"Оскар-2018": главное о номинантах и фаворитах

Правообладатель иллюстрации Fox Image caption Салли Хокинс в фильме "Форма воды"

В Голливуде объявлен список фильмов, номинированных на награждение премией "Оскар" в этом году.

Список возглавляет фантастический фильм режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды", который получил 13 номинаций, в том числе за лучший фильм.

Гильермо дель Торо - мастер гротеска, даже гиньоля. На его счету такие культовые картины как "Лабиринт Фавна" и "Тихоокеанский рубеж".

В "Форме воды" режиссер не изменяет себе. И хотя действие фильма происходит в 1962 году, в разгар довольно пародийно, даже фарсово представленного противостояния между СССР и США, к политике или к политической истории он имеет мало отношения.

Главная его тема - внезапно возникающая привязанность, постепенно переходящая в любовь, между попавшим в секретный американский институт неведомым науке монстром и немой уборщицей этого института. Фантастика, политика, гротеск и гиньоль уступают обычному человеческому чувству.

Изощренное кинематографическое мастерство в сочетании с гуманистическим содержанием обеспечили фильму максимальное число номинаций, в том числе самому дель Торо - за лучшую режиссуру и лучший оригинальный сценарий, а британской актрисе Сэлли Хокинс - за главную женскую роль.

За ним следует британская военная драма "Дюнкерк", которая получила восемь номинаций, среди которых и номинация на лучший фильм, и на лучшую режиссуру - Кристоферу Нолану.

Для британского мастера, совершившего долгий путь от стильных артхаусных картин ("Помни", "Бессонница") - через супербоевики о Бэтмене - к масштабной исторической драме, это уже четвертая номинация. Он вполне достоин награды, хотя конкуренция ему предстоит жесткая.

На третьем месте - фильм "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури" с семью номинациями. Британский режиссер Мартин Макдонах известен своими стильными гангстерскими фильмами ("Залечь на дно в Брюгге", "Семь психопатов").

И хотя в основе "Трех биллбордов" - жестокое преступление, к жанру гангстерских фильмов картину никак отнести нельзя. В центре ее пожилая женщина (Фрэнсис Макдорманд), добивающаяся от властей крохотного провинциального городка расследования убийства дочери.

Фрэнсис Макдорманд - чуть ли не главный претендент на "Оскара" и за лучшую женскую роль. В случае успеха это будет вторая высшая награда для нее после легендарного "Фарго" 21 год назад.

Сразу двое актеров из "Трех биллбордов" - Вуди Харрельсон и Сэм Рокуэлл - претендуют на награду за лучшую роль второго плана.

В числе британских актеров, выдвинутых на соискание премии, - Гэри Олдмен, Салли Хокинс, Дэниел Дэй-Льюис и Дэниел Калуя.

Правообладатель иллюстрации Fox Image caption Вуди Харрелсон и Френсис Макдорманд номинированы за роли в фильме "Три биллборда"

Грета Гервиг номинирована в категории "лучшая режиссура" за фильм "Леди Бёрд". Фильм также борется на главную награду.

"Леди Бёрд" - режиссерский дебют и полуавтобиографическая история из жизни известной актрисы. После ряда неортодоксальных ролей в фильмах "Милая Франсис" и "Госпожа Америка", в которых она также выступала и как автор или соавтор сценария, Гервиг вступила на путь режиссуры.

Неожиданно мало - всего две - номинации получил фильм "Секретное досье" Стивена Спилберга: за лучший фильм и за лучшую женскую роль Мерил Стрип (для нее это 21-я номинация - рекорд, который трудно будет превзойти кому то ни было).

Для британского кино, кроме "Дюнкерка", не менее важен и фильм "Темные времена" - об одном из самых тяжелых периодов в истории Второй мировой войны. Кроме главной номинации, на лучший фильм, исполнитель роли Уинстона Черчилля Гэри Олдмен также будет бороться за приз за главную мужскую роль.

Чтобы получить "Оскара", ему придется соревноваться с другим британцем - Дэй-Льюисом, который играет главную роль в драме "Призрачная нить".

Американская киноакадемия включила фильм "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева в список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Конкуренция у картины Звягинцева серьезная: обладатель "Золотой пальмовой ветви" в Канне "Квадрат" шведского режиссера Рубена Эстлунда, обладатель "Золотого Медведя" в Берлине "О теле и душе" венгерского режиссера Ильдико Эньеди, а также "Фантастическая женщина" чилийского режиссера Себастьяна Лелио и "Оскорбление" ливанца Зиада Дуэри.

Правообладатель иллюстрации Universal Image caption Гэри Олдмен в фильме "Самый темный час"

Среди неожиданностей - номинация Рейчел Моррисон за лучшую операторскую работу в фильме "Ферма Мадбаунд", посвященном теме расизма в штате Миссури.

Моррисон, которая также работала оператором в фантастическом фильме "Черная пантера", стала первой в истории конкурса женщиной, номинированной за лучшую операторскую работу.

Номинации были оглашены на церемонии в Лос-Анжелесе британским актером Энди Серкисом и актрисой Тиффани Хаддиш.

Церемонию награждения, которая состоится 4 марта в театре "Долби" в Голливуде, будет вести в этом году актер и телеведущий Джимми Киммел.