Пресса Британии: глава ВТБ опасается военного конфликта в Европе

В обзоре британских газет:

Жить как прежде больше не удастся

"Мировой либеральный порядок болен" - таким категорическим заголовком-диагнозом снабдила свою статью о проходящем в швейцарском Давосе международном экономическом форуме Financial Times.

В прошлом году, пишет газета, Дональд Трамп был призраком, бродящим по Давосу. В этом году он там во плоти, хотя присутствие его мало кому доставляет удовольствие. Он отрицает основы мирового либерального порядка, стоявшие во главе угла политики его страны в течение семи десятилетий.

Эта система одержала победу в холодной войне, пишет автор статьи, известный британский экономический обозреватель Мартин Вольф. Победа эта в свою очередь, способствовала глобальному сдвигу к демократии и рыночной экономике. Сегодня, однако, мировой либеральный порядок под угрозой. Демократия в кризисе.

Уже 12-й год подряд число стран, отступающих от демократических принципов, превышает число тех, где демократия развивается и расширяется. Страны, еще десятилетие назад казавшиеся убедительным примером успеха в этом направлении - такие как Турция и Венгрия - склоняются к авторитаризму.

Однако именно сейчас, когда набирающие мощь авторитарные режимы бросают вызов демократии, США перестают оказывать демократии свою моральную поддержку, сетует автор.

Трамп даже откровенно симпатизирует зарубежным авторитарным режимам. И, более того, он сам нарушает принципы демократического правления.

При Трампе США ставят под сомнение саму суть международного сотрудничества - договоры о безопасности, открытые рынки, многосторонние институты и попытки воздействовать на такие глобальные проблемы, как изменения климата. Вместо этого они провозглашают намерение следовать исключительно своим интересам, даже за счет интересов своих долгосрочных союзников.

Хоть экономика сейчас и на подъеме, но последним крупным шагом на пути либерализации торговли стало вступление в ВТО Китая в 2001 году. "Брексит" - это тоже акт деглобализации.

Торговля и перемещение капитала растут медленнее мирового промышленного производства. Повсюду царит враждебное отношение к иммиграции. Новая сверхдержава Китай даже контролирует свободное движение идей. Для тех, кто верит в симбиоз демократии, либеральной мировой экономики и глобального сотрудничества, подобное развитие событий просто пугающе.

Почему все это произошло? - размышляет Вольф. Ответ заключается в изменениях в мире и во внутренней политике высокоразвитых богатых демократий.

Важнейшим из мировых изменений стало снижение после окончания холодной войны роль Запада как основы международной безопасности, наряду с уменьшением его удельного экономического веса в особенности по отношению к Китаю.

Многие американцы считают, что у них все меньше причин, а заодно и возможностей проявлять щедрость по отношению к бывшим партнерам. В то же время внутри развитых стран растет ощущение того, что либеральный мировой порядок, которому эти страны были привержены на протяжении десятилетий, для них самих оказывается по большей части малопродуктивным.

Более того, он порождает ощущение утраченных возможностей, прибылей и уважения к себе.

Программа Трампа, которую можно назвать "плутопопулизм", - явственный результат всех этих изменений. Своим сторонникам он говорит, что их интересами больше жертвовать не будут: они выходят на первое место. Тот факт, что политика американской администрации скорее всего вряд ли принесет обещанные блага, сам по себе значения не имеет. К такого рода аргументам мало кто прислушивается.

Для тех, кто верит в то, что укорененный в демократии мировой либеральный порядок - этически верный и лучший способ примирить глобальное сотрудничество с законностью внутренней политики, наблюдать за всем этим очень грустно, говорится далее в статье в FT.

По мере оздоровления экономики оптимизм может вернуться, пишет автор статьи. Это в свою очередь устранит по крайней мере некоторые причины недовольства. Однако центробежные силы внутри наших экономических систем достаточны велики.

Преодоление финансовой хрупкости далеко не очевидно. Вместо самоуверенности нам предстоит найти ответы на два фундаментальных вопроса.

Первый касается трудного выбора: что важнее - внутреннее политическое единство или международная экономическая интеграция? Пусть и скрепя сердце, выбор приходится делать в пользу первого. Экономическая жизнь требует политической стабильности. Финансовые и экономические шаги должны быть таковы, чтобы большинство населения чувствовало, что с его интересами считаются. В противном случае демократическая стабильность под угрозой.

Второй состоит в поиске направления концентрации усилий по глобальному сотрудничеству. Ответ должен быть в приоритете глобальной стабильности. Как бы заманчиво ни выглядели перспективы дальнейшей либерализации торговли, ставить ее во главу угла неправильно. Еще менее насущной выглядит перспектива открытия границ для свободного перемещения людей или даже поддержания свободного перемещения капитала. Политика становится все более и более национально ориентированной.

Результаты политических решений должны удовлетворять население каждой страны, говорится в заключение статьи в FT. Трамп - не панацея. Но он совершенно очевидно симптом. Либеральный мировой порядок рушится, в том числе и из-за неспособности удовлетворять интересы людей.

Те, кто приезжает в Давос, должны это признать. Если им не нравятся ответы Трампа - а они и не должны нравиться - то им нужно предложить свои собственные.

Новая гонка вооружений опасней старой

Financial Times на форуме в Давосе взяла интервью у президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина. Банкир считает, что наращивание вооружений может привести к "инциденту" между НАТО и Россией.

Глава ведущего российского банка в интервью изданию предупредил о растущей угрозе военного конфликта в Европе. Также Костин сказал, что если США введут еще больше экономических санкций в отношении российских организаций, это будет равносильно объявлению войны.

"Мы находимся в начале новой гонки вооружений, - сказал Костин FT. - НАТО требует больше оружия и распространения большего количества оружия в Европе, и Россия ответит абсолютно тем же. Так кто выиграет от этого? Только генералы и те, кто производит оружие. Америка говорит, что Европа должна больше платить за это. Но кому это нужно? Это очень опасно".

Казначейство США в начале следующей недели должно представить в Конгрессе доклад об олигархах и "полугосударственных субъектах", близких к Путину, который, вероятно, будет использован в качестве основы для дальнейших санкций, выяснила FT. Два крупнейших российских банка - ВТБ и Сбербанк - опасаются, что США могут попытаться исключить их из международной межбанковской платежной системы Swift, что серьезно ограничит их трансграничные операции.

Костин сказал изданию, что его не беспокоит вероятность введения персональных санкций, что может помешать ему ездить в США или иметь там банковские счета. В то же время он добавил:

"Любые экономические санкции против институтов, лично я говорю, что это будет похоже на объявление войны. Я не вижу причин, по которым российский посол должен остаться в Вашингтоне после этого, или американский посол будет продолжать купаться в холодной воде в Москве. Я думаю, что это хуже, чем ситуация во время холодной войны, и это очень опасно. И я думаю, что Америка играет с огнем, потому что отношения идут от плохого к худшему, и мы не несем ответственности за это".

В понедельник глава британской армии генерал Ник Картер сказал, что активно изучает вопрос об отмене планов по закрытию британской базы на северо-западе Германии в ответ на растущую угрозу со стороны России, напоминает издание. В ноябре 2015 года Турция сбила российский истребитель, который нарушил ее воздушное пространство, и Костин считает, что риск таких инцидентов, в результате которых российские отношения с Западом ухудшаются, растет.

"Там очень много военной техники, все может случиться. Может быть, это не приведет к ядерной войне, но это еще больше убьет наши отношения. Кто знает, что произойдет в Сирии или в Прибалтике или в Черном море, где у вас есть американские военные корабли. Чем больше у вас оружия, тем больше оснований полагать, что взрыв может произойти просто случайно", - заявил банкир.

Он добавил, что США не могут ожидать того, что Россия будет сотрудничать в оказании давления на Северную Корею по ее ядерной программе до тех пор, пока США не отменят санкции:

"Северная Корея - это ужасно. И Америка заявила, что Россия не сотрудничает. Но почему Россия должна сотрудничать. Они ввели санкции, а мы должны ответить большим сотрудничеством? Это звучит разумно? Они не должны этого ожидать".

Натуральный мех, выдающий себя за искусственный

Организации по защите животных от жестокого обращения обнаружили, что в крупнейших британских сетевых магазинах под видом изделий из искусственного меха продаются изделия из натурального, пишет Times.

Выделка шкур в Британии была запрещена несколько лет назад, но по правилам ЕС Британия обязана разрешать импорт меха из других стран альянса, в некоторых из которых его и выделывают, и производят уже готовые изделия.

Газета отмечает, что в Польше и еще ряде стран Евросоюза, как и в Китае, выделка и производство изделий из натурального меха стоят дешевле, чем из искусственного.

Защитники животных надеются, что после "брексита" в Британии будет принят закон, запрещающий изготовление и торговлю меховыми изделиями, а также импорт таких товаров из других стран.

Ритейлеры, обвиненные в обмане британского покупателя, не желающего носить изделия из натурального меха, по мнению издания, не слишком виноваты.

Они были введены в заблуждение изготовителями, т.к. действующие правила не требуют указывать наличие натурального меха во ввозимых товарах. Да и сегодняшняя мода, когда натуральные цвета норки, лисы, кролика окрашиваются в яркие анилиновые цвета, часто не позволяют определить материал на глаз.

Пока же все новые уличенные зоозащитниками в торговле натуральным мехом под видом искусственного торговые сети каются перед покупателями и отзывают товары с прилавков и складов.

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com