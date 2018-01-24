СМИ России: анонимные электронные платежи хотят ограничить

В обзоре российских газет 24 января:

РБК: "сначала выдать - потом отозвать"

Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение фильма "Смерть Сталина" у компании "Вольгафильм" всего за два дня до его премьеры в России. РБК отмечает, что это уже второй за неделю серьезный скандал на российском кинорынке.

Причиной назвали выявление при публичной демонстрации фильма материалов, запрещенных законом. Однако запрещенный материал в фильме министерство обнаружило не сразу и не самостоятельно. Сначала прокатное удостоверение выдали, а затем картину внезапно решили посмотреть еще раз с участием самого министра культуры Владимира Мединского, режиссеров Никиты Михалкова и Сергея Мирошниченко, других деятелей культуры и чиновников.

Комедия "Смерть Сталина" была впервые показана в сентябре прошлого года на кинофестивале в Торонто и сразу подверглась критике и призывам к запрету в России. Однако в защиту фильма высказался тогда сам Мединский, сказавший, что в России свобода слова.

Почему министр так резко изменил свое отношение к картине, непонятно. Одна из версий - недавний "киноскандал". Минкультуры выдало "Вольгафильм" прокатное удостоверение на фильм "Приключения Паддингтона 2" на 1 февраля, в то время как прокатчик планировал выпустить его в прокат 18 января. На Минкультуры пожаловались российскому премьеру Дмитрию Медведеву. В результате фильм был показан 20 января. Предполагается, что Мединский не смог простить этой жалобы.

Гендиректор сети "Каро" Ольга Зинякова заявила РБК, что логика действий Минкультуры - сначала выдать, а потом отозвать прокатное удостоверение - не до конца ясна. По ее словам, если к картине не было вопросов, когда ее смотрели в первый раз и выдавали прокатное удостоверение, то почему они возникли сейчас.

Ситуацию с отзывом прокатного удостоверения у фильма "Смерть Сталина" могут расценить как попытку цензуры, заявил РБК президент Центра политических технологий Игорь Бунин. По его мнению, запрещать фильмы стоит лишь в том случае, если они содержат однозначно запрещенные к показу материалы.

Скандалом, возникшим вокруг разговоров о цензуре в России, могут воспользоваться оппоненты Мединского, считает политконсультант Дмитрий Фетисов. Как решить этот вопрос и избежать критики - решать министру Мединскому, чье ведомство "не предусмотрело подобный риск". Тем не менее, очевидно, что этот скандал теперь рассматривается в контексте предвыборной кампании, в которой участвует Владимир Путин, и несет для нее определенные риски, считает эксперт. Если министр не справится - ситуация может кончиться и отставкой министра, не исключил Фетисов.

По мнению Бунина, ситуация с фильмом "не сыграет на руку" Мединскому, который и так в прошлом году едва не потерял научную степень. "Конечно, он человек с серьезными защитниками, гибкий и приспосабливающийся, но не думаю, что ему есть место в будущем правительстве", - отметил политолог.

"Коммерсант": Россия грезит о блокчейне

Программа "Русского дома" в Давосе открылась панельной сессией, на которой представители госструктур и компаний представили весьма неожиданное описание будущей роли экономики России в цифровой экономике мира, пишет "Коммерсант".

Блокчейн и смежные технологии, к которым в российской юрисдикции нет единого подхода, объявлены представителями Минкомсвязи сектором, в котором РФ имеет шансы как игрок мирового уровня. Реальные перспективы будут более очевидны в ближайшие два-три года. Выступающих не смутили даже вопросы об итогах развития проекта "Сколково", отмечает газета.

Репутация российской IT-индустрии на ключевых рынках достаточно сильна (хотя в 2010-х отрасль нигде не играла действительно ключевой роли), отмечает издание. Однако сколько-нибудь ответственных заявлений о том, что РФ может иметь в будущей "индустрии блокчейна" и смежных секторах важную в масштабе мира роль, в Давосе никто не ожидал. В этом качестве рассматриваются в основном США и Китай, пишет издание.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров открыл дискуссию достаточно нестандартным заявлением: программа "цифрового перехода" экономики России, по его словам, практически полностью сформирована инициативами частных компаний РФ, роль государства в ней заключается скорее в содействии развитию регуляторными усилиями.

Основную презентацию вел глава Внешэкономбанка Сергей Горьков, и это также не было похоже на стандартные российские презентации. Руководитель банка развития констатировал, что России в принципе не следует претендовать на достижение позиций во всех перспективных технологических трендах, "покрыть все это не хватит денег".

Поэтому ВЭБ, как госинститут, настаивает на поддержке лидерства России в трех секторах - блокчейн-технологиях, квантовых вычислениях и коммуникациях и "конвергентных технологиях" на стыке IT и традиционной индустрии. Несмотря на хорошо видимый скепсис аудитории, тезисы Горькова были полностью поддержаны коллегами. Среди них были, в частности, основатели компаний Waves Александр Иванов и Universa.io Александр Бородич.

Выступающих не смущали и вопросы о том, чем закончились такие же презентации пяти-семилетней давности, посвященные проекту "Сколково". Он рассматривается сейчас скорее как действующая стартап-экосистема и университет ("Сколтех"), нежели как "инноград".

У "цифрового апломба" российских представителей в Давосе действительно есть определенные основания. Но есть и существенная проблема: несмотря на претензии российских IT-специалистов на роль "мирового поставщика инфраструктуры блокчейна", готовые решения российских компаний в этой сфере почти отсутствуют, резюмирует издание.

"Ведомости": оптимизм вопреки рецессии

Российская промышленность завершила год рецессией. Зато оптимизм бизнесменов резко вырос, сообщают "Ведомости".

Надежды правительства, что весенний рывок российской промышленности окажется не аномалией, а началом ускорения, оказались тщетными. В IV квартале 2017 года российские предприятия сократили выпуск на 1,7% в годовом выражении, констатировал Росстат.

Опрошенные агентством Reuters экономисты прогнозировали падение, но не такое существенное - всего на 1%. Упали все основные отрасли: добыча - на 0,7% в годовом выражении, обработка - на 2,2%, энергетика - на 4,7%, водоснабжение и водоотведение - на 3,6%. Фактически можно говорить о формальной рецессии или же ее явной угрозе, сказал замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов.

Рецессии способствовала в том числе аномальная погода, на этот раз теплая Она привела к падению газодобычи на 4,6% и сокращению сектора коммунальных услуг, пишет главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой.

Зато предприниматели оценивают ситуацию оптимистично, не согласуясь с чиновниками и аналитиками: индекс промышленного оптимизма в ноябре вырос до многолетнего максимума, свидетельствуют итоги опросов Института Гайдара. Правда, инвестиционные планы промышленности ушли в минус. В декабре вырос индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях - до максимума с августа 2017 года, не ухудшились и оценки промышленников, опрошенных Центром конъюнктурных исследований Высшей школы экономики.

Оптимизм производителей может быть связан с тем, что, отвечая на вопросы, они оценивают ситуацию относительно нормального в их представлении уровня, говорит замдиректора ЦМАКПа Владимир Сальников: возможно, они меняют не оценку будущего, а представление о нормальности.

"Коммерсант": анонимные электронные платежи хотят ограничить

Россияне смогут зачислять средства на электронные кошельки и предоплаченные банковские карты (неперсонифицированные электронные средства платежа, НЭСП) только с банковского счета, пишет "Коммерсант". Как стало известно изданию, такие поправки к законодательству готовят профильные ведомства по поручению правительства. Причем по итогам дискуссии, развернувшейся среди чиновников, ограничения могут ужесточиться.

ЦБ настаивает также на запрете снимать средства с электронных кошельков и предоплаченных карт, а Росфинмониторинг - на обязательной идентификации их держателей. Ведомства обещают вскоре прийти к компромиссу, но каким бы он ни был, рынок электронных платежей лишится существенной части клиентов.

По оценкам ассоциации "Электронные деньги", всего в России более 100 млн активных анонимных электронных кошельков и предоплаченных карт. Способ зачисления средств на них до 15 тыс. руб. не ограничен: наличными через терминал, через банк, с банковской карты и пр. Таким образом, поступление средств и дальнейший вывод их фактически не контролируется, что несет риски использования НЭСП в противоправных целях.

"Мы видим использование тех же анонимных кошельков для финансирования террористической, экстремистской и противоправной деятельности, - пояснил статс-секретарь Росфинмониторинга Павел Ливадный. - Поэтому предлагаем от анонимности отказаться".

Эксперты отмечают, что даже исходный вариант, предусматривающий зачисление средств на НЭСП только через банковские счета, ударит по рынку, а ужесточения, предлагаемые ЦБ и Росфинмониторингом, могут вовсе погубить его.

"НЭСП широко применяются обычными гражданами. Например, электронные кошельки используются для оплаты парковок, карта "Тройка" для проезда в общественном транспорте также является НЭСП, - говорит глава проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктор Климов. - Если попытаться заставить граждан переводить средства только через банковский счет, для многих будет утрачен сам смысл использования подобного продукта". Он допускает, что банки еще и будут взимать комиссию за зачисление средств на НЭСП.

По словам директора по развитию WebMoney Transfer Петра Дарахвелидзе, помимо завинчивания гаек стоит помнить и о финансовой доступности, необходимо понимать, что дальнейшее ущемление электронных безналичных денег может побудить многих перейти в расчеты криптовалютой, обращение которой в России в принципе не урегулировано.

"НЭСП используются для оплаты товаров и услуг, автостоянок, ЖКХ, а переводы между гражданами через них запрещены, риск отмывания средств минимален, - отмечает гендиректор Qiwi Борис Ким. - Отмена расчетов через НЭСП представляется избыточной мерой, которая причинит массу неудобств добросовестным гражданам".

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Обзор подготовил Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си