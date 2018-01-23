"Там совершенно прекрасный Берия": зрители о "Смерти Сталина"

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Министерство культуры России сначала выдало, а потом - после шквала протестов возмущенной общественности - отозвало прокатное удостоверение комедии британского режиссера "Смерть Сталина". Русская служба Би-би-си спросила тех, кому удалось посмотреть фильм, их мнение о картине.

Фильм Армандо Иануччи обратил на себя внимание общественного совета при минкульте России еще в прошлом году, до того как члены совета посмотрели кинокартину.

"Если в фильме будет намек на какую-то любовь Иосифа Виссарионовича и Никиты Сергеевича [Хрущева], в западных фильмах такое практикуется, то, наверное, это будет не очень допустимо", - заявлял тогда в интервью Би-би-си глава совета Павел Пожигайло.

Тем не менее фильм успешно получил прокатное удостоверение, его премьера в России была запланирована на 25 января. Однако после того, как эксперты совета минкульты все же посмотрели кино, они объявили, что будут добиваться переноса премьеры: чтобы дата начала проката не совпадала с 75-й годовщиной победы в Сталинградской битве, которая будет отмечаться 2 февраля.

Юристы минкульта при этом обратились к руководству министерства с просьбой отозвать прокатное удостоверение. "Фильм "Смерть Сталина" направлен на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности, а это признаки экстремизма", - цитировало текст письма юристов агентство ТАСС.

Свое обращение к минкульту составили и деятели искусства, которым не понравился фильм. Комедию (совместное производство Великобритании и Франции) назвали "пасквилем на историю" и "плевком в лицо" всем, кто погиб во время Сталинградской битвы. Издание "Комсомольская правда" вышло с заголовком "Смерть Сталина" - комедия, которую мог бы снять Гитлер".

"Все россияне, кому мы успели показать фильм, в том числе и российские журналисты, говорили, как он им понравился и как высоко они его оценивают. Они сходились в двух вещах: это смешно, но это правда. И я уверен, что мы еще сможем показать его в кинотеатрах", - сказал Би-би-си Армандо Иануччи.

Русская служба Би-би-си приводит мнения о фильме тех, кому удалось его посмотреть.

Елизавета Сурганова, главред сайта "Кинопоиск":

"Мне фильм очень понравился, несмотря на то, что к ряду событий, в нем изображенных, я отношусь довольно серьезно - например, к репрессиям. Но, во-первых, на мой взгляд, нельзя искусству запрещать смеяться над сложными темами, звериная серьезность в таких вопросах ни к чему хорошему, как правило, не приводит. Во-вторых, этот фильм не стоит рассматривать как исторически достоверный. В нем события нескольких лет спрессованы в несколько дней, и ситуация намеренно доведена до полного абсурда.

Это очень близко тому, что происходит в России - происходило и происходит в том числе и теперь. Артемий Троицкий, музыкальный критик

И да, в нем действительно искажены исторические символы - но это же и есть подсказка нам, что это не более чем театр, вольная фантазия на историческую тему! Ну как можно серьезно реагировать на Хрущева, который подходит к лифту с надписью "Out of order"?

Что касается отзыва прокатного удостоверения, то это неприятная ситуация, тем более, что она происходит уже второй раз за неделю с одной и той же компанией.

Отзыв прокатного удостоверения в ситуации, когда фильм уже стоял в расписании кинотеатров, а прокатчик уже потратил деньги на рекламу, означает потерю денег и для тех, и для других. И это, конечно, создает неприятный прецедент в глазах правообладателей фильмов на западе.

Реакция минкульта была для меня неожиданной, потому что министерство уже выдало прокатное удостоверение фильму. Это значит, что картину они посмотрели. Будем надеяться, что решение это все-таки временное, и фильм вскорости вернут в прокат".

Марк Кермод, кинокритик Би-би-си:

"Этот фильм - великолепная иллюстрация поговорки "любая власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно". С одной стороны, это фарс, остроумная комедия, с другой стороны - в основе ее чувство абсурдистского страха. Оно появляется уже в самом начале, когда Сталин лично звонит начальнику радиостанции и говорит, что хочет себе запись концерта, который транслируется.

Начальник понимает, что концерт не записывается, и пытается придумать абсурдное решение, но зрители видят, что движет им настоящая паника - страх, что его заберут.

Трейлер фильма дает слегка неверное представление, будто это истерично смешная комедия, но на самом деле - да, это комедия, но она мрачная и глубокая. Шутки в ней напоминают "Бразилию" Терри Гильяма - за смехом скрывается настоящий ужас".

Артемий Троицкий, музыкальный критик:

"Я думаю, что я один из привилегированных россиян, кто посмотрел фильм "Смерть Сталина". И это действительно привилегия, поскольку фильм прекрасный. Видел я его в Лондоне, в октябре, в премьерный день публичного показа, и надо сказать, фильм произвел на меня сильное впечатление, хотя и не совсем такое, как я ожидал.

Я ожидал чистую комедию в духе "Монти Пайтон", но это довольно серьезный фильм, ставящий довольно серьезные проблемы, и фильм, во время которого мне было, честно говоря, не только смешно, но очень часто и страшно, и противно, потому что для нас, россиян, эти события имеют не какое-то абстрактное значение, не какая-то такая умозрительная ситуация борьбы за власть, а они… как-то ножом по живому, это очень близко тому, что происходит в России - происходило и происходит в том числе и теперь.

По-моему, сделано блестяще. Я смеялся, ужасался, там совершенно прекрасный Берия - то есть такого я еще не видел на экране! Виктор Матизен, кинокритик

И я помню, что когда я рассказывал об этом фильме своим соотечественникам, то они мне сказали: "О, так у нас этот фильм тоже скоро пойдет, так что посмотрим". Я был страшно удивлен. То, что этот фильм на то время стоял в планах российского проката, это было абсолютно нелогично.

Просто не мог себе представить, как вот в этой парадигме современного путинского государства этот фильм в России могут публично показывать. Поскольку он нарушает огромное количество табу, которые на сегодня в России имеются. Прежде всего потому, что персонажи этого фильма, вся эта жалкая свора, которая грызется над телом столь же жалкого и убогого Сталина, - это все очень похоже на сегодняшнюю российскую схватку бульдогов под ковром: все эти сечины, медведевы, Путин, разумеется, и так далее.

Я помню, что тогда еще предсказал, и у меня есть даже текст на эту тему, предсказал, что я буду очень удивлен, если этот фильм в конце концов выйдет в прокат в России, поскольку слишком сильно выбивается он из того, что сегодня в России можно, а что нельзя.

Я думаю, что можно этот фильм сравнить с какими-то еще картинами, но первое, что мне приходит в голову, - это "Великий диктатор" Чарли Чаплина. Это тоже комедия, и тоже комедия о тоталитарной диктатуре. Кроме того, вспоминаются какие-то фильмы Саши Барона Коэна, который тоже любил пошутить на тоталитарные темы. До некоторой степени вспоминается фильм Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки".

Виктор Матизен, кинокритик:

"Сравнить этот фильм не с чем, потому что у нас таких фильмов не делают. По понятным причинам: потому что боятся оскорбить наше светлое прошлое. А фильм замечательный. Там блестящий актерский состав, прежде всего. Замечательный сам по себе фокус, который проделал Ианнучи. Мы же привыкли воспринимать всех этих персонажей - Сталина, Хрущева, Булганина, Жукова и так далее, - как мы видим в хронике или как мы их видим в парадных фильмах вроде "Освобождения" и других картин. Видеть их в сатирической форме представлялось достаточно редко.

Был фильм "Пиры Валтасара" Юрия Кара - может быть, там в какой-то степени был спародирован Сталин. Но здесь он [Ианнучи] сделал что-то невероятное. Он как будто вывернул реальных исторических персонажей наизнанку. То есть он показал их нутро. Вот то, что мы видим, - это то, что внутри. А то, что вовне, просто не показано, оставлено за кадром. И это выворачивание наизнанку - как в "Портрете Дориана Грея"

Они грызутся как звери. Это полностью соответствует описанию Черчилля: грызня бульдогов под ковром, откуда время от времени вылетают растерзанные собаки, и все понимают, что там происходит. Вот этот фильм ровно про то.

По-моему, сделано блестяще. Я смеялся, ужасался, там совершенно прекрасный Берия - то есть такого я еще не видел на экране! Жуков исключительно хорош. Кстати говоря, там самый симпатичный это Жуков - такой брутальный красавец, в орденах, ни с кем не церемонится. Он и пристреливает Берию.

Хотя сама по себе, конечно, сцена, когда люди воевали вместе, общались, хлопали по плечу, называли друг друга соратниками, - и вдруг как собаку его убивают во дворе, тут же обливают бензином и сжигают… Понятно, что в истории этого не было, но это настолько соответствует сути этого режима, что просто диву даешься - как это возможно?! Настолько отступить от того, что мы могли бы видеть внешне и вот так вот все вывернуть - это здорово сделано!

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мировая премьера фильма "Смерть Сталина" состоялась в сентябре 2017 года

Но разумеется, наши ханжи это вынести не могли. Собственно, я это предвидел. Общественный совет состоит из негодяев. Что там вообще говорить?! Какие-то сатрапы смеют запрещать фильм, прекрасную картину, не имея к этому, кстати говоря, никаких законных оснований.

Что там такого запрещенного показано? Каким законам это противоречит? Абсолютно никаким. Это просто их хамская воля запрещать. Разумеется, там Никита Сергеевич Михалков в первых рядах, Павел Пожигайло, у которого фамилия весьма соответствует тому, что происходит в фильме, ну и прочие персонажи вроде Мединского.

Потому что мы возвеличиваем наше прошлое, Сталин у нас снова стал эффективным менеджером, замечательным человеком вообще, мудрым вождем. И как можно оскорблять? Это же святыня.

Единственное, кого мне там жалко, это дочь маршала Жукова, которой, конечно, наверное, не очень приятно видеть своего отца в таком виде. Но это беда всех фильмов, которые построены на недавнем историческом материале.

Только что сняли "Движение вверх", и в общем я понимаю этих бедных вдов, которым показали их мужей в таком виде, в котором они их никогда не видели и даже представить себе не могли. Другое дело, что "Движение вверх" - очень плохой, достаточно банальный и совершенно не соответствующий действительности фильм. А в этом фильме Ианнучи самое парадоксальное - что он правдивый. Некоторые образы сами по себе, если подумать, настолько карикатурные, что их только так и можно показывать".

Максим Авдеев, фотожурналист

"Я не кинокритик и не готов обсуждать художественную ценность фильма. Для меня как для зрителя это очень хорошо сделанное кино с большим вниманием к деталям и персонажам. Армандо Ианнуччи удалось главное: в комедии среди множества шуток отлично показать страх перед абсолютно бессмысленными расправами. Что террор не имел никакой осмысленности, только кровь ради крови, жесткость ради страха.

Неудивительно, что фильм запретят к показу - все "старшие партийные товарищи" изображаются просто кровожадными трусливыми идиотами, которые не заняты вообще ничем, кроме борьбы за выживание, то есть власть.

Режиссер очевидно не претендует на всеобъемлющее описание советской действительности, но это прекрасная интерпретация атмосферы ЦК: страх, бессмыслица, бег, решения впопыхах. Все "главные товарищи" один хуже другого: кровавые проходимцы.

Нужен иностранный режиссер, чтобы снять такое кино: ничего святого! Ведь ничего святого нет и не может быть ни в Сталине, ни в Хрущеве, ни Маленкове. У Ианнуччи нет личных эмоций, это не его прошлое, нет ложного пиетета ни перед чем.

Смысл хорошей комедии в том, что она может смеяться над всем: нет таких тем, которые надо ограждать от сатиры. Над вождем, над ЦК, над страхом, над победой, над Жуковым, над чекистами".