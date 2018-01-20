Как родители могут годами безнаказанно истязать своих детей

Правообладатель иллюстрации facebook Image caption На фотографиях Турпины выглядят, как большая счастливая семья

Супругов Дэвида и Луизы Турпин обвиняют в том, что они держали взаперти 13 собственных детей в доме в американском штате Калифорния.

Трудно поверить в сообщения о пытках, когда видишь полные улыбок семейные фотографии из разных мест отдыха вроде Диснейленда.

Би-би-си поговорила с экспертами в области жестокого обращения с детьми, психиатрии и психологии о том, как родители могут срываться на своих сыновьях и дочерях.

Насколько часто родители держат свои детей взаперти?

История четы Турпин примечательна по многим причинам. Прежде всего, бросается в глаза то, что обвинения выдвинуты против двух родителей, воспитывающих нескольких детей.

Media playback is unsupported on your device В США арестована пара, державшая 13 своих детей на цепи

Более распространены случаи, когда родитель или родители не могут совладать с одним ребенком и ситуация постепенно выходит из-под контроля, говорит профессор Кевин Браун - руководитель Центра судебной и семейной психологии в Ноттингемском университете (Великобритания).

"Я видел много случаев пренебрежения, когда детей плохо мыли или кормили. Но нечасто сталкиваешься со случаями, когда детей пытают, когда жестокость выглядит преднамеренной", - говорит доктор Бернард Галлахер, эксперт по защите детей из британского Университета Хаддерсфилда.

Могут ли родители издеваться над детьми сообща?

"Когда два человека действуют вместе, они поддерживают друг друга, и считают собственное поведение нормальным. Они ведут себя так, как никогда бы не стали вести себя поодиночке", - говорит Корал Дандо, профессор психологии из Лондонского университета в Вестминстере.

Бывает, что один из партнеров подпадает под влияние другого и подчиняется его воле, добавляет она.

"Мы привыкли думать, что мужчины принуждают женщин к действию. Чаще всего так и бывает, но не всегда", -замечает эксперт.

Почему уровень жестокости нарастает?

Со временем супруги Турпин обращались со своими детьми все хуже, сообщил окружной прокурор Майк Хестрин в ходе оглашения обвинений против супругов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Семья Дэвида и Луизы Турпин (на фотографиях справа) оказалась уникальной в плохом смысле этого слова

"То, что начинается как пренебрежение, впоследствии перерастает во всеобъемлющее, продолжительное и крайне жестокое насилие над детьми", - заявил он.

Элизабет Джейн Флорес, сестра Луизы Турпин, рассказала в телешоу "Доброе утро, Америка", что 20 лет назад она какое-то время провела с семьей и не заметила признаков жестокого обращения, хотя и посчитала, что детей воспитывали строго.

Ситуация может резко ухудшиться, когда преступники пытаются скрыть некую семейную тайну, возможно, относящуюся к насилию, говорит профессор Браун.

"В какой-то момент это выходит из-под контроля в физическом и социальном плане. Они [родители] вынуждены ограничивать свободу передвижения, чтобы информация не вышла наружу", - говорит он.

"Я не берусь оценивать конкретные случаи в прошлом и настоящем. Однако основываясь на данных научных публикаций и собственном клиническом опыте, отмечу, что случаи крайне жестокого обращения обычно происходят, когда дети скрыты из "поля зрения" окружающих", - говорит доктор Эйлин Визард, детский и подростковый консультант-психиатр из Института детского здравоохранения на Грейт Ормонд стрит при Университетском колледже Лондона.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С виду обычный дом Турпиных в городе Перрис, штат Калифорния

"Они могут жить вместе со своей семьей, но у них нет доступа к людям извне - специалистам или сверстникам. То есть родители или опекуны не несут никакой ответственности за жестокое обращение над детьми, а дети, в свою очередь, не общаются со взрослыми, которые бы обращались с ними иначе", - объясняет она.

Таким образом, формируются отношения с элементами стокгольмского синдрома, когда заложники ради собственного выживания идентифицируют себя с теми, кто их удерживает.

"Некоторые жертвы могут в значительной степени отождествлять себя с родителями и считать их своими защитниками", - рассказывает доктор Визард.

Как родители привыкают вести двойную жизнь?

Двойная жизнь "соответствует определенному типу личности, когда, например, с виду примерный семьянин за закрытым дверьми превращается в тирана", говорит профессор Браун.

"Существуют психологические механизмы, называемые "расщепление" и "проекция", которые используем мы все, чтобы игнорировать аспекты собственного дурного поведения или перекладывать ответственность за него на других людей, будто бы они в нем виноваты. В свою очередь, дети-жертвы могут ощущать, что "это все их вина".

Иногда люди используют искаженную версию религии, чтобы оправдать свои поступки: они убеждают себя, что в ребенке заключено зло, объясняет доктор Галлахер.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Турпины могли не чувствовать вины за свои поступки, а перекладывать ее на детей, говорят психологи

Почему такие преступления долго остаются незамеченными?

Профессор Дандо, ранее служившая в полиции и изучавшая современное рабство в ходе своей научной карьеры, говорит, что даже если у жертв есть контакт с внешним миром, страх сковывает их попытки вырваться на свободу.

"Например, жертвы современного рабства каждый день ходят на работу. Они взаимодействуют с остальным обществом и никому не рассказывают, что отдают заработки своим эксплуататорам. Их держат под контролем угрозами и манипуляциями", - объясняет ученый.

У случае семьи Турпин у детей, похоже, не было возможности позвать на помощь. Они не ходили в школу - вместо этого Турпин-отец зарегистрировал частную школу по адресу их проживания.

Образование на дому может полностью вывести детей из-под общественного радара, говорит доктор Данья Глейзер, психиатр, работающая в Лондоне.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если соседские дети ведут себя странно или почти не выходят из дома, эксперты советуют обращаться в полицию или органы опеки

"Само по себе в домашнем образовании нет ничего плохого, однако без внешних проверок оно может обернуться изоляцией детей от общества", - говорит она.

Соседи Турпиных рассказывали телеканалу NBC, что через окна верхнего этажа они видели, как дети часами маршировали колонной друг за другом.

"Если вы знаете, что рядом живут дети, но вы никогда не видите их на улице или их поведение кажется вам очень странным, это должно послужить тревожным сигналом", - говорит доктор Глейзер.

Люди не должны бояться сообщать о своем беспокойстве полиции, местным властям или органам по опеке.

"Не нужно заниматься доносительством - можно лишь выразить свое беспокойство. Такой урок можно извлечь из этой ситуации".