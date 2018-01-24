Расцвет и закат рэпа в Китае: виновата цензура?

Правообладатель иллюстрации Iqiyi Image caption Реалити-шоу The Rap of China сделало нескольких китайских рэперов национальными звездами

Летом прошлого года реалити-шоу под названием The Rap of China ("Китайский рэп") стало абсолютным хитом телевидения в КНР. Китайская культура хип-хопа вышла из андерграунда и превратилась в многомиллионную индустрию. Победители шоу стали настоящими звездами.

Однако в последние недели у китайских рэперов начались проблемы.

Все началось со скандала вокруг PG One - одного из двух победителей прошлогоднего реалити-шоу.

PG One обвинили в отношениях с замужней актрисой. И хотя весомых доказательств не было, скандал стал поводом для кампании против культуры хип-хопа в целом.

"Вульгарно и безвкусно"

Крестовый поход против PG One возглавили китайские государственные СМИ. Стихи рэпера называют сексистскими и упадническими. Влиятельная Лига коммунистической молодежи Китая заявила, что в песне Christmas Eve ("Накануне Рождества") исполнитель пропагандирует наркотики: в стихах упоминался "белый порошок".

Женская газета China Women's News обвинила рэпера в сексизме за то, что в своих текстах он использует в адрес женщин нецензурные слова.

Инцидент с PG One положил начало целой кампании по цензуре рэпа в Китае.

На прошлой неделе в китайском интернете появился документ, как утверждается, принятый на заседании надзорного ведомства, контролирующего СМИ страны. В документе говорится о новой информационной политике, запрещающей показывать рэперов по телевизору.

В документе утверждается, что все программы китайского ТВ должны придерживаться четырех правил, выбирая гостей и знаменитостей для эфира.

"Не приглашайте знаменитостей с низкими моральными устоями; не приглашайте вульгарных и безвкусных исполнителей; не приглашайте тех, чьи мысли и стиль недостаточно тонки; не приглашайте замешанных в скандалах", - предписывается в документе, предположительно "слитом" из надзорного ведомства.

Вскоре после публикации документа рэпер GAI - второй победитель прошлогоднего реалити-шоу - внезапно прекратил участие в другом телешоу, в котором снимался.

В интернет попали скриншоты переписки с участием менеджеров GAI, из которых следует, что рэпер вынужден был покинуть шоу из-за "давления сверху".

В команде GAI не смогли прокомментировать Би-би-си уход артиста из телешоу, сказав только, что тот "никогда не слышал о запрете рэпа на телевидении".

Image caption Выступление одной из самых популярных рэп-исполнительниц в Китае VAVA внезапно вырезали из телепрограммы

Еще одно популярное телешоу, Happy Camp, неожиданно вырезало из эфира выступление VAVA - одной из самых популярных рэп-исполнительниц в Китае, также прославившейся после прошлогоднего реалити-шоу.

Никто точно не знает, почему это было сделано, но многим показалось, что решение полностью вырезать выступление и беседу с исполнительницей из выпуска было принято в последний момент: телешоу пришлось перевыпустить промо-ролик программы уже без VAVA.

"Это и есть хип-хоп"

По мере того как государство принимает все более строгие правила относительно содержания телепередач, многие рэперы, включая GAI, стараются приспособиться к новой политике.

В своих интервью они говорят о "позитивной энергии" музыки и "ключевых ценностях" социализма, которые стараются популяризировать власти.

Но многие поклонники хип-хопа в Китае сочли реакцию властей на стремительно растущую популярность жанра неизбежным следствием идеологического сотрудничества рэперов с правительством.

"Я знал, что это рано или поздно произойдет. Хип-хоп культура не умещается в набор "ключевых ценностей" социализма," - пишет один из пользователей китайских соцсетей.

По мнению другого пользователя, тексты о "белом порошке", деньгах, женщинах, сексе и насилии - неотъемлемая часть хип-хоп культуры. "Это и есть хип-хоп", - пишет он.

"Это именно для тех, кто такое любит. Критиковать эти "темные пятна" - все равно что критиковать перец за остроту", - пишет другой пользователь китайской соцсети.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Рэпер GAI, как следует из опубликованных в китайском интернете скриншотов переписки, покинул популярное телешоу из-за "давления сверху"

После критики в свой адрес PG One удалил свои песни из китайского сегмента интернета и объяснил прямоту их текстов влиянием "черной музыки".

"Я добавлю позитива в свой музыкальный материал и дам своим поклонникам хороший пример," - говорится в записи в официальном аккаунте GAI в Weibo, китайской версии "Твиттера".

Многие коллеги рэпера после заявления о "черной музыке" обвинили GAI в расизме и неискренности.

Так можно ли сказать, что период популярности хип-хопа в Китае подошел к концу?

Один из самых популярных рэперов китайского андерграунда MC Webber так не считает.

Webber говорит, что артисты, получившие признание благодаря шоу The Rap of China, вообще делают не настоящий хип-хоп, а так называемый "Xi Ha" - разновидность азиатского мейнстрим-рэпа.

Шанхайский рэпер Al Rocco, также участвовавший в прошлогоднем шоу, говорит, что не волнуется за будущее рэпа.

"Правительство пока не понимает хип-хоп культуру, а поэтому боится ее, - заявил исполнитель в беседе с Би-би-си. - У нас здесь другая система, и пока она только развивается".

Цензура и противостояние с властями - не новость в истории хип-хопа. На родине этого стиля, в США, в 1980-х годах рэп был крайне скандальной музыкой, которую чиновники и общественность критиковали за непристойность и воспевание культуры насилия.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В США группа NWA прошла путь от ганстеров до культовых музыкантов

Например, члены популярной в 1990-е годы рэп-группы NWA получали письма из ФБР. После выхода первых альбомов группы, на которых NWA говорили о жестокости полиции по отношению к чернокожим, их обвинили в пропаганде насилия в отношении полицейских.

Но именно негативная реакция общества помогла NWA набрать популярность.

У китайских рэперов в этом отношении меньше перспектив, но рэперы из китайского андерграунда говорят, что не собираются никуда уходить.

Один из таких исполнителей на условиях анонимности сказал Би-би-си, что вся индустрия не должна становиться заложником ошибки одного человека.

Однако, по его мнению, хип-хоп в Китае никуда не исчезнет.

До выхода шоу The Rap of China, говорит он, китайские рэперы "жили вполне себе счастливо, хоть и не зарабатывали столько денег".