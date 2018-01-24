75 лет конференции в Касабланке: как от Гитлера потребовали капитуляции
75 лет назад завершилась конференция в Касабланке - первый саммит стран антигитлеровской коалиции.
Поскольку Сталин в ней не участвовал, в исторической памяти россиян она находится в тени Тегерана, Ялты и Потсдама. Не все знают даже, что такое событие было.
Но именно там принимались важнейшие решения для хода войны и послевоенного будущего.
Безоговорочная капитуляция
На итоговой пресс-конференции 24 января 1943 года из уст Франклина Рузвельта мир впервые услыхал слова "безоговорочная капитуляция".
"Объединенные Нации убеждены в том, что мир может быть достигнут только в результате безоговорочной капитуляции держав оси", - заявил он.
В Атлантической хартии, принятой 10 августа 1942 года и в общих чертах определявшей, за что сражаются США и Британия, ни о чем подобном не говорилось.
Франклин Рузвельт придавал такое значение этой формулировке, что называл встречу в Марокко "конференцией по вопросу о безоговорочной капитуляции".
Советский Союз официально присоединился к данному требованию спустя 10 месяцев на Тегеранской конференции.
10 мая 1941 года бывший британский премьер Ллойд-Джордж в доверительной беседе сказал советскому послу Ивану Майскому о возможности примирения с Германией, если Берлин согласится ограничить свои притязания Данцигом, Силезией, Австрией и Эльзас-Лотарингией. Он не входил в правительство, а был лишь членом Палаты общин, хотя авторитетным и влиятельным, но, очевидно, такие мысли бродили в умах британской элиты.
По информации видного советского разведчика Павла Судоплатова, в конце июня того же года, вскоре после нападения Германии на СССР, советские власти пытались через нейтральную на тот момент Болгарию прозондировать возможность заключения нового Брестского мира.
- Зачем Рудольф Гесс полетел в Британию?
- Мог ли Берия стать советским Дэн Сяопином?
- "Немецкие шпионы" и "похабный мир"
С января 1943 года возможность завершить Вторую мировую войну компромиссом не рассматривалась союзниками даже теоретически.
"Применение термина "безоговорочная капитуляция" в дальнейшем было расценено различными авторитетами как одна из серьезнейших ошибок англо-американской военной политики, которая стимулировала сопротивление немцев и затянула борьбу", - указал в воспоминаниях Черчилль, не уточнив, кого имел в виду, и тут же оговорившись, что сам с таким мнением не согласен.
Италия в коммюнике не упоминалась. Рузвельт и в особенности Черчилль всегда считали ее скорее жертвой личных заблуждений Муссолини, нежели закоренелым агрессором, и хотели облегчить Риму переход на сторону союзников, как и случилось спустя несколько месяцев.
Направление главного удара
Львиная доля времени саммита в Касабланке, естественно, была отдана военным усилиям в предстоящем году.
Рузвельт, Черчилль и их высшие военные советники практически единодушно решили, что главной задачей является разгром Германии. За приоритет тихоокеанского театра высказывался только главком ВМФ США адмирал Кинг, да и то не слишком настойчиво.
Далее между Вашингтоном и Лондоном возникли определенные разногласия.
Американцы считали приоритетом высадку во Франции (операция "Раундап"), откуда открывалась прямая дорога к сердцу Германии.
Черчилль, не отрицая преимуществ нормандского варианта, тем не менее вел к тому, чтобы сосредоточиться на Италии и Балканах.
Средиземноморский театр был единственным, где основную тяжесть войны несла Британия, и ему хотелось, чтобы именно там выигрывались важные сражения и освобождались города, знакомые каждому со школьных уроков географии.
Впоследствии возобладала позиция США, но в начале 1943 года у союзников не было достаточно сил для высадки в Нормандии, и Рузвельту пришлось временно согласиться.
В итоге договорились в течение 1943 года нарастить численность американских войск на Британских островах до миллиона человек, а пока выбить из Туниса остатки корпуса Роммеля и летом осуществить высадку на Сицилии.
"Я удовлетворен тем, - писал Черчилль из Касабланки членам британского кабинета, - что президент считает приоритетом средиземноморский театр военных действий. Он также, по-видимому, все больше склоняется в пользу операции "Хаски" [высадка на Сицилии - прим. Би-би-си].
Было решено, что объединенные силы западных союзников в Европе возглавит Дуайт Эйзенхауэр, а его заместителем станет Гарольд Александер. Впоследствии американский военачальник руководил высадкой в Нормандии, а его британский коллега с июля 1943 года и до конца войны командовал в Италии.
Воздушная война
Еще один итог конференции в Касабланке - начало воздушного наступления на Германию.
Еще осенью 1940 года только что назначенный командующим британской стратегической авиацией Артур Харрис, наблюдая с крыши налет люфтваффе на Лондон, сказал: "Они сеют ветер - они пожнут бурю".
Первый массированный налет на Кельн произошел 30 мая 1942 года.
Однако постоянными и регулярными бомбежки сделались, начиная с весны 1943-го, и их интенсивность до самого окончания войны только нарастала.
- Как Вторая мировая стала войной бомб против городов
- Вторая мировая: Артур Харрис
- Бомбардировка Дрездена: два взгляда на одну трагедию
3 февраля 1945 года авиация союзников обрушила на Берлин 2250 тонн бомб, 14-15 февраля на Дрезден - 1238 тонн.
Всего за два года на Германию были сброшены почти полтора миллиона тонн бомб, больше всего на Берлин, Гамбург, Кельн и Эссен.
В Касабланке произошла дискуссия между Черчиллем и командующим американской бомбардировочной авиацией на Британских островах Айрой Экером. Премьер находил более целесообразными ночные бомбардировки, генерал отстаивал эффективность дневных налетов.
Стороны остались при своем мнении. В дальнейшем "летающие крепости" 8-й воздушной армии США действовали в основном днем, а "ланкастеры" и "галифаксы" Королевских ВВС ночью.
Строптивый де Голль
Еще один ключевой вопрос, решавшийся в Касабланке, касался Франции.
Шарля де Голля в Вашингтоне и Лондоне считали сложным партнером. Живя со своими соратниками на британские деньги, и будучи даже не президентом или премьером в изгнании, а просто генералом, приговоренным у себя на родине к расстрелу, он требовал обращения как глава великой державы.
Британия, оставшись в 1940 году один на один с Гитлером, остро нуждалась в любых союзниках. Черчилль был все-таки склонен принимать де Голля таким, какой он есть.
Американцы, над которыми, как говорится, не капало, предпочитали не спеша искать более приемлемую для себя фигуру.
Таковая вроде бы нашлась в лице генерала Анри Жиро, который был старше де Голля по званию, и который в апреле 1942 года, по некоторым данным, не без помощи американской разведки, бежал из германской крепости Кёнигштайн в Швейцарию.
В ноябре 1942 года союзники заняли французские колонии Алжир и Марокко. Де Голль полагал, что власть над освобожденными территориями должна быть немедленно вручена его комитету "Свободная Франция". Вместо этого в Северную Африку раньше него прибыл Жиро, с которым американцы вели какие-то переговоры.
Когда де Голля позвали в Касабланку, он отказался ехать, заявив, что если Рузвельт желает его видеть, пусть пригласит с визитом в Вашингтон.
Тем временем американский президент принял в Касабланке Жиро и обещал, что тот будет главой временной администрации Франции, а де Голль его заместителем.
Члены делегаций шутили на тему того, как свести жениха с невестой.
Де Голль прилетел в Касабланку лишь 22 января, за день до закрытия конференции, после прямой угрозы Черчилля больше не иметь с ним дела.
"Ваш отказ явиться на совещание будет осужден общественным мнением. Если Вы совершенно твердо и сознательно отвергнете эту единственную в своем роде возможность, мы постараемся добиться результатов без Вас", - передал Черчилль де Голлю 18 января.
На единственной встрече де Голль и Жиро ни о чем не договорились.
Временное правительство Франции удалось сформировать лишь 3 июня 1944 года, за три дня до высадки в Нормандии. Американцам пришлось смириться с кандидатурой де Голля: Жиро было 75 лет, и он не обладал харизмой, волей и популярностью у французов.
Старая обида де Голля на США проявилась в середине 1960-х годов.
Совет будущих победителей
Конференция проходила 14-24 января 1943 года в отеле в предместье Касабланки Анфа в обстановке глубокой секретности. Когда журналистов позвали на итоговую пресс-конференцию, они были изумлены тем, что Рузвельт и Черчилль, оказывается, находились в Марокко, да еще целых полторы недели.
Идею провести в начале 1943 года большое военно-стратегическое совещание подал Рузвельт в послании Черчиллю от 26 ноября 1942 года. Британский премьер в тот же день согласился, подчеркнув необходимость участия первых лиц.
Президент сперва предложил встретиться в Каире, но в письме Черчиллю от 14 декабря назвал Касабланку "приемлемым и надежным местом".
4 декабря Черчилль послал Сталину приглашение встретиться "где-нибудь в Африке". Спустя два дня советский лидер ответил, что военная обстановка не позволяет ему уезжать далеко от Москвы.
Историки в связи с этим указывают, что Сталин поднимался в воздух два раза в жизни - по пути на Тегеранскую конференцию и обратно - причем от Москвы до Баку и от Баку до Москвы ехал поездом, а в Африку пришлось бы совершить многочасовой перелет.
В декабре 1941-го и июне 1942 года Черчилль встречался в Вашингтоне с Рузвельтом, а в августе 1942-го в Москве со Сталиным, но статуса союзных конференций те переговоры не имели.
В ходе войны обороняющаяся сторона лишь реагирует на действия противника. Планируют будущее, определяют цели и выбирают варианты те, кто наступает.
В 1942 году стратегическая инициатива еще принадлежала державам Оси. После Эль-Аламейна, Сталинграда, Мидуэя и Гуадалканала она перешла к антигитлеровской коалиции.
Касабланка открыла счет официальным саммитам, которых состоялось четыре, последние три с участием СССР.