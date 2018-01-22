Другая повестка: почему российское ТВ игнорировало атаки на школы

Правообладатель иллюстрации Viktor Bartenev/TASS Image caption Нападения в школах оказались не так интересны телеканалам, как деятельность президента

Российские федеральные телеканалы в итоговых выпусках в воскресенье проигнорировали тему нападений на школы в Перми и в Улан-Удэ. Повестка была и без того насыщенной - так ведущие новостей объяснили отказ освещать главное общественное событие недели в разговоре с Би-би-си.

Всего за одну неделю января в российских школах произошло сразу два нападения. 15 января в Перми двое подростков ранили ножом 15 человек в школе №127. 19 января в Улан-Удэ подросток, вооруженный топором и бутылкой с зажигательной смесью, ворвался на урок и попытался зарубить учеников четвертого класса. От его рук пострадали шесть человек, нападавший пытался покончить с собой, но остался жив.

Эти события стали центральной темой большинства российских газет, интернет-изданий и информагентств: массовые издания "Комсомольская правда" и "Московский комсомолец" посвятили несколько передовиц нападениям, сервис "Яндекс.Новости" показывает сотни сообщений по теме нападения.

На резню в Перми оперативно отреагировал Роскомнадзор, предложив блокировать группы в соцсети "ВКонтакте", призывающие к насилию в школах. Депутат-единоросс Виталий Милонов предложил пускать подростков в интернет только по паспорту, а его коллега, глава думского комитета по безопасности Ирина Яровая, разработала законопроект о досудебной блокировке сайтов, склоняющих детей к преступлениям. На сообщения о нападениях реагировал и Кремль.

Я же не спрашиваю, почему вы что-то печатаете, а что-то нет. У вас своя редакционная политика, а у нас своя Дмитрий Киселев, телеведущий

Однако федеральные телеканалы - "Россия 1", Первый канал и НТВ - почти не уделили внимания этим новостям. В день нападения в Перми вышло в общей сложности лишь пять сюжетов на трех главных каналах.

Самый длинный из них длился 4 минуты 14 секунд, его показали в программе "Чрезвычайное происшествие" на НТВ. Хронометраж остальных был около минуты. В этот же день на федеральных каналах вышло в эфир 69 сюжетов, в которых упоминался президент России Владимир Путин, который накануне окунулся в прорубь.

О втором нападении в Улан-Удэ 19 января в тот же день также вышло пять сюжетов на трех каналах. А о том, что это уже второе нападение за неделю, ни в одном из них не упоминалось. При этом в новостях федеральных каналов снова показали 46 сюжетов с упоминанием Путина (данные предоставлены "Медиалогией").

В итоговых выпусках новостей на Первом, "России 1" и НТВ в воскресенье о нападениях на школьников в Перми и Улан-Удэ решили не упоминать вовсе - на это ранее обратил издание "Медуза".

Не повод для сюжета

В Кремле традиционно заявили, что не вмешиваются в редакционную политику телеканалов.

"Это целиком и полностью прерогатива редакционной политики СМИ. Какие-то СМИ принимают решение в пользу освещения, какие-то СМИ придерживаются иной точки зрения", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему федеральные телеканалы уделили мало эфирного времени нападениям на школы.

Песков при этом добавил, что "подобные трагические события, конечно, требуют чрезвычайно аккуратного подхода".

Пресс-служба Первого канала оставила без комментариев вопрос Би-би-си о причинах такого решения. Представители ВГТРК не ответили на звонки Би-би-си.

В России, устремленной в будущее, нападения в школах новостным федеральным поводом не являются Константин Калачев, политолог

Запрос Би-би-си в НТВ также остался без ответа.

Ведущий программы "Воскресное время" на Первом канале Валерий Фадеев объяснил Би-би-си отказ от освещения событий в школах тем, что на неделе "была насыщенная повестка".

На Первом в итоговой программе сообщили, что Путин собрал полтора миллиона подписей для выдвижения в президенты; рассказали, как президент почтил память защитников Ленинграда в годовщину прорыва блокады; подвели итоги первого года президентства Дональда Трампа. Также в выпуск попали сюжета о начале Турцией новой операции в Сирии, о Гайдаровском форуме и о том, что в США подготовили новую ядерную доктрину.

"Я же не спрашиваю, почему вы что-то печатаете, а что-то нет. У вас своя редакционная политика, а у нас своя", - сказал Би-би-си ведущий "Вестей недели" на "России 1" Дмитрий Киселев.

Итоговый выпуск "Вестей недели" был посвящен купанию Путина на Крещение, форуму малых городов, в котором также принимал участие баллотирующийся на новый срок президент, а также операции Турции в Сирии и ситуации на Украине.

Побольше оптимизма

Это не первый случай, когда телеканалы игнорируют новости о резонансных событиях, причем чаще всего Первый канал, "Россия 1" и НТВ ведут себя по отношению к негативным новостям одинаково.

Так, в августе в Сургуте мужчина бросился с ножом на прохожих и был застрелен полицией - телеканалы вовсе не освещали это событие.

Также умолчали телеканалы и о массовых эвакуациях после звонках о минировании осенью 2017 года.

Традиционно представители телеканалов игнорируют вопросы о том, почему они выбирают те или иные события, а Кремль называет это делом самих телеканалов. Дело в нежелании руководства телеканалов и страны демонстрировать негатив в новостях, уверен политолог Константин Калачев.

"Экспансия социального оптимизма предполагает минимизацию негатива в новостях, тем более, если новости касаются детей, которые "наше будущее". Тему нападений перевели в разряд локальных происшествий, местных новостей. Жителей великой России решили не расстраивать", - объяснил отказ от освещения нападений на школы эксперт.

По словам Калачева, у жителей Перми и Улан-Удэ может быть непонимание, почему их новости остались локальными, но серьезных последствий это не вызовет.

"Если новости, то хорошие! В России, устремленной в будущее, нападения в школах новостным федеральным поводом не являются. Тем более, что эти нападения ставят серьезные и неприятные власти вопросы. Например, про причины такого уровня агрессии в обществе", - сказал политолог.

Телеканалы не стали упоминать про нападения из-за боязни "эффекта повторения" - когда человек начинает делать что-то, увидев пример в СМИ, считает заведующий кафедрой новых медиа и теорий коммуникации факультета журналистики МГУ им М.В. Ломоносова Иван Засурский.

По его мнению, отказ от освещения нападений на школы похож на запрет рассказывать о способах самоубийства в СМИ.

При участии службы мониторинга Би-би-си