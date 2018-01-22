СМИ России: россияне точно знают, кто им враг

В обзоре российских газет 22 января:

"Ведомости": Сколько человек будет в бюллетене?

Комитет Кудрина и "Голос" проанализировали первый этап избирательной кампании. О его итогах рассказывает газета "Ведомости". Издание отмечает, что президентские выборы-2018 поставили рекорд по числу выдвиженцев - о своем выдвижении Центризбирком уведомили 70 человек.

Однако, как пишет газета, документы в ЦИК представили лишь 36 из них, а к следующему этапу были допущены только 19, двое из которых позже выбыли. То есть уровень отсева на первом этапе составил 53%, что значительно выше, чем в 2000, 2004, 2012 гг., подсчитали в КГИ.

Вместе с тем выдвижение показало слабый уровень партийного представительства, что отражает низкий уровень партсистемы, считают в КГИ. Кандидатов выдвинули только две из четырех парламентских партий и четыре из 11, имеющих фракции в регионах или их административных центрах. Зато кандидатов выдвинули 16 других партий, 12 из которых ранее были малоактивны на выборах.

"Впервые президентские выборы проходят отдельно от парламентской кампании, - прокомментировал "Ведомостям" политолог Александр Пожалов. - Осенью дефицит повестки, связанной с выборами, был заполнен выдвижением Ксении Собчак и начавшейся вслед за этим карнавализацией кампании за счет заявлений о выдвижении других псевдополитиков. Из-за предопределенности результата и отсутствия содержательного сценария кампании до выдвижения Путина это помогло власти заполнить пустоту ожидания выборов".

Но в итоге в бюллетене окажется 6-7 человек, полагает эксперт.

"Ведомости": агитация в виде восхваления

Рабочая группа Центризбиркома по информационным спорам рассмотрит в среду жалобы Геннадия Зюганова на некорректное освещение кампании кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина и обращения движения "Голос" и кандидата Ксении Собчак, рассказала "Ведомостям" секретарь ЦИК Майя Гришина.

Собчак жалуется на незаконную агитацию за Путина. Она ссылается на заявление "Голоса", получившего 55 сообщений о незаконной агитации в СМИ за одного из кандидатов и публикации негативной информации о других.

Есть три принципа информирования в ходе избирательной кампании, которые СМИ обязаны соблюдать, - объективность, достоверность, равенство кандидатов, подчеркивает адвокат Собчак Константин Добрынин.

"Мы же пока наблюдаем иной принцип, который называется хитрость. Агитация в виде восхваления Путина и призыва голосовать за него упакована внутри информационного сюжета и подана от имени граждан, которые как бы сами по себе пришли в эфир, чтобы рассказать о том, как они довольны положением дел в стране и как они не видят ни одного кандидата, кроме Владимира Владимировича. Журналист же от своего лица якобы только информирует".

Но это именно уловка, настаивает Добрынин: сюжет в целом создан редакциями СМИ и, значит, именно СМИ и ведут агитацию под видом информирования.

"Коммерсант": Москва проявила озабоченность

Турецкая армия начала операцию против курдских формирований на севере Сирии, поставив регион на грань серьезного кризиса, - пишет на первой полосе свежего номера газета "Коммерсант". Но, несмотря на заинтересованность Москвы в участии курдов в Конгрессе сирийского национального диалога, намеченном на 30 января в Сочи, Россия не стала осуждать действия Анкары, ограничившись выражением озабоченности, отмечает издание.

Состоявшийся накануне визит в Москву глав генштаба и разведки Турции показывает: действия Анкары согласовывались с Кремлем, считает газета. А высокопоставленный военный собеседник "Коммерсанта" охарактеризовал российский подход к действиям турецких военных как позицию невмешательства: "У нас в Сирии свои цели и задачи".

"За курдами стоят США, а для президента Эрдогана операция против курдов - главное сражение. При этом отношения Турции с США и Западом в целом становятся все более враждебными. В этой ситуации Россия может провести следующую комбинацию: отдать Турции Африн в обмен на дальнейшее сближение с Анкарой и ее поддержку в проведении Конгресса сирийского национального диалога", - считает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Опрошенные газетой эксперты признают, что в действиях Москвы, не желающей становиться на сторону курдов, есть определенная логика. "России понятно стремление Турции обеспечить свою безопасность и территориальную целостность. Москва не поддерживает, в том числе потому, что сегодня ей это невыгодно, действия Рабочей партии Курдистана. Целостность Турции сегодня в интересах России", - объяснил газете директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин.

"Ведомости": кругом враги?

Количество россиян, которые считают, что страна окружена врагами, за время правления Владимира Путина выросла в разы. Об этом в редакционном комментарии "Ведомостей" пишет руководитель отдела социокультурных исследований "Левада-центра" Алексей Левинсон. Автор отмечает, что в конце 90-х, когда Путин еще не был президентом, треть россиян не могла сказать, кого можно считать врагами России. Сегодня только 6% россиян затрудняется с ответом на этот вопрос. "Уверенность в наличии внешней угрозы поддерживает рейтинг главы государства", - считает автор.

Конечно, пишет газета, и в 1999 году, еще по советской памяти, на первом месте среди врагов стояли США. Но их враждебную сущность тогда видели лишь немногие - 22%. "Пошли годы путинских президентств, наше ТВ оттачивало мастерство разоблачать врага, и теперь враждебность Штатов видят в 3 раза больше россиян - 68%", - отмечает издание.

Газета пишет, что сейчас считается, что в 90-е Россия стояла перед своими врагами на коленях. Но тогда думали иначе. Во времена козыревской внешней политики, например в 1994 г., на прямой вопрос: "Есть ли у России враги?" - лишь 41% отвечал "есть", а 22% - "нет", 37% уклонились от ответов. "Помнится, что среди говоривших, что враги есть, немало было тех, кто признавался: "Враги, конечно, есть, но кто - мы не знаем", - пишет автор.

"Обилие врагов, их присутствие по всему периметру оказалось составной частью новой радующей реальности: наконец-то мы опять великая держава! Сонмы недругов - лучшее тому доказательство. Поэтому ни враги, ни их санкции вовсе не повод для огорчения", - иронизирует автор и при этом добавляет, что среди современной российской молодежи половина врагов не видит.

"Известия": российские матери стали старше

Средний возраст российской женщины, которая впервые становится матерью, - 26 лет. Это на пять лет позже, чем в 1990-е годы. Такими данными, которые получил Росстат, делится газета "Известия". Также за это время почти вдвое вырос перерыв между появлением в семье первого и второго ребенка.

Президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов отметил, что идеальный возраст для первых родов с биологической точки зрения - 17-19 лет. Однако в эти годы женщина еще не успевает стать самостоятельной и начать себя обеспечивать. Большинство девушек предпочитают сначала получить образование и устроиться на работу. Так что оптимальный возраст для первых родов - это 20-22 года, резюмировал эксперт. Он подчеркнул, что крайне нежелательно откладывать рождение не только первых, но и последующих детей. Однако далеко не всегда это зависит от женщины.

"Несчастье в том, что чаще всего женщина откладывает рождение ребенка из-за партнера, она не уверена в надежности мужчины и не может на него рассчитывать", - уточнил Владимир Серов.

Как рассказал "Известиям" профессор кафедры труда и соцполитики Института госслужбы и управления РАНХиГС Александр Щербаков, все более пассивное демографическое поведение женщин объясняется их желанием в первую очередь удовлетворить свои карьерные амбиции и упрочить материальное положение. И только потом стать матерью. В итоге многие просто не успевают родить больше одного ребенка.

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Газета "Коммерсант" разместила интервью главы российского МИДа Сергея Лаврова, в котором тот говорит о новых санкциях, миротворцах в Донбассе и "красных линиях" Москвы.

Соглашение России с ОПЕК могут продлить еще на год, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на министра энергетики РФ Александра Новака.

"Российская газета" публикует интервью пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, которое тот дал телеканалу "Россия-1". Песков рассказал об особенностях работы с самым влиятельным, как полагает "РГ", человеком мира - Владимиром Путиным.

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си