В России перед ЧМ-2018 в сотни раз подскочили цены на жилье. Надолго ли?

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За полгода до начала чемпионата мира по футболу в России на рынке арендного жилья разыгралась настоящая драма. Отельеры винят владельцев квартир в том, что те надувают пузырь на рынке. И предупреждают: снижать цены придется всем.

В последние несколько дней в Сети обсуждают историю о ничем не примечательной квартире в Саранске. Через сайт Booking.com ее можно арендовать на 12 ночей с 16 июня за 2,5 млн рублей. Это примерно 44 тысячи долларов или около 3,7 тысяч долларов в сутки.

Саранск - один из 11 российских городов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу.

Обычная ли это цена для города, который не является российской туристической меккой?

Снять квартиру на сутки, к примеру, с 26 февраля, в Саранске можно за 1 тысячу рублей или 17,6 доллара. В 210 раз дешевле. А в сервисе объявлений Avito однокомнатную квартиру предлагают купить в среднем за 1,5-2 млн рублей. Можно и дешевле.

Image caption В Саранске сразу несколько квартир сдают за несколько миллионов в день

Русская служба Би-би-си нашла на сайтах Booking.com и Airbnb жилье в аренду и в других городах ЧМ-2018 по цене в десятки раз выше, чем в обычное время. К примеру, в том же Саранске предлагают арендовать квартиру за 3,5 млн рублей в сутки.

Отельеры vs частники

Дорогие квартиры пока не нашли арендаторов. Но на такие объявления помимо простых пользователей сети все чаще обращают внимание отельеры, работающие на российском рынке.

Представители гостиничных сетей возмущаются такими ценами. А на рынке аренды жилья сложилось два лагеря: в одном - отели, в другом - владельцы квартир. Почему так произошло?

Ценовая политика отелей на период проведения чемпионата мира регулируется государством. Правительство еще в 2016 году выпустило постановление, в котором прописало максимальную стоимость номера всех категорий для каждого региона, где будут проходить матчи.

Но на владельцев квартир это не распространяется. И они могут устанавливать любые цены.

Операционный директор "Альянс Отель Менеджмент" Сергей Колесников в беседе с Би-би-си признался, что для отелей даже ограниченные правительством цены довольно высокие. И он будет "счастливым человеком", если удастся продать номера за ту максимальную цену, что установлена правительством.

"Некоторые думают, что чемпионат мира - и все рванули. Нет, не все рванули", - возмущался он во время выступления на Гайдаровском форуме.

"Эти люди, которые заходят на Booking и видят безумные цены, крутят пальцами у виска и думают, мы лучше дома на диване посмотрим футбол", - соглашался коллега Колесникова вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

Прасов в беседе с Би-би-си рассказал, что цены могут упасть в большинстве городов, где будет проходить чемпионат. Спрос будет недостаточным, и всем придется бороться за гостей. Такие же опасения есть и у Колесникова.

В Сarlson Rezidor Hotel Group считают, что чемпионат в целом повысит спрос на отели. Но он снизится на втором этапе турнира, "так как на этом этапе будет присутствовать меньше команд", сообщили Би-би-си в пресс-службе компании со ссылкой на Мишеля Сталпорта, старшего регионального вице-президента по Восточной Европе и России.

Денис Логачев, вице-президент управляющей гостиничной компании Cosmos Group называет еще одну причину возможного снижения цен: "Сейчас многие гостиницы законтрактованы Match Accommodation (сервис FIFA, через который бронируются номера для команд и сопровождающих - Би-би-си). И по условиям контракта до начала матчей у команды есть возможность сократить свои блоки в отелях".

Гостиницы в этом случае будут стремиться быстро распродать эти номера, объясняет он.

Отельеры сами создают ажиотаж?

Сейчас при бронировании жилья на даты проведения матчей система Booking предупреждает об уже ограниченном предложении почти во всех 11 городах. Агрегатор OneTwoTrip 19 января отчитался, что в Саранске и Волгограде номера на даты проведения Чемпионата закончились, а в других городах, Екатеринбурге, к примеру, близки к этому.

Но так ли это на самом деле?

Возможно, что предложение на рынке больше. Многие гостиницы сейчас не размещают свои предложения на Booking.com, крупнейшем онлайн-агрегаторе, так как считают комиссию сервиса в 18% высокой, объясняет Прасов. Они стараются найти клиентов напрямую.

От сотрудничества с Booking.com постепенно отказываются гостиницы, у которых есть собственный отдел продаж и "отработанные каналы сбыта", сказал Денис Логачев. При этом он признает, что пока эта площадка для многих гостиниц — "самый сильный и надежный канал продаж".

Представитель Booking.com отказался от комментариев.