Готовы ли вы к британскому гражданству? Тест Русской службы Би-би-си

Всем иностранцам, желающим получить британский паспорт или вид на жительство, необходимо сначала успешно сдать тест на знание особенностей жизни в Великобритании, показав знание истории и географии страны, а также ценностей британского общества.

Русская служба Би-би-си собрала свой вариант такого теста. Желаем удачи!

А наш видеоблогер Бен Тавенер узнал у британцев, готовы ли они сами пройти тот тест, который власти Великобиритании предлагают сдавать иностранцам.