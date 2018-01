Прославиться через 70 лет: кем была героиня плаката "We Can Do It!"

Image caption Частть оригинального плаката с "Клепальщицей Рози". Вверху - слоган "We Can Do It!" ("Мы можем это сделать!")

В США, в городке Лонгвью, штат Вашингтон, умерла Наоми Паркер Фрэйли, ставшая прототипом "Клепальщицы Рози" для культового военного плаката "We Can Do It!". Ей было 96 лет. Десятки лет она жила в неизвестности, в то время как американским символом феминизма считали другую женщину.

Автор плаката - художник из Питтсбурга Джей Говард Миллер. "Клепальщица Рози" - собирательный образ женщин, работавших на предприятиях времен Второй мировой войны. Синяя рубашка, на голове платок - красный в белый горох. Надпись на плакате гласит - "We Can Do It!" ("Мы можем это сделать!").

Полагают, что прообразом для плаката Миллера стала фотография женщины, склонившейся над токарным станком. Это фото напечатал ряд журналов в 1943 году. Однако там не было даты и имени модели.

Правообладатель иллюстрации Bettmann Archive Image caption То самое фото: Наоми Паркер Фрэйли у токарного станка

Спустя десятилетия плакат Миллера стал символом феминизма - на чем только его не печатали, от футболок до магнитов на холодильники. Он также стал популярной татуировкой. "Клепальщице Рози" подражала даже Бейонсе, мотивы плаката использовал для своей обложки американский журнал New Yorker.

Однако сама героиня в лучах славы не купалась. Долгое время считалось, что прообразом "клепальщицы Рози" была другая женщина - Джеральдин Дойл, прессовальщица металла с завода в Мичигане. Она утверждала, что на фото, ставшем прототипом плаката, была именно она, и ее утверждения не оспаривались. Когда Дойл умерла в декабре 2010 года, ее некрологи опубликовали Би-би-си, New York Times и другие крупные издания.

Пролить свет на эту историю решил профессор Джеймс Кимбл, доцент американского университета Сетон Холл в Нью-Джерси. Он провел исследование, развеявшее мифы вокруг Рози.

"В исследовании я изложил, что почти все, что мы знаем об этом плакате, неверно", - сказал Кимбл в интервью Би-би-си. - Когда Дойл умерла в 2010 году, и все печатали некрологи, я подумал - а откуда мы знаем, что она и есть та самая модель?"

Image caption Плакат вдохновлял многих, от Бейонсе до дизайнеров журнала New Yorker

Профессор Кимбл искал настоящую героиню снимка шесть лет. В 2015 году он нашел еще одно изображение Паркер Фрэйли, и через обратный поиск в интернете смог выйти на продавца старинных газетных снимков.

У продавца оказалось еще одно фото, сделанное в тот же день, на нем была женщина у токарного станка. Более того, на снимке была указана дата - 24 марта 1942 года. И место съемки: Аламида, Калифорния.

В тот момент ученый думал, что Паркер Фрэйли уже умерла, и попытался найти ее родственников через генеалогическое общество. Но через несколько месяцев получил ответ, что этика не позволяет им распространять данные о живых людях.

Профессор разыскал Наоми Паркер Фрэйли в Аламиде. Вспоминает, как он пришел с цветами - "по совету жены, и это был хороший совет!". Позвонил в дверь.

"Она была невероятно впечатлена тем, что кто-то пришел выслушать ее историю", - поделился профессор. "Она уже около 4-5 лет знала, что ее фото было подписано чужим именем, и пыталась убедить в этом других, но ее никто не слушал".

После того как о находке ученого стало широко известно, Паркер позвонили из Omaha World-Herald, ежедневной газеты Небраски. Поскольку Наоми плохо слышала, ответила ее младшая сестра Ада. Из газеты спросили, каково это - наконец-то прославиться в обраще "клепальщицы Рози"?

"Победа!" - послышался в телефоне голос Паркер Фрэйли. "Победа! Победа!"

Правообладатель иллюстрации ALAMY Image caption "Клепальщица Рози" вдохновила и художника Нормана Роквелла, использовавшего для своей картины другую модель

Наоми Паркер Фрэйли родилась в Талсе, штат Оклахома, в августе 1921 года. Она была третьей из восьми детей в семье. Её отец, Джозеф Паркер, работал горным инженером. Мама, Эстер Лейс, была домохозяйкой.

В 1942 году, после нападения Японии на Перл-Харбор, 20-летняя Наоми отправилась со своей 18-летней сестрой Адой на военно-морскую станцию в Аламиде. Именно там, в мастерской, её сфотографировал фотокорреспондент агентства Acme. Фото опубликовали в Oakland Post-Enquirer.

После войны Наоми и Ада работали официантками в популярном ресторане Doll House ("Кукольный домик") в Палм-Спрингс в Калифорнии. Она дважды была замужем и дважды разведена. В 1979-м снова вышла замуж - за каменщика Чарли Фрэйли. После его смерти в 1998-м году сестры поселились вместе в Калифорнии.

Статью с фото в Oakland Post-Enquirer Паркер Фрэйли аккуратно вырезала и хранила на протяжении 70 лет, пока весь мир ошибочно считал, что на ее месте была Джеральдин Дойл.