Яйя Джамме: президент, который заставлял пить "отвар от ВИЧ"

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Яйя Джамме оборудовал импровизированную клинику в здании правительства

Бывшего президента Гамбии Яйя Джамме, покинувшего страну год назад после двух десятилетий у власти, обвиняли во многих преступлениях. Но самое странное выдвинутое против него обвинение - в "лечении" тысяч людей от ВИЧ-инфекции придуманной им самим смесью трав. Сколько инфицированных умерло после такого лечения, неизвестно.

Первым человеком в Гамбии, публично заявившим о наличии у него ВИЧ-инфекции, стал Ламин Сисэй. Он думал, что поступает правильно. Это было в 2000 году, когда непросвещенность в вопросах, связанных с ВИЧ, была все еще широко распространена, а инфицированные сталкивались со стереотипами и предубеждениями.

Во Всемирный день борьбы со СПИДом в том же году Сисэй набрался смелости, чтобы выступить публично, и принял участие в уличном марше, организованном благотворительной организацией. Он завоевал уважение активистов по всему миру, однако спустя несколько лет привлек внимание гамбийского президента Яйя Джамме.

В начале 2007 года Джамме заявил, что изобрел чудодейственное средство, которое совмещало в себе лекарственные травы и духовные лечебные практики. Еще более странным было то, что лекарство, по его словам, исцеляло только по понедельникам и четвергам.

Неудивительно, что такое знахарство осудили врачи по всему миру как крайне опасное. Однако в самой Гамбии сказать президенту, что он говорит глупости - значит оказаться в тюрьме.

Когда в благотворительную организацию Сисэя пришло приглашение для 10 желающих стать подопытными кроликами в шестимесячной лечебной программе президента, активист решил, что от такого предложения нельзя отказываться.

"Я думал отправить туда других людей, но потом подумал, что если не поеду сам, у меня могут быть неприятности, - говорит он. - Ну и просто была мысль: "Почему бы и нет? Это же не навредит".

В этом Сисэй ошибался. Только когда он прибыл в импровизированную клинику президента в здании парламента, ему объяснили базовые правила курса лечения. Не курить, не пить чай или кофе. Никакого секса. И самое главное - не принимать традиционные медицинские препараты - включая антиретровирусную терапию, которую Сисэю прописали лечащие врачи.

Image caption Сисэю пришлось бросить антиретровирусную терапию

Стало понятно, что назад пути нет. Возле дверей клиники была выставлена вооруженная охрана Джамме. Без его разрешения ни один пациент не мог покинуть здание на протяжении следующих шести месяцев.

Лечение началось. Каждое утро президент втирал загадочную зеленую пасту в тела пациентов, сопровождая это молитвами из Корана в кожаном переплете. Затем дважды в день пациенты должны были пить из бутылки некое желтое снадобье. Джамме отказывался говорить, что в нем, несмотря на заверения других в том, что если он действительно нашел лекарство от ВИЧ, он может в одночасье сделать Гамбию богатой.

Что бы это ни было, от питья у Сисэя была нескончаемая диарея. Он заразился туберкулезом от другого пациента и так ослаб, что его отправили в обычную больницу. Анализы показали, что вирусная нагрузка возросла, и он снова стал принимать антиретровирусные препараты.

Сисэй был одним из счастливчиков, которые выжили. Его жена, также ВИЧ-инфицированная, умерла во время "травяной терапии", то же самое, по его словам, произошло с большинством других пациентов: "Как старший в этой группе, я постоянно ходил на похороны".

Это не та картина, которую представлял общественности президент Джамме. Он насильно заставил нескольких пациентов выступить в эфире государственного телевидения и рассказать об успехе курса лечения. Среди них был Усман Соуэ, у которого был диплом по общественному здравоохранению Университета Лидса в Британии.

В попытке дать программе научное обоснование, Джамме привлек Соуэ в качестве ее официального представителя, чтобы развеять сомнения недоверчивых иностранных журналистов.

Как рассказал Соуэ корреспонденту Би-би-си, в какой-то момент у него была "стопроцентная уверенность" в лекарстве. На самом деле, бросив антиретровирусную терапию, он едва мог передвигаться по лестнице. "Как образованный человек я знал, что это бред, - говорит Соуэ. - Но я не мог сказать ничего против, даже когда люди умирали".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Яйя Джамме сопровождал лечение "чудо-мазью" чтением молитв из Корана

Соуэ и другие пациенты теперь работают в американской организации Aids-Free World, которая добивается, чтобы против Джамме были выдвинуты официальные обвинения в связи с программой. Организация утверждает, что это, вероятно, один из самых громких скандалов с нарушением прав человека за время правления Яйя Джамме.

В отличие от секретных тюрем и пыточных камер Джамме, это происходило на глазах всего мира. Джамме не был сильно заинтересован в проверках. Высокопоставленный сотрудник ООН по вопросам здравоохранения, который высказал сомнения в эффективности метода, был выслан из Гамбии еще в начале испытаний "чудо-лекарства".

Image caption Усман Соуэ и другие выжившие хотят, чтобы Яйя Джамме предстал перед судом

В общей сложности этим способом "лечили" около 9 тысяч человек. Джамме держал в секрете документацию клиники, и никому пока не удалось выяснить, как много из этих людей умерло.

Но одно известно точно - главным "чудом" этого "чудодейственного способа" можно считать то, что хоть кто-то остался в живых.