Депутат-единоросс предложил лечить алкоголиков по-советски - в ЛТП

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Профессор медицины Николай Говорин, представляющий в Госдуме Забайкальский край, на днях внес в нижнюю палату законопроект о принудительном лечении алкоголиков и наркоманов и возрождении существовавших в СССР лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП).

"Простыми уговорами справиться с этой задачей не удается, потому что выраженный алкоголизм - это психическое заболевание", - убежден он.

Предполагаемая реинкарнация ЛТП названа в проекте наркологическим центром. По замыслу депутата, туда нужно направлять по решению суда лиц, совершивших неоднократные административные правонарушения в пьяном виде, на срок от трех месяцев до года (в СССР - от шести месяцев до двух лет).

Законопроект проходит экспертную оценку и в случае положительного заключения правительства может быть поставлен на голосование уже этой весной.

В марте 2016 года минздрав России вынес отрицательное заключение на аналогичную инициативу думского коммуниста Сергея Обухова.

За и против

ЛТП в России были ликвидированы указом президента Ельцина с 1 июля 1994 года. Из постсоветских государств они сохранились только в Беларуси, Туркменистане и непризнанном Приднестровье.

Принудительное лечение и трудовое перевоспитание больных алкоголизмом и наркоманией в лечебно-трудовых профилакториях доказало свою неэффективность: по существу, такое лечение сводилось к двухлетней изоляции больных из заключения минздрава РФ, 3 марта 2016 года

В 2013 году за восстановление ЛТП высказался главный внештатный специалист-нарколог минздрава России Евгений Брюн, в 2014-м городская дума Тольятти, в октябре 2017-го депутаты заксобрания Ивановской области.

Критики данной идеи напоминают, что во времена СССР каждый третий "клиент" ЛТП возвращался туда повторно, а случаи излечения от алкоголизма являлись единичными. Как правило, выход на свободу отмечался обильными возлияниями.

"Лечение - это всегда активное участие самого пациента и желание выздороветь. При принудительном лечении этого не будет, а будет, наоборот, конфронтация между пациентом, которого насильно доставляют в учреждение, и врачами", - прокомментировал предложение Николая Говорина директор Института исследований проблем психического здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения Владимир Менделевич.

С ним солидарен директор Национального научного центра наркологии профессор Николай Иванец: "Процент длительных ремиссий после лечения в ЛТП был очень низким, нередко наблюдался даже обратный эффект".

Положения об ЛТП, принятые в республиках СССР, и нормативные акты МВД распространяли режим, близкий к режиму отбывания уголовного наказания, на лиц, не совершивших преступных деяний, что обуславливало нарушения их конституционных прав и свобод. Большинство ограничений прав лиц, содержащихся в профилакториях, не вызывалось необходимостью лечения Федор Плоткин, психиатр-нарколог

"В наш век коррупции мне трудно представить, что в этих заведениях алкоголики и наркоманы не будут иметь доступа к алкоголю и наркотикам. Я в это не верю",- заявил в 2014 году главный врач тольяттинского медгородка Николай Ренц по поводу инициативы городских депутатов.

Сторонники возрождения ЛТП со всем этим фактически не спорят, а видят положительный эффект в изоляции от общества асоциальных личностей.

Николай Говорин в пояснительной записке к своему законопроекту сделал основной акцент не на перспективах излечения алкоголиков, а на снижении семейного насилия и аварийности на дорогах.

В советскую эпоху сотрудники ЛТП неформально признавали, что никого не лечат, и видят смысл своей работы в том, чтобы семьи отдохнули от дебоширов.

81% участников опроса, проведенного в 2015 году "Левада-центром" высказался за возвращение ЛТП. Социологи отмечают, что меры репрессивного и запретительного характера в принципе популярны у россиян, о чем бы ни шла речь.

Вечная проблема

По имеющимся данным, первым озаботился отрезвлением пьяниц на Руси Борис Годунов, в 1598 году издавший указ: "Которые питухи напьются пьянством безобразным, так их унимать и в особый чулан, чтобы проспался, положить… гораздо смотреть, чтобы никто до смерти не опился".

Первый вытрезвитель под названием "Приют для опьяневших" открылся 7 ноября 1902 года в Туле по инициативе земского врача Федора Архангельского. К 1913 году подобные заведения возникли почти в каждом губернском городе.

С началом Первой мировой войны правительство ввело в стране "сухой закон". Большевики продлили эту меру. Производство и торговля спиртными напитками были возобновлены постановлением ЦИК и Совета народных комиссаров от 26 августа 1923 года.

Четыре раза - в 1929-м, 1958-м, 1972-м и 1985 годах - в СССР проводились антиалкогольные кампании в форме усиления различных запретов и массированной пропаганды трезвости.

8 апреля 1967 года вышел указ Президиума Верховного Совета РСФСР "О принудительном лечении и трудовом перевоспитании злостных пьяниц (алкоголиков)", которым предписывалось создать ЛТП и направлять в них "лиц, уклоняющиеся от лечения, нарушающих трудовую дисциплину, общественный порядок и правила социалистического общежития".

Аналогичные постановления были вскоре изданы в других республиках. Первый ЛТП появился в том же году в Казахстане.

"Пятая бригада"

Насельников ЛТП неизвестно почему именовали в просторечии "пятой бригадой". Если в колонии и тюрьмы людей "сажали", то в ЛТП "закрывали".

Инициатива в большинстве случаев исходила от местного участкового. Требовалось также заключение наркологического диспансера и решение народного судьи, которое тот выносил без участия заседателей.

Эффективность ЛТП была близка к нулю. Туда приводили людей, закрывали их на замок, но не лечили. В итоге они выходили и продолжали пить и принимать наркотики Владимир Менделевич, директор Института проблем психического здоровья

Порядки в ЛТП практически не отличались от режима в колониях, и за побег оттуда давали три года лишения свободы. Освобождали не по медицинским показаниям, а по истечении назначенного судом срока.

Единственные отличия в пользу "пятой бригады" состояли в том, что пребывание в ЛТП не считалось судимостью, и их обитателей официально называли не осужденными, а лечащимися.

Соответствующая статистика была в СССР закрытой. Косвенно судить о числе "лечащихся" позволяет справка генпрокуратуры СССР от 29 сентября 1972 года, где указывалось, что в 1971 году суды в РСФСР направили в ЛТП 17 955 человек. С учетом того, что большинство проводило там два года, получается цифра в 35-40 тысяч человек только в Российской Федерации.

Бывший глава Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов в 2000-е годы утверждал, что "эта бюджетно-финансируемая отрасль обеспечивала реабилитацию свыше 70 тысяч нарко- и алкоголезависимых человек ежегодно".

С учетом того, что число "лечащихся" в каждом ЛТП обычно составляло от 300 до 500 человек, количество учреждений переваливало за сотню. Инструкциями МВД полагалось иметь их в каждом регионе, чтобы никого далеко не возить, а вблизи крупных городов и больше.

Главное возражение против существования ЛТП заключалось в том, что пить - не преступление, и лишать за это свободы нельзя, а если человек при этом совершает правонарушения, его следует судить за них.

ЛТП - это зона, обнесенная колючей проволокой, с охраной, собаками, и камерами, куда так называемых лечащихся привозили после трудового дня. Советская власть вовсе и не собиралась там кого-то лечить. Это был источник бесплатной рабочей силы. В ЛТП загреметь было просто. Достаточно жене написать на выпивающего мужа - суд, и руки назад Юрий Крылов, в 1980-х годах работник предприятия, использовавшего труд "лечащихся"

Любопытно, что в 1977 году, когда обсуждался проект новой советской конституции, было предложение вписать в нее обязанность гражданина заботиться о своем здоровье. В случае принятия оно могло бы послужить правовой базой для направления "нарушителей конституции" на принудительное лечение.

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В годы горбачевской перестройки выдвигалась идея с целью гуманизации и улучшения качества лечения передать ЛТП в ведение минздрава, но медики заявили, что с такими "пациентами" не справятся.

25 октября 1990 года Комитет конституционного надзора СССР признал существование ЛТП противоречащим Основному закону и постановил, что "лечение больных алкоголизмом и наркоманией, если они не совершили правонарушений, может проводиться только на добровольных началах".

В Беларуси, где имеется девять ЛТП, в том числе три женских, их существование рассматривается как гуманная мера: без них мелких правонарушителей пришлось бы отправлять в колонии и портить им жизнь судимостью.

Белорусские нормы о принудительном лечении распространяются только на алкоголиков, "нарушающих законные права других лиц", и фактически направлены против семейных хулиганов.