее между Вашингтоном и Лондоном возникли определенные разногласия.

Американцы считали приоритетом высадку во Франции (операция "Раундап"), откуда открывалась прямая дорога к сердцу Германии.

Черчилль, не отрицая преимуществ нормандского варианта, тем не менее вел к тому, чтобы сосредоточиться на Италии и Балканах.

Средиземноморский театр был единственным, где основную тяжесть войны несла Британия, и ему хотелось, чтобы именно там выигрывались важные сражения и освобождались города, знакомые каждому со школьных уроков географии.

Впоследствии возобладала позиция США, но в начале 1943 года у союзников не было достаточно сил для высадки в Нормандии, и Рузвельту пришлось временно согласиться.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Итальянцы не желали воевать за Муссолини и массово сдавались в плен

В итоге договорились в течение 1943 года нарастить численность американских войск на Британских островах до миллиона человек, а пока выбить из Туниса остатки корпуса Роммеля и летом осуществить высадку на Сицилии.

"Я удовлетворен тем, - писал Черчилль из Касабланки членам британского кабинета, - что президент считает приоритетом средиземноморский театр военных действий. Он также, по-видимому, все больше склоняется в пользу операции "Хаски" [высадка на Сицилии - прим. Би-би-си].

Было решено, что объединенные силы западных союзников в Европе возглавит Дуайт Эйзенхауэр, а его заместителем станет Гарольд Александер. Впоследствии американский военачальник руководил высадкой в Нормандии, а его британский коллега с июля 1943 года и до конца войны командовал в Италии.

Воздушная война

Еще один итог конференции в Касабланке - начало воздушного наступления на Германию.

Еще осенью 1940 года только что назначенный командующим британской стратегической авиацией Артур Харрис, наблюдая с крыши налет люфтваффе на Лондон, сказал: "Они сеют ветер - они пожнут бурю".

Первый массированный налет на Кельн произошел 30 мая 1942 года.

Однако постоянными и регулярными бомбежки сделались, начиная с весны 1943-го, и их интенсивность до самого окончания войны только нарастала.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Летающие крепости" над главной базой немецкого флота в Вильгельмсхафене

3 февраля 1945 года авиация союзников обрушила на Берлин 2250 тонн бомб, 14-15 февраля на Дрезден - 1238 тонн.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Химический завод концерна "ИГ Фарбен" в Людвигсхафене после налета союзной авиации

Всего за два года на Германию были сброшены почти полтора миллиона тонн бомб, больше всего на Берлин, Гамбург, Кельн и Эссен.

В Касабланке произошла дискуссия между Черчиллем и командующим американской бомбардировочной авиацией на Британских островах Айрой Экером. Премьер находил более целесообразными ночные бомбардировки, генерал отстаивал эффективность дневных налетов.

Стороны остались при своем мнении. В дальнейшем "летающие крепости" 8-й воздушной армии США действовали в основном днем, а "ланкастеры" и "галифаксы" Королевских ВВС ночью.

Строптивый де Голль

Еще один ключевой вопрос, решавшийся в Касабланке, касался Франции.

В отношениях с генералом де Голлем я сталкивался с непрерывными трудностями и имел с ним много резких споров. Но я всегда признавал в нем дух и идею Франции с ее гордостью, авторитетом и честолюбием. Я понимал его заносчивое поведение и восхищался им, хотя оно меня возмущало Уинстон Черчилль, из мемуаров

Шарля де Голля в Вашингтоне и Лондоне считали сложным партнером. Живя со своими соратниками на британские деньги, и будучи даже не президентом или премьером в изгнании, а просто генералом, приговоренным у себя на родине к расстрелу, он требовал обращения как глава великой державы.

Британия, оставшись в 1940 году один на один с Гитлером, остро нуждалась в любых союзниках. Черчилль был все-таки склонен принимать де Голля таким, какой он есть.

Американцы, над которыми, как говорится, не капало, предпочитали не спеша искать более приемлемую для себя фигуру.

Таковая вроде бы нашлась в лице генерала Анри Жиро, который был старше де Голля по званию, и который в апреле 1942 года, по некоторым данным, не без помощи американской разведки, бежал из германской крепости Кёнигштайн в Швейцарию.

В ноябре 1942 года союзники заняли французские колонии Алжир и Марокко. Де Голль полагал, что власть над освобожденными территориями должна быть немедленно вручена его комитету "Свободная Франция". Вместо этого в Северную Африку раньше него прибыл Жиро, с которым американцы вели какие-то переговоры.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хозяевам конференции стоило немалых усилий заставить Шарля де Голля (второй справа) и Анри Жиро (крайний слева) хотя бы сфотографироваться вместе

Когда де Голля позвали в Касабланку, он отказался ехать, заявив, что если Рузвельт желает его видеть, пусть пригласит с визитом в Вашингтон.

Тем временем американский президент принял в Касабланке Жиро и обещал, что тот будет главой временной администрации Франции, а де Голль его заместителем.

Члены делегаций шутили на тему того, как свести жениха с невестой.

Де Голль прилетел в Касабланку лишь 22 января, за день до закрытия конференции, после прямой угрозы Черчилля больше не иметь с ним дела.

Мы, конечно, ошиблись, сделав ставку на Жиро, точно так же, как англичане - на де Голля. Жаль, что не появилось какого-нибудь другого француза, который обладал бы храбростью де Голля, однако был бы в меньшей степени эгоцентричен Аверелл Гарриман, американский дипломат

"Ваш отказ явиться на совещание будет осужден общественным мнением. Если Вы совершенно твердо и сознательно отвергнете эту единственную в своем роде возможность, мы постараемся добиться результатов без Вас", - передал Черчилль де Голлю 18 января.

На единственной встрече де Голль и Жиро ни о чем не договорились.

Временное правительство Франции удалось сформировать лишь 3 июня 1944 года, за три дня до высадки в Нормандии. Американцам пришлось смириться с кандидатурой де Голля: Жиро было 75 лет, и он не обладал харизмой, волей и популярностью у французов.

Старая обида де Голля на США проявилась в середине 1960-х годов.

Совет будущих победителей

Конференция проходила 14-24 января 1943 года в отеле в предместье Касабланки Анфа в обстановке глубокой секретности. Когда журналистов позвали на итоговую пресс-конференцию, они были изумлены тем, что Рузвельт и Черчилль, оказывается, находились в Марокко, да еще целых полторы недели.

Идею провести в начале 1943 года большое военно-стратегическое совещание подал Рузвельт в послании Черчиллю от 26 ноября 1942 года. Британский премьер в тот же день согласился, подчеркнув необходимость участия первых лиц.

Президент сперва предложил встретиться в Каире, но в письме Черчиллю от 14 декабря назвал Касабланку "приемлемым и надежным местом".

Отказ Сталина принять участие во встрече избавил Рузвельта и Черчилля от необходимости лично отклонять требования о скором открытии второго фронта Аверелл Гарриман, американский дипломат

4 декабря Черчилль послал Сталину приглашение встретиться "где-нибудь в Африке". Спустя два дня советский лидер ответил, что военная обстановка не позволяет ему уезжать далеко от Москвы.

Историки в связи с этим указывают, что Сталин поднимался в воздух два раза в жизни - по пути на Тегеранскую конференцию и обратно - причем от Москвы до Баку и от Баку до Москвы ехал поездом, а в Африку пришлось бы совершить многочасовой перелет.

В декабре 1941-го и июне 1942 года Черчилль встречался в Вашингтоне с Рузвельтом, а в августе 1942-го в Москве со Сталиным, но статуса союзных конференций те переговоры не имели.

В ходе войны обороняющаяся сторона лишь реагирует на действия противника. Планируют будущее, определяют цели и выбирают варианты те, кто наступает.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Завершающая пресс-конференция

В 1942 году стратегическая инициатива еще принадлежала державам Оси. После Эль-Аламейна, Сталинграда, Мидуэя и Гуадалканала она перешла к антигитлеровской коалиции.

Касабланка открыла счет официальным саммитам, которых состоялось четыре, последние три с участием СССР.