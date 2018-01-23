СМИ России: ФСБ останавливает производство

В обзоре российских газет 23 января:

"Коммерсант": остановка по требованию

Как выяснила газета "Коммерсант", сотни российских компаний вступили в диалог с ФСБ и Ростехнадзором, чтобы доказать свое право работать во время чемпионата мира по футболу. В регионах, где пройдут матчи ЧМ-2018, ведомства начали веерную рассылку требований ограничить опасные производства.

Буквальное исполнение этих указаний в ряде областей грозит повальной остановкой предприятий - от НПЗ и АЭС до локальных производств комбикормов, причем не только вблизи городов, где будут проходить матчи, но и в 200-400 км от них, рассказывает газета.

Газета ссылается на главу Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, который говорит, что остановиться могут производства первого-четвертого классов в 11 регионах. Из крупных предприятий это может затронуть Московский НПЗ "Газпром нефти", Большой порт Санкт-Петербурга, нефтяные терминалы Краснодарского края и так далее.

Впрочем, в целом участники рынка и эксперты сходятся во мнении, что реальная остановка заводов маловероятна: при непрерывном процессе производства она может нести больше рисков, чем обычная деятельность.

Глава Rupec Андрей Костин отмечает, что, видимо, предполагается за счет остановки заводов снизить вероятность техногенных аварий на период ЧМ, но она и так крайне низка: с большей вероятностью в этой зоне может произойти авиакатастрофа.

"Останавливать производства непрерывного цикла безумно дорого, даже день простоя дает миллионы рублей убытка. А длительная остановка нескольких предприятий буквально завалит статистику во всей стране", - говорит Костин.

РБК: в поисках будущего

О том, с чем на Всемирный экономический форму в Давосе, который начинает работу сегодня, 23 января, едет Россия, рассказывает газета РБК. Издание пишет, что формально статус российской делегации на форуме понизится. Ведь если в прошлом году ее возглавлял Игорь Шувалов, занимающий должность первого зампреда правительства, то теперь самым высокопоставленным делегатом от России станет вице-премьер Аркадий Дворкович.

Тема Давосского форума в этом году - "Создание общего будущего в разрозненном мире" - перекликается с поисками "образа будущего", которыми последний год занимаются российские власти, отмечает РБК. Центральная сессия о России, которая пройдет в среду, 24 января, в которой примет участие Дворкович, призвана объяснить, "как глобальные сдвиги, национальные приоритеты и местные тренды меняют социально-экономический контекст в России".

Прямые иностранные инвестиции в последние годы снизились, и Давосский форум - один из способов привлечь их, рассуждает руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич.

На форуме скажется санкционное противостояние России и Запада - из-за этого для Москвы он будет играть небольшую роль, полагает главный экономист ING Bank по России и СНГ Дмитрий Полевой, чиновники лишь используют форум как возможность еще раз донести свою позицию по этому вопросу.

"Ведомости": у школьников отберут "зеркала"

Газета "Ведомости" рассказывает о новой инициативе зампреда Госдумы Ирины Яровой, вызванной недавней серией вооруженных нападений в российских школах в Перми и Улан-Удэ. Яровая объявила о законопроекте, который дал бы Роскомнадзору право внесудебной блокировки сайтов с информацией, побуждающей детей и подростков к совершению опасных для жизни противоправных действий.

Яровая отмечает, что сейчас законом установлен срок в три дня для удаления опасного контента. "Тут же после удаления сайта с запрещенным контентом появляются "зеркала". Законопроектом предлагаем удалять такие копии в течение одного дня", - объяснила цель поправок их автор. Впрочем, эксперты, уже опрошенные газетой, сомневаются в эффективном применении нового запретного механизма.

"Блокировка - не решение проблемы, нельзя отфильтровать контент для детей так, чтобы поступала только позитивная информация", - считает руководитель департамента коммуникаций Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Оксана Иванникова.

"Вопрос во внутреннем состоянии ребенка: если у него нет близости с родителями, то понятно, что он выплескивает свою агрессию в школе, проблема в том, что ребенок несчастен. Обилие агрессии в интернете ничего хорошего не дает, но нельзя все заблокировать", - подчеркивает эксперт.

Давнее желание отрегулировать что-то в интернете каждый раз сопровождается подчеркнуто моральными поводами, поясняет политолог Михаил Виноградов. "Но в целом инициатива не очень своевременна и на фоне флешмоба в защиту ульяновских курсантов вбивает клин в отношения молодежи и старших поколений, что неактуально накануне президентских выборов", - считает он.

"РГ": "Штамп ставить некуда"

В понедельник в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий приравнять гражданские браки к официальным. Автор документа - член Совета Федерации Антон Беляков - объясняет свою инициативу тем, что все меньше российских пар решаются оформить отношения официально, а в случае разрыва такого союза - между "супругами" возникают проблемы: например, приходится делить имущество.

Для неофициальной пары принятие инициативы повлечет наступление прав и обязанностей, предусмотренных семейным и гражданским законодательством для обычных супругов. Все имущество, нажитое ими в период сожительства, будет признаваться их совместной собственностью. Исключения составят пары, которые заключат договор об ином способе раздела имущества.

Юрист Андрей Смирнов, специализирующийся на семейном праве считает, что доказать в суде факт совместного ведения хозяйства будет вполне реально. Например, помогут показания соседей, а также выписки с банковских счетов супругов, которые могут подтвердить наличие общего бюджета.

Впрочем, в Совете Федерации и профильном комитете Госдумы инициатива вызвала жесткое неприятие.

"Такие инициативы - это вредительство", - заявила глава комиссии Совфеда по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина, назвав гражданские браки неустойчивыми.

Если законопроект будет принят, то она прогнозирует рост детской беспризорности. В истории СССР был уже период, когда было легализовано сожительство, напомнила Мизулина. Это было прописано в кодексе 1926 года о семье и браке, в результате "число разводов выросло катастрофически, на 10 браков приходилось 9 разводов".

В профильном комитете Госдумы тоже приняли инициативу в штыки. Его глава Тамара Плетнева заявила, что понятие брака четко прописано в Семейном кодексе РФ, а все остальное является домыслом.

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Вице-спикер Думы Ирина Яровая после серии ЧП в российских школах начала готовить законопроект о быстрой блокировке "зеркал" сайтов с опасным контентом, рассказывает газета РБК. Но, по мнению экспертов, действующих норм достаточно, проблема в их применении.

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си