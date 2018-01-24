Готовы ли вы к британскому гражданству? Тест Русской службы Би-би-си
- 24 января 2018
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Всем иностранцам, желающим получить британский паспорт или вид на жительство, необходимо сначала успешно сдать тест на знание особенностей жизни в Великобритании, показав знание истории и географии страны, а также ценностей британского общества.
Русская служба Би-би-си собрала свой вариант такого теста. Желаем удачи!
А наш видеоблогер Бен Тавенер узнал у британцев, готовы ли они сами пройти тот тест, который власти Великобиритании предлагают сдавать иностранцам.