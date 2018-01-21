Новый имидж Путина - спаситель святой Руси?

Правообладатель иллюстрации ALEXEI DRUZHININ/AFP Image caption Православие - неотъемлемая часть исповедуемой Путиным национально-консервативной доктрины

Представляемый прежде в образе мускулистого мачо, способного защитить соотечественников от внешних врагов, российский президент Владимир Путин накануне выборов 2018 года обретает новый имидж - замешанный на мистике и связанный с историей.

Главный посыл, распространяемый государственным телевидением: Путин преодолел трагический раскол в российском обществе, чудесным образом примирил советские и православно-имперские ценности и вывел страну из хаоса.

Таков документальный фильм "Валаам - ступень к небу", показанный 14 января в эфире телеканала "Россия 1".

Его автор и ведущий Андрей Кондрашов был недавно назначен пресс-секретарем избирательного штаба кандидата Путина.

Знаменитый монастырь на острове посреди Ладоги, окруженный красивой северной природой и, по слухам, особенно любимый Владимиром Путиным, предстает в картине как зеркало, отражающее судьбу всей России.

Закрытый и пришедший в запустение при коммунистах, Валаам вернул себе былое процветание - как подразумевается, хотя и не говорится прямо, при поддержке президента.

Правообладатель иллюстрации VGTRK Image caption Возрождение Валаамского монастыря представлено в фильме как символ возрождения России

Его возрождение из руин представлено как метафора возрождения России под руководством Владимира Путина.

"Валаам умер, когда великое государство Российское было разрушено, и возродился, когда наша страна поднялась с колен", - говорит ведущий на фоне кадров посещения монастыря Путиным.

Мистическое событие

Сам визит, состоявшийся в 2016 году, выглядит в фильме мистическим событием, о котором повествуется языком, более присущим житиям святых.

"Вот место, где причалила лодка, из которой появился Владимир Путин," - умиляется ведущий под звуки воодушевляющей музыки.

Настоятель монастыря епископ Панкратий рассказывает, как пенсионерка-паломница, увидев Путина, протерла глаза, "не в силах поверить, что это не галлюцинация, не мираж", и как президент в тот же день пообещал восстановить увиденную им в лесу разрушенную келью.

Правообладатель иллюстрации VGTRK Image caption Создатели фильма дают понять, что возрождение Валаама - проявление Божественного вмешательства

Возрождение Валаама и всей России - проявление Божьей воли, а президент, очевидно, ее орудие, дают понять создатели фильма.

Постоянно звучит тема возвращения России к вере после десятилетий воинствующего атеизма. Одновременно сам Путин развивает с экрана известную идею о сродстве между коммунизмом и христианством и проводит параллель между мавзолеем Владимира Ленина и традицией поклонения святым мощам.

"Пятая империя"

Пятисерийный документальный фильм под таким названием, снятый известным с 1980-х годов своими сталинистскими, великодержавными и военно-патриотическими взглядами 79-летним публицистом Александром Прохановым, и показанный информационным каналом "Россия 24" в дни долгих новогдних праздников, по сравнению с "Валаамом" несколько выходит за рамки официоза, но в целом выражает те же идеи.

Правообладатель иллюстрации ALEXANDER UTKIN Image caption Официальная идеология принимает и коммунистов, и монархистов, но отвергает сторонников личной свободы и права

Главные из них: великая держава - священный смысл существования русского человека; периодически она рушится, но неизменно возрождается; после национальной катастрофы 1917 года ее воссоздал Сталин, а после такой же катастрофы 1990-х годов - Путин. Причем в обоих случаях не обошлось без вмешательства свыше.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Поклонники Сталина прекрасно осведомлены о массовых репрессиях, но считают, что жизнь и свобода людей - ничто в сравнении с величием державы

Царская империя, по Проханову, являлась "Третьим Римом", "красная империя" Сталина была четвертой, а нынешняя Россия должна стать пятой.

Политика баланса

100-летний юбилей революции 1917 года, являвшейся, как бы к ней ни относиться, грандиозным историческим событием, официально в России не отмечался, и Владимир Путин никак его не комментировал: вероятно, не желая вносить раскол в ряды своего электората, к которому принадлежат и левые, и национал-консерваторы.

Россия живет с гербом старомосковской Руси, флагом петербургской империи и советским гимном, правда, со словами о боге, а на гербе ФСБ уживаются царский орел и большевицкий щит и меч.

Идеология национального единства принимает всех сторонников великой державы и сильной власти и отвергает лишь приверженцев либеральных ценностей.

Главный оппонент Путина на этом фланге, протестный лидер и борец с коррупцией Алексей Навальный не допущен до мартовских выборов, хотя опросы в любом случае сулят Владимиру Путину победу.

Невзирая на недовольство коррупцией и прекращением роста уровня жизни, идея национального величия по-прежнему имеет большую власть над умами многих россиян.