Площадь Бориса Немцова: почему наименования так важны?

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Когда речь заходит о дипломатии и международных отношениях, имена приобретают особое значение. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что исторические названия мест постоянно меняются.

На минувшей неделе два важных адреса также претерпели изменения.

Российское посольство в Вашингтоне оказалось не на Висконсин-стрит, как раньше, а на площади Бориса Немцова.

А в Турции посольство Объединенных Арабских Эмиратов расположено теперь по адресу: улица Фахреддин-паша.

Правообладатель иллюстрации AFP/getty Image caption Турецкое телевидение показало сцену смены адресных табличек у посольства ОАЭ

Эта перемена адреса стала результатом неосторожного твита министра иностранных дел ОАЭ Абдуллы бин Зайеда аль-Нахьяна, который обнародовал чьи-то слова о том, что век назад, при Османской империи, турецкий генерал Фахреддин-паша жестоко обращался с арабами в бытность свою губернатором святого города Медины.

Более того, обнародованный министром твит содержал обвинение в том, что предки нынешнего президента Турции Эрдогана были причастны к этим жестокостям.

Эрдогану это не понравилось. Он ответил, что министру подобает знать свое место, а его страна избалована обилием нефти и долларов. Вскоре после этого турецкие власти переименовали улицу, на которой располагается посольство ОАЭ в честь давно почившего губернатора.

Через день официальный адрес российского посольства в Вашингтоне также изменился: оно теперь расположено не на Висконсин-стрит, а на площади Бориса Немцова благодаря закону, инициаторами которого стали члены совета округа Колумбия Мэри Че и Фил Мендельсон.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Борис Немцов, который был противником режима Путина, погиб от руки убийцы на мосту в Москве в 2015 году

В Москве этот эпизод не прошел незамеченным. Один из членов российской Госдумы назвал его грязной уловкой.

Это самые недавние примеры признания важности и силы слова и названия. В истории имеется множество подтверждений этого.

Если поискать в интернете адрес британского посольства в Тегеране, например, вы быстро выясните, что оно расположено в доме №198 по проспекту Фердоуси.

Сразу после исламской революции и свержения шаха в 1979 году в Иране стали переименовывать улицы в честь героев нового режима.

Группа радикально настроенных студентов поменяла тогда таблички с адресами на улице, где располагалось посольство: она была переименована в улицу Бобби Сэндса, активиста ИРА, который погиб в результате голодовки в британской тюрьме, где отбывал срок за хранение оружия.

Как ни странно, власти признали это новое название. И тогда, чтобы не пользоваться адресом, в котором упоминалось имя человека, считавшего себя врагом Британии, сотрудники британского посольства решили пользоваться адресом, по которому располагался черный вход в посольство.

А так как Фердоуси считается великим персидским поэтом, рассудили они, эту улицу вряд ли переименуют.

Случается, впрочем, что переименовывают не просто улицы, а целые страны.

Мало кто помнит сейчас такую страну как Верхняя Вольта. Вместо этого на картах появилось другое название - Буркина-Фасо, то есть страна гордых людей. Оно подчеркивает, что старое название, придуманное колонизаторами-французами, навсегда забыто.

Широко известен также пример Македонии, которая возникла в начале 1990-х годов на развалинах Югославии в качестве независимого государства. Но Македония есть и в Греции, по ту сторону границы. Переговоры о правах на это имя идут уже давно и без особого успеха.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Matthew Nimetz is hopeful that Greece and Macedonia can settle their naming dispute

На этой неделе представитель ООН Мэтью Нимец, который пытается решить этот вопрос уже более 20 лет, сообщил, что стороны приближаются к разрешению конфликта.

Возможно, временное название "Бывшая югославская республика Македония" доживает последние дни.

Очень часто и сами люди меняют свое имя в политических или иных целях.

Когда чемпион мира американский боксер Кассиус Клей сменил своё имя на Мохаммеда Али, он сделал это в знак солидарности с радикальной исламской группировкой и в знак того, что отказывается от "рабского" имени, которое его предки получили от рабовладельца. Прошло шесть лет, прежде чем американские газеты перестали называть его Кассиусом Клеем.

Люди относятся к имени крайне серьезно, потому что оно говорит о них нечто очень важное.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эдсон Арантис ду Насименту, также известный как Пеле

Бразильские футболисты известны у себя в стране по прозвищам. Никто не знает имени Эдсон Арантис ду Насименту, но всем известен футболист Пеле, несмотря на то, что этот великий человек говорит, что понятия не имеет, откуда взялось его прозвище.

Акт выбора имени является важным личным поступком, который часто выходит за рамки личной биографии.

В настоящее время мой партнер и я проходим проверку на право усыновления ребенка. Нам рассказывали о важности имени для ребенка, пережившего психологическую травму утраты.

Мы узнали, что отказ от имени, данного при рождении, может стать новой травмой. Представьте себе, что у вас нет ничего своего, кроме имени, и это имя отнимается новыми родителями, которые должны вас любить и защищать.

По древнееврейским законам, только верховный раввин в Иерусалимском храме имел право произносить имя Бога из четырех букв, и то только раз в году.

Египетская богиня Исида обрела силу бога солнца Ра, только узнав его подлинное имя.

Имя означает очень многое. Наделение именем имеет почти магическую силу.