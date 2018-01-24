"Не паникуйте и сохраняйте доказательства": как в Британии борются с порноместью

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Специалисты указывают на важность сохранения улик

В Британии год от года регистрируется все больше случаев "порномести" - когда после разрыва отношений человек выкладывает в сеть материалы интимного характера, где фигурирует бывшая любовница или любовник, без ее/его согласия. Что в этих случаях может сделать потерпевшая сторона?

Звезда YouTube Крисси Чэмберс недавно выиграла длившийся четыре года судебный иск против своего бывшего бойфренда, выложившего в интернет видеозапись их сексуальных утех.

Для Крисси, как и для большинства жертв, это стало болезненным и унизительным испытанием.

В 2015 году в Британии была запущена горячая линия помощи жертвам порномести Revenge Porn Helpline, и год от года количество звонков туда и сообщаемых случаев только растет. Если в 2015 году таких сообщений было 500, то в 2017-м - уже 2000.

Как только кто-то становится обладателем фото или видео, на котором запечатлены вы, дальнейший ход событий уже вне вашего контроля.

Действующая в Англии и Уэльсе благотворительная организация Victim Support, поддерживающая жертв преступлений, утверждает, что даже если вы состоите в близких отношениях с кем-то, все равно - крепко подумайте, прежде чем делиться с этим человеком какими-то откровенными фото, "как онлайн, так и в личном порядке, или же посредством текстового сообщения".

Там также советуют регулярно проверять в соцсетях свои настройки конфиденциальности и выключать веб-камеру, когда вы ее не используете.

Но что делать, если кто-то все-таки разместит ваши откровенные фотографии?

Ребекка Шарп работает в горячей линии Revenge Porn Helpline с момента ее основания. Вот что она советует:

Сохраняйте доказательства

Вы должны записывать все случаи, когда и что было размещено в интернете. Даже если вы поначалу не думаете о том, чтобы подавать в суд, все равно позже это может вам пригодиться.

"Мы всегда призываем людей сохранять скриншоты (снимки экрана с конкретными сообщениями) того, что вы обнаружили в сети, на которых видно, где это было размещено", - сказала Ребекка программе Би-би-си Newsbeat.

Модераторы соцсетей могут быстро убрать снимки, если о них сообщить, но тогда вы останетесь без доказательств.

"Если затем пострадавшие решат пойти по этому пути [и заявить в полицию], тогда у полиции будут доказательства того, что произошло", - говорит Ребекка Шарп.

Сообщите о фотографиях или видео администрации вебсайта

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В соцсетях действуют строгие правила по поводу размещения материалов сексуального характера из мести по отношению к бывшему партнеру или партнерше

Как поясняет Ребекка, добиться того, чтобы соцсети убрали ваши интимные снимки, размещенные в целях порномести, не так уж и сложно.

У всех крупных подобных сайтов существует строгий набор правил по поводу того, как пользователи могут изъять компромат.

"Такие сайты, как Pornhub или XVideos, довольно позитивно реагируют на наши просьбы и быстро убирают материал", - говорит Ребекка.

Горячая телефонная линия Revenge Porn Hotline установила рабочие отношения с легально зарегистрированными "сайтами для взрослых", однако гораздо труднее договориться с порталами, которые целиком посвящены порномести, поскольку они именно для того и существуют, чтобы размещать подобные фото или видео.

Вы можете воспользоваться правом на забвение в интернете, которое позволяет человеку потребовать при определённых условиях удалить свои персональные данные из общего доступа через поисковые системы, к примеру, Google.

Фотографии и видео не удаляются, но можно сделать так, чтобы их труднее было обнаружить. Возможно, вам придется прибегнуть к помощи юриста.

Расскажите друзьям и близким

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Больше всего в подобных случаях люди боятся того, что их откровенные снимки увидит кто-то из близких, поэтому информация "из первых рук" может смягчить удар.

"Мы всегда советуем пострадавшим искать поддержку у друзей и близких, которым они доверяют, - поясняет Ребекка. - Человек стал жертвой преступления. Поэтому точно так же, как если бы ваш дом ограбили или вы стали жертвой изнасилования, надо просить о помощи".

По ее словам, если вы подготовите близких к тому, что случилось, они смогут более спокойно отреагировать на ситуацию.

Обдумайте свой следующий шаг

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У Крисси Чэмберс больше четырех лет ушло на то, чтобы добиться справедливости по поводу своего дела, поскольку оно началось еще до того, как был принят закон, карающий за размещение интимных материалов из мести после разрыва отношений.

"Было ощущение, что это никогда не кончится", - сказала она Би-би-си, выиграв свой иск.

Все это отразилось на ее душевном здоровье и личных отношениях, и тем не менее она призывает всех, кто попал в подобную ситуацию, добиваться справедливости, поскольку есть много людей, которые, как она говорит, "изо всех сил хотят вам помочь".

Однако она также напоминает, что, поскольку этот закон совсем недавний, его правоприменение может отличаться даже внутри Британии.

Порноместь: что говорит закон?

В Англии, Уэльсе и Шотландии порноместь карается законом. На территории Северной Ирландии подобный закон вскоре вступит в силу.

Состав преступления описывается как "размещение в сети интимных материалов сексуального характера, фото или видео, своего партнера или партнерши без их согласия с целью причинить расстройство или вызвать стыд".

Под компрометирующим материалом подразумеваются фотографии или видеоматериалы, демонстрирующие сексуальные действия, которые обычно не делаются на публике, или же где видны интимные части тела, обнажены ягодицы или грудь или прикрыты лишь нижним бельем.

Преступлением считается не только публикация таких материалов в сети, но и передача их третьим лицам - "шеринг".

В Англии и Уэльсе максимальное наказание за это - до двух лет тюремного заключения, в Шотландии - до пяти лет.

В России подобного законодательства пока нет.

Не паникуйте!

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С апреля 2015 года порноместь стала караться законом в Англии, Уэльсе и Шотландии

Невзирая на стресс, который несомненно возникает в подобных обстоятельствах у потерпевшего лица, Ребекка призывает не терять присутствия духа и сообщать об этом в полицию.

"Можно добиться удаления всех подобных материалов, - говорит она. - Речь не идет о жизни и смерти. Сам факт публикации еще не означает, что их нельзя убрать".

Крисси Чэмберс также указывает, что важно бороться, а не забиваться от стыда в угол.

"Всем жертвам подобных предательских действий я хочу сказать следующее: "Вы можете дать отпор и выиграть дело. Рана залечится, жизнь вернется в нормальное русло, и вы не обязаны все это переживать в одиночестве".