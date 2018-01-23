Кто из россиян может не попасть на Олимпиаду и чем это грозит сборной

Правообладатель иллюстрации ITAR-TASS / Valery Sharifulin Image caption Российские биатлонисты после победы в эстафете на Олимпийских играх в Сочи

Российские спортивные чиновники начали оглашать списки спортсменов, которые не попали в предварительные списки приглашенных на Олимпийские игры в Южной Корее. Среди них оказались лидеры российской сборной, которые претендовали на медали Олимпиады.

В прессе информация о недопуске ряда ведущих спортсменов начала фигурировать еще в минувшие выходные, а в понедельник ее официально подтвердили в Олимпийском комитете России (ОКР). Выяснилось, что приглашения МОК не получили лыжник Сергей Устюгов, большинство российских биатлонистов во главе с лидером команды Антоном Шипулиным, а также фигуристы, конькобежцы и хоккеисты.

Русская служба Би-би-си рассказывает о главных спортсменах, которым, по предварительным данным, отказали в поездке в Корею, и о том, что сборная России может потерять из-за их отсутствия.

Сергей Устюгов, лыжник

Двукратный чемпион мира, чемпион Тур де Ски

Правообладатель иллюстрации Richard Heathcote/Getty Images Image caption Сергей Устюгов празднует победу после победы в гонке на чемпионате мира в Финляндии

Сергей Устюгов - один из самых титулованных российских спортсменов, не попавших в предварительный список допущенных к Олимпиаде спортсменов. О том, что лыжник, вероятно, не получит приглашение на Игры, сообщил первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков.

В федерации лыжных гонок России (ФЛГР) на это известие отреагировали достаточно жестко — вице-президент Сергей Крянин уже предложил всей командой отказаться от поездки на Олимпиаду.

25-летний Устюгов установил рекорд по количеству побед, которые россияне одержали на этапах Кубка мира. В 2017 году лыжник выиграл многодневку "Тур де Ски" с абсолютным рекордом, одержав победу на шести из семи этапов.

На последнем чемпионате мира в Финляндии спортсмен завоевал золото в классическом командном спринте и скиатлоне и еще три серебра. Он считался одним из главных претендентов и на медали в Корее. В начале января он получил травму, из-за чего снялся с "Тур де Ски", однако уже восстановился от повреждения.

Устюгов был близок к олимпийской медали в Сочи в 2014 году, но на самом финише личного спринта он упал, столкнувшись с другим лыжником, и в итоге оказался только пятым.

Устюгов не фигурировал в разбирательствах комиссии Дениса Освальда, которая перепроверяла пробы с сочинской олимпиады, и никогда не отстранялся за допинговые нарушения. По данным "Советского спорта", причиной отказа могла стать оказавшаяся в распоряжении Всемирного антидопингового агентства (WADA) база Московской антидопинговой лаборатории. Она содержит результаты тестирования российских спортсменов с января 2012 года по июль 2015 года.

Антон Шипулин, биатлонист

Олимпийский чемпион, чемпион мира

Правообладатель иллюстрации Christophe Pallot/Agence Zoom Image caption Шипулин во время гонки преследования на этапе Кубка мира во Франции

О непопадании в предварительный список МОК многолетнего лидера сборной России по биатлону Антона Шипулина также стало известного после заявления ОКР. Причина, почему Шипулин не получил приглашения, пока неизвестна, однако "Советский спорт" предполагает, что, как и в случае с Устюговым, имя спортсмена могло упоминаться в негативном ключе в базе Московской антидопинговой лаборатории.

Шипулин до последнего времени отказывался отвечать на вопрос о том, будет ли он выступать в Корее в качестве нейтрального спортсмена. В конце ноября, когда стало об отстранении сборной России, он в ответ на вопрос журналистов сказал "поживем - увидим".

Лишь в конце позапрошлой недели он сообщил, что готов поехать на Игры. "Самое главное, чтобы нас допустил МОК. Поживем, увидим, что будет после 28 января. Но я готов", - сказал он в программе "Биатлон с Дмитрием Губерниевым".

В этом сезоне результаты Шипулина хуже обычного. Но он единственный среди всех россиян завоевывал медали Кубка мира в личных гонках - две бронзы. Еще одну бронзовую медаль выиграла мужская эстафетная команда, в которую Шипулин тоже входит. Помимо этих наград в розыгрыше Кубка мира российские биатлонисты медалей не выигрывали.

На олимпиаде в Сочи в 2014 году Шипулин завоевал свою единственную на данный момент золотую медаль Игр - тогда победу одержала эстафетная команда. В Ванкувере в 2010 году в этой же дисциплине биатлонист завоевал бронзовую медаль. Кроме того, в активе Шипулина золото, три серебра и три бронзы с чемпионатов мира. Личных побед на мировых первенствах и Олимпиадах у него до сих пор не было.

"У Антона на заставке телефона уже давно стояла эта долбаная золотая медаль Пхенчхана. Вот только цена этой медали", - прокомментировал предварительный недопуск Шипулина журналист Илья Трифонов, который работает с биатлонной сборной.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов уже позднее сообщил, что МОК допустил только трех из 11 спортсменов из заявки команды на Пхенчхан-2018. По информации СМИ, это Антон Бабиков, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева, которые не добивались значительных успехов на международных сореванованиях

По данным "Советского спорта", теперь российские биатлонисты могут всей командой отказаться от поездки в Корею.

Виктор Ан, шорт-трек

Шестикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира

Правообладатель иллюстрации Paul Gilham/Getty Images Image caption Виктор Ан во время одного из забегов на Олимпиаде в Сочи

Российская публика заговорила о Викторе Ане после того, как он стал триумфатором Олимпийских игр в Сочи. Шорт-трекист родился в Южной Корее и до 2011 года выступал за сборную этой страны под именем Ан Хен Су. Под корейским флагом он ездил и на успешную для себя олимпиаду в Турине в 2006 году - Ан завоевал там три золота и бронзу.

Из-за конфликта с южнокорейской конькобежной ассоциацией Ан решил выступать за сборную России - гражданство ему предоставил Дмитрий Медведев, на тот момент президент России. Уже в 2013 году Ан завоевал первые медали на ЧМ как российский спортсмен.

Причины, по которой 32-летний Ан не был включен в предварительный список МОК для участия на играх в родной Корее, официально не называются. По словам источника "Спорт-экспресса", Ан может не стартовать на олимпиаде из-за упоминания в докладе Ричарда Макларена о манипуляциях с допинг-пробами в российском спорте.

Ан в последние годы выступал не так успешно. На чемпионате Европы 2018 года он завоевал только серебро на 500-метровке. Эта медаль стала для него первой на соревнованиях такого уровня с 2015 года.

"В Пхенчхане я хочу поставить красивую точку. А потом решить, стоит ли повторять все заново", - говорил Ан в последнем интервью.

Помимо Ана, в предварительный список не попали и другие российские шорт-трекисты - Денис Айрапетян, Владимир Григорьев, Артем Козлов, а также Татьяна Бородулина и Евгения Захарова. Самый успешный шорт-трекист последних лет Семен Елистратов, вероятнее всего, приглашение на Игры получит.

"Если ничего не изменится, то в мужской эстафете мы не примем участия. А шансов на то, что позиция комиссии МОК изменится, очень мало", - сказал РИА Новости президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

Ксения Столбова, фигуристка

Олимпийская чемпионка

Правообладатель иллюстрации YURI KADOBNOV/AFP/Getty Images Image caption Ксения Столбова и ее партнер Федор Климов по время "серебряного" проката на чемпионате Европы в Москве

Фигуристка Ксения Столбова, выступающая в паре с Федором Климовым, также оказалась в числе тех, кто не получил приглашения на Игры - об этом рассказала российская Федерация фигурного катания на коньках (ФФКР). Само решение там расценили как "безосновательное и абсурдное".

Ксения Столбова принимала участие в Играх в Сочи, где завоевала золото в командном турнире и серебро в личном зачете - вперед они с Климовым пропустили только другую российскую пару Татьяна Волосожар/Максим Траньков. Столбовой не было среди россиян, которые, по данным СМИ, подозревались в манипуляциях с допинг-пробами. Из фигуристов в этом списке оказалась только олимпийская чемпионка Аделина Стоникова, однако дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) закрыла разбирательство в ее отношении.

Столбова/Климов - одна из самых успешных российских пар за последние годы. Помимо олимпийских медалей пара выигрывала медали международных чемпионатов, а также побеждала на финале серии Гран-при в 2015 году. На только что закончившемся чемпионате Европы в Москве Столбова и Климов стали вторыми.

Основными претендентами на медали Игр в Корее в парном катании от России называют другую российскую пару - действующих чемпионов мира и Европы Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Тем не менее в этом сезоне Столбова/Климов показали по оценкам четвертый результат среди всех пар, что позволяет считать их потенциальными призерами Олимпиады.

Еще один фигурист, по предварительным данным, не получивший допуск - танцор Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой. Букин не принимал участия ни в чемпионатах мира, ни в Олимпийских играх. Главные достижения пары - две бронзы на европейских чемпионатах. В числе главных претендентов на награды Пхенчхана Степановой и Букина нет.

Антон Белов и Сергей Плотников, хоккеисты

Чемпионы мира

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Белов и Плотников после забитого гола в матче чемпионата мира по хоккею в 2017 году

Приглашения на Олимпийские игры не получили и несколько российских хоккеистов, сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР). Наиболее титулованные из них - защитники питерского клуба СКА Антон Белов и Михаил Науменков.

Науменков и Белов попадали в состав сборной на протяжении всех последних лет и вместе с командой завоевали золото, серебро и две бронзы чемпионатов мира.

Плотников летом 2017 года получил предупреждение от Международной федерации хоккея на льду (IIHF) за нарушение допинговых правил. Белова в 2012 году дисквалифицировали на три месяца после обнаружения в его пробе запрещённого препарата.

В число хоккеистов, не получивших приглашения, также попали нападающий Валерий Ничушкин (ЦСКА) и его одноклубник, защитник Михаил Науменков, а также защитник "Металлурга" Алексей Береглазов. Они не были замечены в нарушении каких-либо антидопинговых правил.

"Никаких шагов предпринимать не планируем. Времени нет. Настолько все было затянуто и поздно об этом сообщено, что не успеть до начала Игр", - заявил агент Белова Геннадий Ушаков. Президент ЦСКА Игорь Есмантович также заявил, что Ничушкин и Науменков не получали претензий по поводу проб: "Если бы у них вообще были какие-то проблемы, то они бы ... и не были бы кандидатами в сборную, не приглашались бы туда", - сказал он "Чемпионату".

Олимпийские игры в Корее стартуют 9 февраля. На них смогут выступить только те российские спортсмены, которые пройдут процедуру проверки комиссии МОК. В частности, они должны быть чисты от подозрений в употреблении запрещенных препаратов на протяжении всей спортивной карьеры.

Россияне поедут на Игры в статусе "олимпийский спортсмен из России". В случае их победы на Играх будет звучать не российский, а олимпийский гимн.

Исполком МОК принял решение об отстранении российской сборной от Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане в декабре. Организация посчитала доказанным тот факт, что в России на государственном уровне поддерживали систему приема допинга и подмены проб. Российские власти существование такой системы отрицают.