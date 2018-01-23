Давос-2018: все хорошо - но только на первый взгляд

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Мировая экономика растет - но в правильном ли направлении?

Наконец-то, хорошие новости. После нескольких лет негативных прогнозов МВФ предсказал рост мировой экономики.

Улучшились прогнозы по экономическим показателям США, Китая и Европы.

По прогнозу фонда, все экономически развитые страны к 2019 году покажут больший рост, чем ожидалось раньше.

Все, кроме одной.

МВФ понизило прогноз для Великобритании, так как по-прежнему видит потенциальные риски, связанные с выходом страны из Евросоюза.

"Синхронный рост"

Я посещаю Давосский форум уже почти 10 лет, но настолько оптимистичного настроя, как в нынешнем году, не видел ни разу.

Как следует из опроса глав транснациональных корпораций, проведенного PwC (он был опубликован в понедельник), 57% из них уверены, что в этом году мировая экономика будет расти.

Произойдет это благодаря принципу "синхронизации роста".

Например, в последние несколько лет рост экономики в США несколько пробуксовывал из-за проблем в еврозоне, а оптимистические показатели Индии контрастировали с опасениями по поводу чрезмерного уровня китайского долга.

На этот раз хорошие новости касаются всех главных локомотивов глобальной экономики.

Рост мировой экономики, в конечном итоге, означает, что будет создано больше благ и большее количество людей смогут выбраться из нищеты.

Это хорошо.

Но есть одно "но" - и очень большое.

Да, мы видим рост, но тот ли этот рост, который нам нужен?

Как следует из отчета МВФ, пятая часть стран с развивающейся экономикой в прошлом году пережила падение дохода на душу населения.

Многих беспокоит неравенство в доходах - как между странами, так и между разными поколениями внутри стран.

Кое-что говорит нам и тот факт, что только 21% делегатов на давосском форуме - женщины, притом что это самый высокий процент в истории Давоса.

К списку проблем, волнующих делегатов, можно добавить и растущее количество торговых споров, и опасения из-за потенциальных "мыльных пузырей" на рынке.

В общем, не все так хорошо, как может показаться на первый взгляд.

Перекрыть вентиль

Все эти проблемы могут быть связаны с другой "синхронизацией", последствия которой уже не столь приятны.

О ней говорят приватно, в кулуарах, когда выключаются камеры и закрывается главный конференц-центр.

Центробанки мира постепенно прекращают финансовую стимуляцию мировой экономики, которая началась после кризиса 2008 года.

Великий стимуляционный эксперимент, обошедшийся в сотни миллиардов долларов, подходит к концу.

И с тех пор как центробанки решили скоординировать свои усилия в борьбе с кредитным кризисом, мы впервые наблюдаем ощутимые последствия этой монетарной синхронизации.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Доходы пятой части населения развивающихся стран в прошлом году упали

В 2014 году, когда Федеральная резервная система США начала подавать сигналы о прекращении мер финансовой стимуляции, японский центробанк как раз начал активно стимулировать рост экономики страны, поддерживая программу премьера Синдзо Абэ.

В конце 2015, когда в США впервые с 2006 года объявили о повышении ключевой ставки, европейский центробанк понизил свою ставку, уйдя в минусовые показатели, и продлил стратегию главы Марио Драги, которую журналисты назвали "большой базукой" - скупку финансовых активов на миллиарды евро для поддержки бизнеса и национальных правительств.

Теперь другие сигналы подают уже одновременно и ЕЦБ, и Федеральная резервная система, и Банк Японии. Они обсуждают сокращение финансовой стимуляции и повышение ключевых ставок.

Как ожидается, следующим решением Банка Англии также будет поднять ключевую ставку.

Денежная лавина

Никто не говорит, что эпоха "легкой" денежной политики подошла к концу.

Центробанки в 2017 году купили облигаций на 1,5 трлн долларов - при среднем значении в 1,25 трлн в период с 2011 по 2016.

Однако сейчас все они подают сигналы, что вскоре переменят политику.

И теперь, когда финансовое стимулирование постепенно прекращается, что нам предстоит узнать о реальных структурных проблемах экономики развитых стран?

Что недостаточные инвестиции в бизнес привели к падению производительности.

Что низкий рост зарплат привел к тому, что миллионы людей столкнулись с падением реальных доходов.

Лавина денег от центробанков удерживала мировую экономику от падения со времен кризиса 2008 года, давая политикам возможность не обращать внимания на реальные экономические проблемы своих стран.

Стоит мировым правительствам лишиться этой финансовой помощи, как им придется задуматься о том, что действительно важно.

И всерьез заняться решением тех самых "фрагментарных проблемам", которые уже столь очевидны тысячам делегатов Всемирного экономического форума.