"Шатдаун" в США: почему перестали работать госучреждения

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Из-за прекращения работы правительства закрылась и Статуя свободы в Нью-Йорке. Губернатор штата обещает, что скоро она откроется

Сотни тысяч сотрудников американских правительственных учреждений в понедельник не вышли на работу: в ночь на субботу госорганы США прекратили работу, после того как республиканцы и демократы в сенате не смогли вовремя договориться о финансировании работы правительства.

Причиной стали разногласия по вопросу миграции и строительства стены на границе с Мексикой.

Часть сотрудников госучреждений отправится в неоплачиваемый отпуск до тех пор, пока федеральное правительство снова не начнет работу.

В воскресенье сенат США провел внеочередное заседание - его участники вновь пытались прийти к соглашению и принять законопроект, обеспечивающий работу госучреждений, но безуспешно.

Пока закон не будет принят, большая часть госучреждений, за исключением тюрем, электростанций, полицейских участков и других стратегических объектов, работать не будет.

"Шатдаун" уже затронул Статую Свободы - в воскресенье внутрь монумента перестали пускать туристов, но губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо пообещал, что статуя скоро снова будет открыта, а пока работа сотрудников комплекса будет оплачиваться из бюджета штата.

Работу прекратили все исторические достопримечательности в США, оператором которых выступает правительство.

Почему закрылось правительство

Законодатели в сенате и палате представителей не смогли вовроемя принять законопроект о финансировании работы правительства. Закон обеспечил бы финансирование госучреждений до середины февраля.

Чтобы принять этот временный законопроект, разработанный республиканцами, нужны были голоса демократов, которые не поддержали закон, требуя от республиканцев уступок по вопросу о мигрантах. В результате законопроект принять не успели.

Последнюю попытку принять документ сенат предпринял в воскресенье, но договориться вновь не удалось. Следующее голосование по законопроекту должно состояться в понедельник, в пять часов вечера по Гринвичу (20:00 по Москве).

Чтобы принять законопроект, нужна поддержка 60 из 100 членов сената. Республиканцы в настоящее время контролируют 51 мандат в палате. Чтобы набрать голоса, им необходима поддержка части демократов.

Демократы хотели, чтобы в законопроект был включен вопрос о миграции. Президент Дональд Трамп ранее отказывался увязывать финансирование госорганов с мерами по защите мигрантов, а республиканцы в сенате вообще отказываются обсуждать этот вопрос, пока правительство снова не начнет работать.

Республиканцы хотят добиться увеличения расходов на оборону и охрану границы, в которые входит строительство стены на границе с Мексикой. Трамп в субботу призвал их снизить необходимый для принятия документа порог голосов с 60 до 51.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump Great to see how hard Republicans are fighting for our Military and Safety at the Border. The Dems just want illegal immigrants to pour into our nation unchecked. If stalemate continues, Republicans should go to 51% (Nuclear Option) and vote on real, long term budget, no C.R.’s! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 января 2018 г.

"Приятно видеть, как республиканцы борются за военных и за безопасность наших границ. Демократы же просто хотят, чтобы потоку мигрантов, проникающих в нашу страну, ничто не препятствовало. Республиканцы должны снизить до 51% и голосовать за настоящий долгосрочный бюджет", - написал Трамп в "Твиттере".

Что такое "шатдаун"

Прекращение финансирования работы госорганов означает, что большая часть бюджетников в США отправится в неоплачиваемый отпуск.

На работу в понедельник не вышло большинство сотрудников министерств жилищного строительства, экологии, образования и торговли. В министерствах финансов, здравоохранения, обороны и транспорта на работу не вышли около половины сотрудников.

Это повлияет на документооборот, выдачу виз и паспортов: все эти процессы, вероятно, замедлятся.

Продолжат работу учреждения, задача которых - защищать "человеческую жизнь и собственность" - все органы нацбезопасности, почта и авиадиспетчерские службы, экстренные службы, тюрьмы, налоговые инспекции и электростанции.

В Белом доме отдельно заявили, что предотвратят закрытие национальных парков - в 2013 году их закрытие из-за "шатдауна" вызвало негативную реакцию общественности.

Нынешний "шатдаун" произошел в годовщину инаугурации Трампа. Его поездка на Всемирный экономический форум в Давосе также может быть отменена.

В прошлый раз работа правительства США прерывалась в 2013 году. Госучреждения тогда не работали в течение 16 дней, ущерб экономике США власти тогда оценили в $2 млрд.

О чем спорят республиканцы и демократы

Правительство прекратило работу в то время, как одна партия контролирует и конгресс, и Белый дом. Такое происходит впервые в истории США.

Голосование в пятницу закончилось с результатом 49-51. Это далеко от 60 голосов, необходимых для принятия законопроекта о финансировании. Республиканцы и демократы не могут согласиться по ряду ключевых вопросов.

Демократы требуют принять меры для защиты около 700 тысяч нелегальных мигрантов, приехавших в США еще детьми.

"Я надеюсь, что все закончится через несколько часов или дней. Но нам нужен внятный ответ, а единственный человек, который может его дать - это президент Трамп. Это его "шатдаун", - заявил сенатор-демократ Дик Дурбин в субботнем интервью.

Вице-президент Майк Пенс в обращении к ветеранам войн на Ближнем Востоке в субботу вновь повторил позицию республиканцев.

"Мы не будем продолжать переговоры, пока правительство не продолжит работу, чтобы вы, солдаты, и ваши семьи, получили льготы и зарплаты, которые вам причитаются", - сказал Пенс.