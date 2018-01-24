В Париже Сена вышла из берегов, жители передвигаются на лодках: фото

  • 24 января 2018
Наводнение в Париже Правообладатель иллюстрации Getty Images

Сена вышла из берегов после обильных дождей, шедших все выходные. Часть улиц Парижа затоплена. В городе частично ограничено движение транспорта, на улицах города можно увидеть лодки.

женщины на лодке Правообладатель иллюстрации Getty Images

Парижане перебираются через затопленные кварталы на лодках, в некоторых местах над водой сооружены деревянные настилы.

Вход в сквер Правообладатель иллюстрации Getty Images

Сквер Вер-Галан, разбитый в конце XIX века в честь короля Генриха IV, оказался под водой почти полностью.

Дерево на острове Сите Правообладатель иллюстрации Getty Images

Уровень воды в Сене поднялся с двух до шести метров. От наводнения пострадали в первую очередь острова в центре Парижа. На фото - остров Сите.

затопленная аллея Правообладатель иллюстрации Getty Images

Двенадцать французских департаментов остаются под угрозой наводнения, сообщает гидрометеобюро Франции.

Автомобиль едет по затопленной улице Правообладатель иллюстрации Getty Images

Сена выходит из берегов довольно часто. Самое серьезное наводнение в Париже произошло в 1910 году, когда уровень воды в Сене превысил норму на 8 метров после нескольких дней сильных дождей. Улицы города тогда превратились в каналы, город понес серьезный ущерб от уничтожения инфраструктуры.

Наводнение в Париже Правообладатель иллюстрации Getty Images

Нынешнее наводнение пока затронуло только прилегающие к Сене районы, но в городе по-прежнему остается в силе "желтый" уровень тревоги.

наводнение в Париже Правообладатель иллюстрации Getty Images

Город продолжает жить своей жизнью. На фото: доставка продуктов в отель Paris Seine, расположенный на берегу Сены.

наводнение в Париже Правообладатель иллюстрации Getty Images
статуя Правообладатель иллюстрации Getty Images
Наподнение в Париже Правообладатель иллюстрации Getty Images
утка на фоне потопа Правообладатель иллюстрации Getty Images

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