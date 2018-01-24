"Собрание идиотов": почему деятелям культуры не понравилась комедия "Смерть Сталина"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Комедия британского режиссера Армандо Иануччи "Смерть Сталина" разозлила российских деятелей культуры

Поводом для отзыва прокатного удостоверения у комедии "Смерть Сталина" стало письмо деятелей культуры министру Владимиру Мединскому. Но, как выяснила Русская служба Би-би-си, далеко не все подписавшие письмо смотрели комедию и участвовали в работе над обращением.

Под просьбой о запрете фильма британского режиссера Армандо Иануччи подписались российские деятели культуры, в том числе режиссеры Никита Михалков, Владимир Бортко и Сергей Мирошниченко, депутат Елена Драпеко, председатель Союза композиторов Рустем Каллимулин, дочь маршала Жукова Эра Жукова и другие. "Мы очень просим вас, уважаемый Владимир Ростиславович, как историка, да и просто как гражданина, лично внимательно посмотреть этот фильм и принять, на наш взгляд, единственно верное решение - не допустить его показ в России", - говорилось в обращении.

В письме указывалось, что в комедии были искажены образы некоторых исторических личностей: "Жуков представлен просто воинствующим клоуном, а это, между прочим, выдающийся полководец, талантливый стратег, маршал Советского Союза".

Вскоре после отправки письма прокатное удостоверение действительно было отозвано. Русская служба Би-би-си поговорила с некоторыми противниками комедии и узнала, почему они выступили против показа фильма и кто написал то самое обращение к министру культуры.

Владимир Бортко, режиссер, депутат Госдумы от КПРФ

Письмо я действительно подписал. Составили его как-то скопом, все вместе. Я был на просмотре "Смерти Сталина", правда, опоздал немного. Пришел, посмотрел 15 минут и ушел - мне хватило.

Потом мы просто подписали письмо с Драпеко. Инициатива не знаю чья. Кто писал текст? Пушкин Александр Сергеевич! Какая разница, кто писал текст, я с ним согласен.

Кто писал текст? Пушкин Александр Сергеевич! Владимир Бортко, режиссер

Мой отец потерял ногу под Сталинградом. Моя мать была там тяжело ранена. Подписал потому, что мои родители бы в гробу перевернулись. В преддверии юбилея битвы показ этого фильма кажется мне, мягко говоря, пошлым. Если бы его показали в июле в Сочи в 22:45 после ресторана - это было бы замечательно. Но сейчас это неуместно.

Как член КПРФ я тем более против этого всего. Потому что мой вождь Иосиф Виссарионович Сталин, который остается им всегда, просто оболган. Кстати сказать, есть, кто помнит, как Уинстон Черчилль, уважаемый политический деятель, принес меч-подарок короля Георга Иосифу Виссарионовичу. Мы это помним, и англичане должны помнить - напишите это, пожалуйста.

(Меч Сталинграда был выкован по специальному указу короля Великобритании Георга VI в знак восхищения мужеством, проявленным советскими защитниками Сталинграда. Черчилль передал его Сталину в ноябре 1943 года - Би-би-си).

Эра Жукова, дочь маршала Георгия Жукова

Я не видела фильма, мне просто рассказывали о нем очень подробно, что вызвало мое возмущение и негодование. Мне о нем рассказывали люди, которые присутствовали на показе 22 января. Неважно, кто рассказывал, но про фильм я знаю со слов людей, которые там присутствовали. Сама я фильм не смотрела, меня никто не пригласил на этот официальный показ.

Сама я фильм не смотрела. Но я могу себе представить, что там сделали Эра Жукова, дочь маршала Жукова

Но я могу себе представить, что там сделали. Я доверяю людям, которые там были. Я имею какое-то представление, что там в фильме было, я тоже возмутилась и попросила, чтобы если будут какие-то обращения, меня тоже к ним присоединяли.

Я не знаю, как вам непонятно: если там идет глумление над людьми, которые спасли нас от фашистов, нельзя это показывать. Нельзя позволять, чтобы кто-то издевался над нашими полководцами. Моему отцу бедному достается до сих пор.

Если фильм заслуживает того, чтобы его запретить, надо запретить, дело не в цензуре, надо нашу молодежь защитить от вредного влияния.

Юрий Розум, российский пианист, завкафедрой специального фортепиано Российской Академии музыки им. Гнесиных

Мне фильм крайне не понравился, и я подписал письмо. Картина очень неталантливо сделана. Не хочется крайние слова употреблять, но это, по-моему, бездарное кино. Пародии несмешные, неинтересные. Собрание идиотов - все орут, бегают, убийство какого-то жирного туловища происходит [вероятно, имеется в виду сцена убийства Лаврентия Берии - Би-би-си]. Правда, должен сказать, что смотрел не с самого начала, был концерт. Но я даже порадовался, что потерял не полтора часа и к началу не пришел.

Все орут, бегают, убийство какого-то жирного туловища происходит Юрий Розум, пианист

Все недостоверно. Рождается абсолютно неверная картина того, что происходило в эти важные моменты России. Я воспринял фильм как издевательство и присоединился к письму.

Мы выступили единогласно - и гости показа, и общественный совет при министерстве культуры. Начиная с Никиты Михалкова, заканчивая юристами и законодателями. Идею письма предложили юристы министерства культуры, на расширенном заседании общественного совета мы поддержали. Кто конкретно писал письмо? Я думаю, что юридический отдел.

Мы выразили наше отношение - этот фильм не должен появляться на наших экранах. У нас выросло целое поколение, которое не в курсе того, какие драмы происходили со страной. Они за отсутствием другой информации - а это наших деятелей культуры недочет - будут судить по этому фильму? Это катастрофа.

Михаил Лермонтов, первый зампредседателя общественного совета при минкульте

Общественный совет, в соответствии с законом, должен заниматься общественным контролем. Мы должны следить за исполнением власти своих полномочий. Поэтому я выступил с обращением к генпрокурору Юрию Чайке.

Если говорить про правовую сторону текста моего письма - оно основывается на действующем законодательстве, которое препятствует распространению информационных потоков, нарушающих основы государственного строя и общественной безопасности. Я решил обратиться в прокуратуру, чтобы она вынесла предупреждение министерству культуры о недопустимости принятия решений, которые к таким последствиям могут привести.

Написать письмо я решил после просмотра, где я был. После показа было специальное заседание общественного совета, где коллеги высказались. Я на том же собрании объявил, что намерен выступить с письмом. Его составлял я сам, под ним только моя подпись.

Есть еще письмо, которое подписывали деятели культуры, к минкульту. Его инициировал не я, а как раз собрание общественного совета после фильма. Это обращение я тоже подписал. Кто его непосредственный автор, я не знаю - мне оно пришло в готовом содержании.

Александр Галибин, режиссер, народный артист РФ

Я был в зале, я смотрел этот фильм. Я не знаю, кто принес письмо, не знаю, кто его писал, но это письмо общественного совета при минкультуры, и да, я согласен со всем, что там написано. Кто его писал, я не знаю. Мне кажется, что с этой картиной все понятно. Это не предмет для разговора вообще, эта картина ни с исторической точки зрения, ни с художественной не представляет никакой ценности.

Комедия "Смерть Сталина" снята по комиксам французов Фабьена Нури и Тьерри Робина, которые выходят по сей день. Главными героями киноленты стали Никита Хрущев, которого сыграл Стив Бушеми, Василий Сталин (Руперт Френд), Георгий Жуков (Джейсон Айзекс), а также пианистка Мария Юдина (ее сыграла актриса Ольга Куриленко).

Дискуссии о возможном запрете фильма в России начались еще осенью прошлого года, когда Павел Пожигайло, занимавший на тот момент пост главы общественного совета при минкультуры, заявлял, что объединение собирается обратить на картину особое внимание. Несмотря на споры, минкульт выдал картине прокатное удостоверение. И отозвал его 23 января.