Лавина и извержение вулкана на горнолыжном курорте в Японии: есть жертвы

Правообладатель иллюстрации Kyodo/Reuters Image caption Вулкан Сиране считался до сих пор неактивным

В Японии в результате схода лавины, вызванного, вероятно, вулканическим извержением, погиб японский солдат.

Еще 14 человек получили травмы, некоторые из них - опасные для жизни.

Извержение произошло неподалеку от поселка Кусацу в центральной части Японии. В радиусе километра от центра извержения, по сообщениям местных средств информации, наблюдался камнепад.

Вулкан Сиране, расположенный в 150 км от Токио, проснулся во вторник, однако пока не поступило подтверждение того, что сход лавины с вулкана связан с извержением.

Вероятно, произошел выброс газов и пепла из бокового кратера на склоне вулкана. Видеокадры, полученные с автоматических камер, показывают огромное облако из черного пепла и камней, которое устремилось вниз по склону, сообщает из Токио корреспондент Би-би-си Руперт Уингфилд-Хейз.

На склоне горы осталось несколько лыжников, которые из-за лавины не могут оттуда выбраться.

Погибший солдат входил в группу из шести военнослужащих, которые проводили в этом районе учения. Все они были эвакуированы с места происшествия, большинство из них получили травмы.

Они были членами японских сухопутных сил самообороны и участвовали в зимних учениях, сообщил министр обороны Японии Ицунори Онодера.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Видеокамеры зафиксировали выбросы пепла на склоне вулкана

Травмы получили также четверо туристов, которые в момент схода лавины находились в кабине подвесной канатной дороги на горнолыжном курорте.

По заявлению местных властей, не менее 78 лыжников остаются в здании гостиницы на вершине горы.

Японское метеорологическое агентство опубликовало предупреждение о запрете на восхождения в этом районе.

Камнепад

Как сообщил государственный телеканал NHK, выброшенные вулканом камни падали на расстоянии более километра от горы.

"Над вершиной вулкана поднимались клубы черного дыма, и через полчаса нам велели эвакуироваться", - сообщил телеканалу один из очевидцев. По его словам, с курорта эвакуировано около 100 человек.

Как сообщает агентство Рейтер, японское агентство по стихийным бедствиям предупреждает, что выброшенные в ходе извержения камни могут падать на расстоянии до 2 км от вершины вулкана.

Япония является одной из самых сейсмически активных стран в мире. В стране ведется постоянное наблюдение за вулканической активностью.

В сентябре 2014 года в результате внезапного извержения вулкана Онтаке на острове Хонсю погибли 63 человека.