Они не пара: рэпер-пропагандист ИГ и переводчица ФБР

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Джихадист Денис Мамаду Герхард Кусперт, он же Десо Догг, он же Абу Малик (в центре)

Известия о гибели бывшего немецкого рэпера, перешедшего в ислам и сделавшегося пропагандистом "Исламского государства", напомнили о судьбе соблазненной им переводчицы из детройтского отделения ФБР, которая тайно вышла за него в Сирии замуж, но быстро вернулась в США и была осуждена.

Будущий джихадист Денис Мамаду Герхард Кусперт, он же Десо Догг, он же Абу Малик, он же Абу Тальза аль-Альмани, родился в октябре 1975 года в Западном Берлине. Его отец, гражданин Ганы Ричард Люк-Гиффард, ушел от его матери, немки Зигрид Кусперт, и был депортирован еще до рождения сына.

Впоследствии мать вышла замуж за чернокожего офицера армии США, который вечно конфликтовал с пасынком. Этими сварами отчасти объясняют острую неприязнь Кусперта к Америке. Он был трудным ребенком и неоднократно попадал в полицию.

Преступная карьера мальчика началась с кражи игрушечного автомобиля; подростком он стал грабить туристов. Он связался с уличной бандой, которая называлась "Ребята из 36-го" и базировалась в берлинском районе Кройцберг, находившемся в 36-м почтовом округе.

"Я всегда дрался за 36-й, - говорил Кусперт берлинскому репортеру. - Я кровь проливал за 36-й. Меня резали за 36-й!"

Банда состояла из сыновей турецких и арабских иммигрантов. Она враждовала с неонацистскими группировками и была без ума от хип-хопа, с которым познакомилась благодаря американским военным, переполнявшим город до падения Берлинской стены.

Когда Кусперт вырос, он торговал наркотиками и с гордостью поведал другому журналисту, что совершал все виды преступлений, кроме изнасилования и выхватывания сумочек.

Попутно он начал в 1995 году заниматься рэпом и семь лет спустя завел сценический псевдоним Десо Догг. По одной версии, Десо происходит от devil's son, "сын дьявола". На одной руке у него была татуировка "бандит".

Он приобрел кое-какую известность в 2005 и 2006 годах, гастролируя по Германии с американской группой DMX. Догг побывал в тюрьме и в психиатрической больнице, а также выпустил три диска в стиле гангста-рэп, но так и не стал звездой первой величины.

"Добро пожаловать в мой мир"

Кусперт едва не погиб в автомобильной катастрофе, а затем попал под влияние Пьера Фогеля, бывшего профессионального боксера, который перешел в ислам. В 2010 году, когда вышел его небольшой хит Willkommen in meiner Welt ("Добро пожаловать в мой мир"), Догг покончил с рэпом, объявил на видео, что обратился в ислам, и взял себе имя Абу Малик.

Вместо гангста-рэпа он начал исполнять на немецком мусульманские песнопения (нашиды), в одном из которых превозносился Усама бин Ладен, публично выразил поддержку моджахедам в Афганистане, Ираке, Сирии, Сомали и Чечне и назвал Берлин "очередным метрополисом кафиров".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кусперт родился и вырос в берлинском районе Кройцберг

В 2011 году берлинская прокуратура завела на него дело о хранении оружия, после того как на "Ютьюбе" появилось видео, где Абу Малик им размахивал. У него дома обнаружили при обыске 16 9-миллиметровых и мелкокалиберных патронов и приговорили его к штрафу в 1800 евро.

Бывший гангста-рэпер съездил в 2012 году в Египет и прошел там военную подготовку, которую завершил в Ливии. В 2013 году он уже воевал в Сирии против сил Башара Асада под псевдонимом Абу Тальха аль-Альмани, присоединился к "Аль-Каиде", а потом и к "Исламскому государству" (в РФ запрещено).

В рядах экстремистской организации он документировал на видео убийства, совершаемые штатным палачом группировки, получившим в британской бульварной прессе прозвище "Джихадист Джон" (настоящее имя - Мохаммед Эмвази; насколько известно, убит в ноябре 2015 года), а однажды и сам предстал перед камерой со свежеотрезанной головой в руках.

Он был популярен среди потерянных одиноких мусульман из Германии и слыл главным рекрутером террористического халифата.

О его смерти сообщали и раньше, но потом выяснялось, что ошибочно. Сейчас о гибели Кусперта сообщила поддерживающая ИГ организация Wafa Media Foundation, присовокупив в доказательство фотографию его окровавленного трупа.

Дело "Объекта А"

Уголовное дело Даниэлы Грин, на которой он недолго был женат, поначалу было засекречено. Потом судья распорядился рассекретить его, но лишь частично, а в ряде документов замазаны отдельные слова. Впрочем, они не замазаны в других, как будто цензоры действовали, не сговариваясь.

Грин, которой сейчас около 40 лет, родилась в Чехословакии, выросла в Германии и, как и мать террориста Кусперта, вышла там замуж за американского военнослужащего, с которым уехала в США.

Закончила университет в Оклахоме, а потом аспирантуру, получив магистерскую степень по истории. "Она была в числе лучших наших аспирантов", - вспоминает в интервью с Си-эн-эн профессор Алан Грабб, который был у нее научным руководителем по диссертации на тему "Расовые мотивации французских коллаборационистов во время Второй Мировой войны".

Когда Грин поступала переводчицей на госслужбу, Грабб написал ей рекомендательное письмо. Она свободно говорила по-немецки и устроилась в 2011 году по контракту в ФБР, которое досконально проверило ее подноготную и, очевидно, осталось довольно. Ей сразу же дали секретный доступ высокой категории.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бывший гангста-рэпер съездил в Египет и прошел там военную подготовку

Грин, которую друзья зовут Дейни, направили в январе 2014 года в отделение ФБР в Детройте, где дали не переводческое, а следовательское задание "разрабатывать" человека, закодированного в судебных документах как "Объект А".

На самом деле это был Кусперт, который в тот момент уже живо интересовал силовиков по обе стороны океана. В ходе разработки "Объекта А" Грин выявила несколько электронных адресов и телефонных номеров этого террориста.

Среди них было два аккаунта в "Скайпе". Согласно судебным документам, был и третий, которым пользовалась одна Грин. В апреле 2014 года, когда ее работа была в полном разгаре, Кусперт появился на видео, где присягал на верность ИГ и его вождю Абу Бакру аль-Багдади.

Он назвал ИГ "государством, которое никто остановить не сможет" и обещал, что будет строить его, "пока оно не достигнет Вашингтона".

"Обама!" - воскликнул затем Кусперт и быстро провел пальцем себе по горлу.

11 июня 2014 года Грин заполнила на работе форму FD-722, или "Рапорт о поездке за границу", который должны подавать все обладатели секретного допуска. Она указала в нем, что направляется в Мюнхен к родителям.

23 июня 2014 года Грин, которая в тот момент еще была замужем за вывезшим ее из Германии американцем, села в самолет. Билет у нее был в один конец, и не в Германию, а в Стамбул, где у нее был забронирован номер в отеле "Эргуван". Оттуда она направилась в город Газиантеп, от которого 35 км до сирийской границы.

Прибыв на место, она связалась с "Объектом А", и тот прислал за ней человека, который переправил ее в Сирию. Там 27 июня она вышла за "Объекта А" замуж.

"Ну и наломала я дров!"

Грин сообщила Кусперту, что работает в ФБР и что он стал фигурантом проводимого бюро следствия. Вскоре после этого из имейлов, которых Грин слала из Сирии непоименованному адресату, стало казаться, что у нее появились сомнения. "Ну и наломала я дров!" - писала она 8 июля.

На следующий день она заметила: "Я уехала, и назад дороги нет. Даже если бы я попыталась вернуться, я не знала бы, как выбраться. Я в очень суровой обстановке и не знаю, сколько я здесь выдержу. Но какое это имеет значение, хороша ложка к обеду".

22 июля Грин писала тому же адресату: "Я не уверена, говорила ли я тебе, что я, скорее всего, сяду надолго в тюрьму, если вернусь, но такова жизнь. Хотелось бы повернуть время вспять на несколько дней".

Кусперт же продолжал жить своей жизнью. В июле 2014 он мелькнул на видеозаписи с захваченного тогда ИГ газового месторождения Аш-Шаер в Хомсе. "Объект А" стоял на поле, усеянном трупами, и бил по трупу сандалией.

Несмотря на свои опасения, новобрачная сумела вернуться в США 6 августа 2014 года, прожив с новым мужем чуть больше месяца. ФБР получило ордер на ее арест еще 1 августа.

Как явствует из судебных документов, Грин повела себя как образцовая арестантка: во всем призналась и начала усердно сотрудничать со следствием, которое осталось ею так довольно, что просило потом вашингтонского федерального судью учесть ее своевременное и чистосердечное раскаяние и помощь правосудию и дать ей два года тюрьмы.

Она призналась во лжи в связи с международным терроризмом, за что ей грозило до восьми лет. Как писал судье перед приговором прокурор Томас Джилиси, тот факт, что Грин сумела выбраться из Сирии без царапинки и не успела рассказать террористам почти никаких секретов, был подарком судьбы или смесью удачи и их бестолковости.

Она вышла из тюрьмы в августе 2016 года и сейчас работает в гостинице. Ее бывший адвокат Шон Мор сказал Си-эн-эн, что она "была, очевидно, наивна".