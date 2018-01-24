Сирийский Африн: приз, за который стоит побороться
Сирийский Африн и его окрестности очень красивы, и за него стоит бороться. Этот район известен как Курд-даг (гора курдов), здесь расположены 360 курдских деревень. Это место с самой высокой плотностью курдского населения в Сирии.
Река Африн течет меж холмов с севера на юг. Долины с их плодородной красной почвой дают здесь прекрасный урожай фруктов и орехов. Особенно это район знаменит своими оливками.
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Говорят, что здесь нет ни змей, ни скорпионов, а воды - более чем достаточно.
Построенная в 2004 году дамба укротила водопады Миданки, и старая дорога, словно в сказке, исчезает в образовавшемся озере.
В выходные к озеру приезжают на пикник и шашлыки. К северу от Миданки редко говорят по-арабски, старики по-прежнему носят традиционные курдские черные шаровары.
В соседнем Азазе живет множество туркменов и арабов. Почти все жители, включая курдов, - мусульмане-сунниты.
Над рекой Африн, недалеко от турецкой границы, высятся древние руины римской крепости Циррус. Хорошее место для того, чтобы поразмышлять о полной конфликтов истории региона и о событиях, которые разворачиваются здесь сейчас.
Крепость Циррус служила базой римлян в ходе их военной кампании против Великой Армении, древнего армянского государства, простиравшегося к северу.
К четвертому веку крепость превратилась в важный центр христианства на Ближнем Востоке, но в XII веке потеряла свое стратегическое значение и была заброшена.
Неподалеку от крепости на возвышенности расположено строение, именем которого названа эта местность - аль-Наби Хури.
Это гробница Урии Хеттеянина, военачальника, служившего в войске израильского царя Давида и, согласно Ветхому завету, отправленного на верную смерть, чтобы Давид мог жениться на его вдове, красавице Вирсавии.
Сейчас это сооружение - мусульманская святыня, о которой заботится курдская семья, глава которой потерял ногу - не в битве, а на минном поле, когда отправился через турецкую границу навестить родственников.
Пограничные споры
Исторические перипетии нашли свое отражение на военной карте Сирии, составленной в 1935 году, когда эта территория находилась под французским мандатом.
На карте отмечены религиозные и этнические общины Сирии, существовавшие до того, как Франция передала Турции часть средиземноморского побережья - Александреттский санджак - в качестве подарка за то, чтобы Анкара придерживалась нейтралитета во Второй мировой войне.
Турки переименовали эту территорию в Хатай, его население в то время состояло из примерно 50% арабов, 40% турок и 10% армян.
Сейчас это область на юге Турции, но сирийские карты до сих пор обозначают границу с Хатаем как временную.
В ходе семилетней Сирийской войны конфликтующие стороны регулярно выпускали карты, отражавшие различные территориальные претензии.
Африн, примыкающий к Хатаю с востока и к провинции Идлиб с севера - одна из жертв претензий на контроль над этой территорией: Турция вновь пытается выдавить их этого района местных курдов, которых Анкара называет террористами.
В последний раз подобная попытка была предпринята в 1998 году, когда Сирия укрывала у себя Абдуллу Оджалана, лидера Рабочей партии Курдистана (РПК) и непримиримого врага турецкого правительства.
РПК десятилетиями вела повстанческую борьбу за создание курдской автономии на юго-востоке Турции.
Тогда, в результате давления Турции, Сирия была вынуждена выдворить Абдуллу Оджалана и его сподвижников.
Соперничающие интересы
Когда летом 2012 года войска президента Сирии Башара Асада ушли с северных курдских территорий, хорошо организованная левая партия сирийских курдов "Демократический союз" быстро взяла регион под свой контроль, установив в нем собственную администрацию и даже систему образования.
"Демократический союз" - крупнейшая курдская партия на севере Сирии, однако в Турции ее считают ответвлением Рабочей партии Курдистана.
Ее боевое крыло - "Отряды народной самообороны" - по сути дела превратилось в армию.
Курды всегда были храбрыми воинами, в свое время они служили Османской империи, позже - Франции. Теперь их помощью пользуются американцы в борьбе с "Исламским государством" (группировка запрещена в России) в Сирии.
Однако настоящая борьба может развернуться и между самими курдами в Сирии, поскольку не все они поддерживают Оджалана, хотя портреты его висят здесь повсеместно.
Тысячи курдов бежали из контролируемых "Отрядами народной самообороны" районов, пытаясь избежать массового военного призыва. В вооруженных отрядах служат не только взрослые, но и дети. Многие жалуются на то, что в этих отрядах полно наемников и уголовников.
Примеров нарушения прав человека здесь множество. Среди них - снесение в деревнях домов арабов под предлогом борьбы с экстремистами ИГ. Это обвинение командование "Отрядов народной самообороны" отвергает.
С 2015 года курдская администрация закрывает частные школы, включая те, где обучение идет на арабском языке.
Тем временем сирийское правительство, пытаясь сохранить свое влияние в регионе, продолжает выдавать здесь различные гражданские документы - свидетельства о рождении, браке и смерти.
Здесь столько противоборствующих сторон, что битва за Африн может оказаться очень жестокой.
Мечты курдов о федерализме и турецкие попытки создать здесь безопасные зоны, где не будет "террористов", могут в итоге привести к фактическому разделу Сирии.
Каким бы ни было будущее Африна, осуществленная мечта одной стороны может обернуться кошмаром для другой.