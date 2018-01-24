Сирийский Африн: приз, за который стоит побороться

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Африн был полуавтономной территорией с 2012 года, когда отсюда ушли сирийские войска

Сирийский Африн и его окрестности очень красивы, и за него стоит бороться. Этот район известен как Курд-даг (гора курдов), здесь расположены 360 курдских деревень. Это место с самой высокой плотностью курдского населения в Сирии.

Река Африн течет меж холмов с севера на юг. Долины с их плодородной красной почвой дают здесь прекрасный урожай фруктов и орехов. Особенно это район знаменит своими оливками.

Говорят, что здесь нет ни змей, ни скорпионов, а воды - более чем достаточно.

Построенная в 2004 году дамба укротила водопады Миданки, и старая дорога, словно в сказке, исчезает в образовавшемся озере.

В выходные к озеру приезжают на пикник и шашлыки. К северу от Миданки редко говорят по-арабски, старики по-прежнему носят традиционные курдские черные шаровары.

В соседнем Азазе живет множество туркменов и арабов. Почти все жители, включая курдов, - мусульмане-сунниты.

Правообладатель иллюстрации Diana Darke Image caption Построенный римлянами мост через реку Африн функционирует до сих пор

Над рекой Африн, недалеко от турецкой границы, высятся древние руины римской крепости Циррус. Хорошее место для того, чтобы поразмышлять о полной конфликтов истории региона и о событиях, которые разворачиваются здесь сейчас.

Крепость Циррус служила базой римлян в ходе их военной кампании против Великой Армении, древнего армянского государства, простиравшегося к северу.

К четвертому веку крепость превратилась в важный центр христианства на Ближнем Востоке, но в XII веке потеряла свое стратегическое значение и была заброшена.

Неподалеку от крепости на возвышенности расположено строение, именем которого названа эта местность - аль-Наби Хури.

Это гробница Урии Хеттеянина, военачальника, служившего в войске израильского царя Давида и, согласно Ветхому завету, отправленного на верную смерть, чтобы Давид мог жениться на его вдове, красавице Вирсавии.

Сейчас это сооружение - мусульманская святыня, о которой заботится курдская семья, глава которой потерял ногу - не в битве, а на минном поле, когда отправился через турецкую границу навестить родственников.

Пограничные споры

Исторические перипетии нашли свое отражение на военной карте Сирии, составленной в 1935 году, когда эта территория находилась под французским мандатом.

На карте отмечены религиозные и этнические общины Сирии, существовавшие до того, как Франция передала Турции часть средиземноморского побережья - Александреттский санджак - в качестве подарка за то, чтобы Анкара придерживалась нейтралитета во Второй мировой войне.

Правообладатель иллюстрации Institut français du Proche-Orient Image caption Карта Сирии и Ливана 1935 года, когда территория находилась под французским мандатом

Турки переименовали эту территорию в Хатай, его население в то время состояло из примерно 50% арабов, 40% турок и 10% армян.

Сейчас это область на юге Турции, но сирийские карты до сих пор обозначают границу с Хатаем как временную.

В ходе семилетней Сирийской войны конфликтующие стороны регулярно выпускали карты, отражавшие различные территориальные претензии.

Африн, примыкающий к Хатаю с востока и к провинции Идлиб с севера - одна из жертв претензий на контроль над этой территорией: Турция вновь пытается выдавить их этого района местных курдов, которых Анкара называет террористами.

В последний раз подобная попытка была предпринята в 1998 году, когда Сирия укрывала у себя Абдуллу Оджалана, лидера Рабочей партии Курдистана (РПК) и непримиримого врага турецкого правительства.

РПК десятилетиями вела повстанческую борьбу за создание курдской автономии на юго-востоке Турции.

Тогда, в результате давления Турции, Сирия была вынуждена выдворить Абдуллу Оджалана и его сподвижников.

Соперничающие интересы

Когда летом 2012 года войска президента Сирии Башара Асада ушли с северных курдских территорий, хорошо организованная левая партия сирийских курдов "Демократический союз" быстро взяла регион под свой контроль, установив в нем собственную администрацию и даже систему образования.

"Демократический союз" - крупнейшая курдская партия на севере Сирии, однако в Турции ее считают ответвлением Рабочей партии Курдистана.

Ее боевое крыло - "Отряды народной самообороны" - по сути дела превратилось в армию.

Правообладатель иллюстрации Diana Darke Image caption Африн знаменит своими оливковыми рощами

Курды всегда были храбрыми воинами, в свое время они служили Османской империи, позже - Франции. Теперь их помощью пользуются американцы в борьбе с "Исламским государством" (группировка запрещена в России) в Сирии.

Однако настоящая борьба может развернуться и между самими курдами в Сирии, поскольку не все они поддерживают Оджалана, хотя портреты его висят здесь повсеместно.

Тысячи курдов бежали из контролируемых "Отрядами народной самообороны" районов, пытаясь избежать массового военного призыва. В вооруженных отрядах служат не только взрослые, но и дети. Многие жалуются на то, что в этих отрядах полно наемников и уголовников.

Правообладатель иллюстрации Diana Darke Image caption Гробница Урии Хеттеянина, военачальника, согласно Ветхому завету, отправленного царем Давидом на верную смерть

Примеров нарушения прав человека здесь множество. Среди них - снесение в деревнях домов арабов под предлогом борьбы с экстремистами ИГ. Это обвинение командование "Отрядов народной самообороны" отвергает.

С 2015 года курдская администрация закрывает частные школы, включая те, где обучение идет на арабском языке.

Тем временем сирийское правительство, пытаясь сохранить свое влияние в регионе, продолжает выдавать здесь различные гражданские документы - свидетельства о рождении, браке и смерти.

Здесь столько противоборствующих сторон, что битва за Африн может оказаться очень жестокой.

Мечты курдов о федерализме и турецкие попытки создать здесь безопасные зоны, где не будет "террористов", могут в итоге привести к фактическому разделу Сирии.

Каким бы ни было будущее Африна, осуществленная мечта одной стороны может обернуться кошмаром для другой.