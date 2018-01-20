Фестиваль света Lumiere в Лондоне: фламинго, зонтики и статуи святых

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В Лондоне проходит фестиваль Lumiere, в рамках которого многие знаменитые места британской столицы преобразилисьблагодаря подсветке и световым инсталляциям. Всего в городе установлено более 50 арт-объектов.

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Одна из самых впечатляющих композиций - подсвеченное в яркие света древнее Вестминстерское аббатство. Статуи аббатства уже второй год подряд играют новыми красками на шоу Патриса Уорренера "Свет духа".

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Авторы инсталляции под названием "Ночная жизнь" решили добавить немного дикой природы в городскую среду.

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Помимо светящегося зайца, в композиции представлены лягушки, бабочки, лиса и другие животные.

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Еще одна инсталляция на "природную" тему носит романтическое название "Это был сон?".

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Светящиеся шарики на Трафальгарской площади то зажигаются, то гаснут и развеваются на ветру под музыку. По замыслу коллектива авторов из Гренобля Collectif Coin, шарики добавляют элемент хаотичности в хорошо структурированную композицию из света и музыки.

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Световое поле, меняющее цвет, представили у вокзала Кингс-Кросс художники из архитектурного бюро KANVA из Канады.

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На знаменитой площади Пикадилли действует инсталляция "Путешествие". На здание роскошного отеля Café Royal спроецированы часы, отсчитывающие годы.

"Пока стрелки часов идут, они отмечают как наш мир менялся от Прекрасной эпохи Belle Époque и индустриальной революции до современности", - говорится в описании проекта.

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В лондонском Чайна-тауне установлена инсталляция "Перелет фламинго". Авторы проводят параллель между огромными расстояниями, которые преодолевают фламинго каждый год, и тем, как происходит миграция людей в мире.

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Светящиеся человечки в рамках инсталляции "Мой свет - твой свет" ливанского художника Алаа Минави символизируют сирийских беженцев. Художник в течение трех лет был переводчиком сирийских, иранских, сомалийских и суданских беженцев.

"Я хочу, чтобы люди не считали этих людей беженцами. Надо к ним относиться как к людям, которых заставили покинуть свои дома. Нам надо переосмыслить значение слова "беженец" и развеять страхи вокруг этого слова", - говорит художник.

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Инсталляция "Происхождение мирового пузыря 2018" установлена в самом центре Лондона, на станции Oxford Circus. Вдохновляясь миром микробиологии и постоянным движением и размножением клеток, авторы с помощью специального программного обеспечения создали новый вид "технологического барокко" - изображения в шаре постоянно смешиваются, меняют форму, ускоряются и замедляются.

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В районе вокзала Кингс-Кросс царит искусственное северное сияние, созданное в рамках проекта Waterlicht. Любуются даже собаки.

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"Проект Зонтик" представляет собой хореографический перфоманс со светящимися зонтиками в разных районах Лондона.

Фестиваль света London Lumiere продлится в британской столице до воскресенья 21 января.

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