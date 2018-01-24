Ульяна Сергеенко и слово на "н": спонтанные уроки тактичности

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ульяна Сергеенко поначалу утверждала, что просто любит Канье Уэста

Едва успел отгреметь скандал с мальчиком в футболке с неоднозначной надписью в рекламе H&M, как российская женщина-модельер Ульяна Сергеенко послала своей подруге, основательнице интернет-СМИ Buro 24/7 Мирославе Думе открытку с надписью: "Моим неграм в Париже".

Несмотря на то, что фраза является цитатой из рэп-дуэта Канье Уэста и Джей Зи, прощать двум белым девушкам их "шалость" в разгар Парижской недели моды фешн-мир не планировал.

Дума, сама выложившая открытку в "Инстаграме", собрала ворох негативных комментариев, после чего критики переключились на Ульяну.

В материале для Elle магистр моды и редактор онлайн-версии Harper's BAZAAR Лорен Алексис Фишер пишет следующее: "Дума, по какой-то причине считающая, что строчку из Канье Уэста могут использовать две белые женщины, поделилась фотографией в Instagram Stories".

Для многих комментаторов мысль о том, что слово на "н" могут использовать только темнокожие люди, а в случае, если белые девушки упоминают его, оно воспринимается как символ угнетения, показалась очевидной.

Супермодель Наоми Кэмпбелл в ныне удалённой истории в "Инстаграме" отметила, что "лучше бы это не было правдой".

Россиянка же ответила извинениями, которые вызвали ещё больше раздражения и гнева.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Последняя коллекция Ульяны Сергеенко в Париже вызвала не столь бурное обсуждение, как посланная модельером открытка

"Сергеенко принесла извинения в "Инстаграме", которые, в свою очередь, многие сочли такими же нечуткими, как и саму записку", - добавляет Лорен Алексис Фишер.

В ныне удалённом посте, скриншоты которого широко разошлись по интернету, Сергеенко писала, что очень любит песню N***az in Paris, и сама она, рождённая в Восточном Казахстане, никак не может быть расисткой и призывает не сеять ненависть в и без того разделённом мире.

Многие, не исключая и фешн-блогеров, сочли, что извинение ничуть не лучше самой надписи, после чего создательница дома моды удалила и его.

"Возможно, худшее извинение за бытовой расизм, которое я читал, а это уже кое о чём говорит", - возмутился критик в New York Times Мэттью Шнайер.

Мирослава Дума принесла свои извинения в "Инстаграме", однако её уволили из дома детской одежды и аксессуаров The Tot, который она же помогала основать.

Несмотря на то, что многие, в том числе, российские комментаторы под ныне удалённым постом Сергеенко поддерживали её, говоря, что на цитату невозможно было обидеться, экс-редактор "Афиши. Daily" Филипп Миронов подробно объяснил, что не так с её открыткой.

"Ты русская, ты богатая и знаменитая, и в общении с миром все это делает тебя жутко несвободной. За н-ворд [термином на букву "н"] стоит огромная история американской борьбы с дискриминацией. Его употребление возможно только как обращение одного рэпера к другому, как символ победы над угнетателями, как проявление свободы, которую не купишь за деньги папы и мужа. Нельзя этого не знать", - распалился журналист.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мирослава Дума не ожидала, что её пост приведёт к такому скандалу

"А если знаешь, и думаешь, что заслужил это слово, как Канье и Джей Зи, то твоя глупость превращается в бестактность и становится реальным оскорблением. Я в этом смысле понимаю Наоми, которая является носителем американской социальной обостренности. Если переносить сюжет в Россию с ее глубокими дискриминационными традициями, то тоже действует "правило своей среды". В конце концов, на открытке можно было написать: "Приветы всем моим богатым сучкам из России". Вот это было бы круто", - добавил в "Телеграме" экс-редактор "Афиши. Daily" .

Ровно четыре года назад появившаяся в возглавляемом Думой Buro 24/7 фотосессия с галеристкой Дашей Жуковой, где та сидит на кресле в форме связанной темнокожей женщины, вызвала похожий скандал.