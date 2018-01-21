Британские "Ледяные Девы" поставили рекорд в Антарктиде
Шесть британских женщин-военнослужащих впервые пересекли Антарктиду на лыжах в составе такой большой и притом чисто женской группы.
Команда "Ледовые Девы" выступила на 1700-километровый маршрут от побережья до побережья 20 ноября прошлого года. и достигла финиша - залива Геркулеса - спустя 62 дня, около 10 утра по Гринвичу 21 января.
По расчетам, экспедиция должна была занять от 75 до 90 суток.
Каждая участница экспедиции везла за собой сани с едой и топливом весом 80 кг.
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Хотя сейчас в Антарктике лето, лыжницам пришлось преодолевать 40-градусные морозы и ветра скоростью выше 100 км/ч.
Идея похода принадлежала двум майорам медицинской службы британской армии - Никс Уэзерилл и Нэт Тэйлор.
Единственным условием для претенднток была принадлежность к вооруженным силам Соединенного Королевства - на действительной службе или в резерве. Желание изъявили 250 человек.
После суровых испытаний на Британских островах и в Норвегии была сформирована команда из шести лыжниц.
Кроме Уэзерилл и Тэйлор, в нее вошли майор-резервист Сэнди Хеннис из Королевской сигнальной службы, капитан Занна Бейкер, лейтенант Дженни Стивенсон и сержант резерва Софи Монтегю - все трое из Королевской артиллерии.
"Я так горжусь! Мне до сих пор не верится! - передала из базового лагеря по окончании похода Никс Уэзерилл. - У нас были веселые моменты, тяжкие моменты и великие моменты, и все они, я думаю, сделали нас лучше".
"Все последние дни я старалась навсегда запомнить здешние прекрасные ландшафты. Два месяца они были нашим домом, и мы будем по ним скучать, хотя было трудно", - сказала Нэт Тэйлор.
"До сих пор не могу поверить, что мы сделали это!" - заявила Занна Бейкер, добавив, что лыжный супермарафон был ее мечтой на протяжении 10 лет.
"Мы хотели вдохновить людей, и в особенности женщин всех возрастов и физических возможностей делать то, что кажется невероятным, на что они не решаются в обычной жизни", - сказала Сэнди Хеннис.
Поздравления храбрым путешественницам
"Невозможно переоценить то, что вы совершили, как в самой экспедиции, так и во время многих месяцев тренировок", - говорится в официальном "Твиттере" Букингемского дворца.
"Вы исполнили свою мечту и совершили физический и моральный подвиг!" - написала в "Твиттере" графиня Уэссекская [супруга младшего сына королевы Елизаветы II принца Эдварда - прим. Би-би-си]. встречашаяся с лыжницами в сентябре прошлого года в военной академии в Сэндхерсте.
"Вы являетесь вдохновляющим примером для молодежи нашей страны и для всех нас!" - приветствовал подчиненных министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.
Предшественницы
В 1935 году Каролина Миккельсен, жена капитана норвежского китобойного судна, стала первой женщиной, ступившей на лед Антарктиды.
В 1947 году две американки прожили на полярной станции год.
В 1993 году женская лыжная группа из США достигла Южного полюса, преодолев за 67 дней 1100 километров.
В 2000 году британские лыжницы Каролина Гамильтон, Зоя Хадсон, Энн Дэниельс и Джан Маккормак стали первыми женщинами, побывавшими и на Северном, и на Южном полюсе.
Год спустя 47-летняя норвежка Лив Арнесен и 45-летняя американка Энн Бэнкорфт пересекли на лыжах весь континент.
В 2012 году то же самое совершила в одиночку 33-летняя британка Фелисити Астон, преодолевшая 1744 километра за 59 дней.