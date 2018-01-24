В Париже Сена вышла из берегов, жители передвигаются на лодках: фото

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Сена вышла из берегов после обильных дождей, шедших все выходные. Часть улиц Парижа затоплена. В городе частично ограничено движение транспорта, на улицах города можно увидеть лодки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Парижане перебираются через затопленные кварталы на лодках, в некоторых местах над водой сооружены деревянные настилы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Сквер Вер-Галан, разбитый в конце XIX века в честь короля Генриха IV, оказался под водой почти полностью.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Уровень воды в Сене поднялся с двух до шести метров. От наводнения пострадали в первую очередь острова в центре Парижа. На фото - остров Сите.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Двенадцать французских департаментов остаются под угрозой наводнения, сообщает гидрометеобюро Франции.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Сена выходит из берегов довольно часто. Самое серьезное наводнение в Париже произошло в 1910 году, когда уровень воды в Сене превысил норму на 8 метров после нескольких дней сильных дождей. Улицы города тогда превратились в каналы, город понес серьезный ущерб от уничтожения инфраструктуры.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Нынешнее наводнение пока затронуло только прилегающие к Сене районы, но в городе по-прежнему остается в силе "желтый" уровень тревоги.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Город продолжает жить своей жизнью. На фото: доставка продуктов в отель Paris Seine, расположенный на берегу Сены.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Правообладатель иллюстрации Getty Images

.