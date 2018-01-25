Опасные пивовары: из-за ЧМ-2018 производители "футбольного напитка" попали в зону риска

Правообладатель иллюстрации TASS/ZUMA Image caption Пиво - излюбленный напиток футбольных фанатов

Компании с опасным производством в России начали получать уведомления о возможной приостановке заводов на период проведения чемпионата мира по футболу. В реестре опасных предприятий неожиданно оказались и компании-производители пива - традиционного напитка футбольных болельщиков.

С каким напитком чаще всего ассоциируется футбол? С пивом. И футбольные чемпионаты обычно праздник для пивоваренных компаний. Так, во время мирового первенства в Бразилии спонсор чемпионата Anheuser-Busch InBev нарастил продажи в этой стране на 7,6% по итогам II квартала 2014 года. О росте продаж во время ЧМ-2014 отчитывалась также Heineken.

"Мундиаль может стать одним из драйверов роста спроса на продукцию пивоваренных компаний, но этот рост будет происходить исключительно в период с середины июня до середины июля", - рассчитывают в Союзе российских пивоваров.

Но не исключено, что в России не все производители пива могут получить положительный импульс для роста бизнеса. Почему?

Запросы и проверки

Как выяснила Русская служба Би-би-си, "САН ИнБев" получила письма контролирующих госорганов об обеспечении мер безопасности во время турнира. Компания входит в "большую тройку" российского пивного рынка. У нее работают заводы в Клину, Волжском, Омске, Саранске и Иванове.

"Три наших завода, в Волжском, Иваново и Саранске, получали разного рода запросы от контрольно-надзорных органов", - сообщил Ораз Дурдыев, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям "САН ИнБев".

В мае 2017 года Владимир Путин распорядился усилить меры безопасности во время чемпионата мира. Указ президента предполагает приостановку в регионах, где пройдет ЧМ, опасных производств, в которых используются "источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества".

В Саранске, одном из 11 городов, принимающих чемпионат, запрашивалась информация об объемах химических веществ на предприятии. Там же прошла выездная проверка "при участии всех основных надзорных и правоохранительных органов", отметили в "САН ИнБев".

"Мы очень надеемся, что в период чемпионата не будут вводиться чрезмерные ограничительные или запретительные меры в отношении предприятий, деятельность которых полностью соответствует стандартам промышленной безопасности, так как это может негативно сказаться на экономической ситуации в регионе", - сказал Дурдыев.

Продажа пива во время ЧМ-2018 будет разрешена на стадионах и в фан-зонах, заявил 24 января вице-премьер РФ Виталий Мутко. За два дня до этого Международная федерация футбола сообщила, что ФИФА и ее партнеры могут продавать пиво на стадионах до и во время каждого матча.

Опасения есть не только у этой компании. По информации газеты "Коммерсант", ФСБ уже уведомила руководство десятков предприятий о необходимости ограничить работу на период проведения турнира. Сотни российских компаний вступили в диалог с ФСБ и Ростехнадзором, чтобы доказать свое право работать во время чемпионата, пишет издание.

В компании "Балтика" Русской службе Би-би-си сообщили, что не получали предписаний от властей. "Эфес Рус" (дочка Anadolu Efes) и "Очаково" отказались от комментариев. Компания "Объединенные пивоварни Хейнекен" не смогла оперативно ответить на запрос.

Максимально опасные производства

Перечень опасных производств, работу которых могут остановить на время проведения ЧМ, определило российское правительство. Но вдруг выяснилось, что термин "опасное производство" можно трактовать очень широко.

Как указал в письме на имя вице-премьера Игоря Шувалова глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин (копия документа есть в распоряжении Би-би-си), под угрозой временной остановки оказались все организации с лицензиями на эксплуатацию опасных производственных объектов 1-4 классов.

В письме говорится, что практически в каждом из регионов, где пройдут матчи, есть опасные производственные объекты, в том числе такие крупные как Московский нефтеперерабатывающий завод, Большой порт Санкт-Петербурга, нефтяные терминалы Краснодарского края.

От молочных заводов до церковных приходов

В 11 городах, где будут проходить игры, работают почти 8 тысяч предприятий, у которых есть лицензия на эксплуатацию опасных производств, свидетельствуют подсчеты Би-би-си на основе данных реестра Ростехнадзора.

Image caption В 11 городах проведения ЧМ-2018 работают почти 8 тысяч компаний с лицензиями на эксплуатацию опасных производств

К опасным производственным объектам относятся не только предприятия тяжелой, но и легкой промышленности - например, хлебозаводы, использующие газовые печи, молокозаводы с аммиачно-холодильными установками. В крупных пивоварнях есть аммиачные компрессорные цеха.

В перечне Ростехнадзора оказался даже приход Иоанно-Богословского кафедрального собора в Саранске, у которого, как выяснилось, имеется лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов.

Какие именно предприятия будут вынуждены приостановить работу, выяснить не удалось. Русская служба Би-би-си отправила запрос в Центр общественных связей ФСБ, ответа пока не получила.

Правообладатель иллюстрации Alexander Ryumin/TASS Image caption Пивоваренные компании могут столкнуться с непредвиденными убытками из-за приостановки заводов во время ЧМ-2018

Экономический эффект

Если предприятия будут вынуждены приостановить или ограничить свою работу на месяц, то минимальные потери могут составить примерно 100 млрд рублей (1,78 млрд долларов), посчитал Валерий Миронов из Центра развития Высшей школы экономики.

Однако в целом экономические выгоды от чемпионата мира перекроют негативный эффект от остановки каких-либо производств, уверен главный экономист "Ренессанс Капитала" Олег Кузьмин. "В мировой практике мы не видели, чтобы закрытие производств перед чемпионатом мира значимо снижало темпы роста", - говорит он.

Эксперт напоминает, что прямой положительный эффект сочинской Олимпиады - в первую очередь благодаря росту потребления - оценивается в 0,5% ВВП, а эффект от футбольного турнира, по его расчетам, будет еще заметнее, так как эти соревнования привлекут больше людей.

Главный экономист БКС Владимир Тихомиров дает более скромный прогноз - мундиаль принесет российской экономике от 0,1 до 0,2% прироста ВВП.

"Как правило, после чемпионатов мира наступает определенный провал: база смещается, туристы уезжают, инвестиции закончены - и это сказывается негативно. Если смотреть по последнему чемпионату в Южной Африке, то это было достаточно ощутимо. У них там в течение 1-2 кварталов было проседание по динамике ВВП. Я думаю, что в России будет такой же эффект", - сказал он.