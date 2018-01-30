"Демократический" приход Гитлера к власти и другие мифы о фюрере

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85 лет назад, 30 января 1933 года, канцлером Германии стал Адольф Гитлер. Мир не содрогнулся и вообще не счел это важным событием.

Гитлер был четвертым за три года главой правительства Веймарской республики.

Либеральная демократия тогда являлась, скорее, исключением. В половине европейских государств, от Москвы до Лиссабона, у власти находились авторитарные режимы разной степени жесткости.

Антисемитские высказывания лидера нацистов и разговоры о завоевании жизненного пространства рассматривались как популистская болтовня.

На Западе, особенно в англосаксонских странах, было распространено мнение, что после Первой мировой войны с Германией обошлись избыточно сурово, надо в чем-то уступить немцам, чтобы успокоить их самолюбие, и все будет хорошо.

До весны 1939 года, когда фюрер, поправ мюнхенские договоренности, захватил остатки Чехословакии и без перерыва принялся предъявлять претензии Польше, в нем видели не вполне системного, но, в общем, цивилизованного политика.

Если бы он удовольствовался собиранием земель, населенных этническими немцами, и не устроил Холокост, то, вероятно, правил бы до конца своих дней, как Салазар и Франко.

Вместо этого Гитлер сделался архизлодеем вне разрядов, демонической фигурой, по сей день вызывающей такое же любопытство, как Джек-потрошитель, и как водится в подобных случаях, овеянной легендами.

Миф-1: Гитлер пришел к власти демократическим путем

Об этом часто упоминают, когда хотят подчеркнуть несовершенство демократии.

Однако нацисты никогда не завоевывали на выборах большинства. Можно сказать, что Гитлер пришел к власти в соответствии с конституцией - но соблюдал ее ровно четыре недели.

После того как в марте 1930 года из-за разногласий по поводу антикризисного бюджета распалась "большая коалиция" в составе Социал-демократической партии, католической Партии центра, Немецкой национальной народной партии, Немецкой демократической партии и Баварской народной партии, в Германии начались политическая нестабильность и министерская чехарда.

Сколько ни проводили досрочных выборов, сформировать устойчивое парламентское большинство не удавалось.

Пика популярности НСДАП достигла 31 июля 1932 года, набрав 37,2% голосов, но уже на следующих выборах 5 ноября нацисты потеряли около 2 миллионов голосов избирателей. 10 апреля того же года Гитлер проиграл президентские выборы Паулю фон Гинденбургу.

Такому человеку я бы максимум почтовое отделение доверил Пауль фон Гинденбург, президент Германии

"Надежды полностью исчезли", "нет денег, никто не дает в кредит", "мы на последнем издыхании", - писал Геббельс в дневнике в конце 1932 года.

"Хуже всего обстояли дела в 1932 году", - спустя 10 лет утверждал Гитлер в одной из застольных бесед.

На выборах 5 ноября социал-демократы, коммунисты и Партия центра получили в совокупности половину мест в рейхстаге.

Если бы компартия Германии согласилась войти в коалиционное правительство в роли младшего партнера, о премьерстве Гитлера не было бы и речи. Но Сталин, давно заявлявший, что социал-демократы хуже фашистов, запретил немецким коммунистам вступать в коалицию.

Не коалиция с социал-демократией, а смертельный бой с ней Иосиф Сталин, из выступления на пленуме ЦК ВКП)б) в январе 1924 года

Взамен партия Эрнста Тельмана выдвинула лозунг всеобщей забастовки в стране, и без того охваченной кризисом и 6-миллионной безработицей. Эта угроза побудила верхушку бизнеса, генералитет и Гинденбурга, прежде не скрывавшего презрения к "ефрейтору", искать "сильной руки". В январе 1933 года глава государства предложил Гитлеру стать рейсканцлером.

"Это почти как сон, как сказка!" - воскликнул Геринг, узнав о полученном Гитлером предложении.

В кабинет меньшинства вошла Национальная народная партия, получившая ключевые портфели.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В огне рейхстага сгорели свобода и демократия

Одновременно Гинденбург назначил на 5 марта 1933 года очередные досрочные выборы, которые еще неизвестно, чем закончились бы. Но 27 февраля, удивительно вовремя для нацистов, случился поджог рейхстага.

На следующий день Гитлер, не дожидаясь выводов следствия, публично обвинил в поджоге коммунистов, но нанес удар по всем инакомыслящим.

По его требованию Гинденбург без обсуждения в парламенте подписал декреты "О защите народа и государства" и "Против предательства немецкого народа и происков изменников родины", отменявшие неприкосновенность личности и собственности, свободу собраний, союзов, слова и печати и тайну переписки.

За несколько дней власти арестовали около 10 тысяч человек. С 28 февраля штурмовики начали проводить задержания и создали незаконные "дикие" тюрьмы, в которых люди подвергались избиениям и пыткам.

Несмотря на атмосферу истерии и запугивания, на выборах 5 марта НСДАП получила лишь 43,91% голосов. 12,32% избирателей поддержали уже запрещенную компартию, но их голоса объявили недействительными, а мандаты волевым решением передали нацистам. Так они впервые добились большинства в рейхстаге.

Конституция предписывает нам только методы, но не цель. Мы попытаемся придать государству форму, которая соответствует нашим идеям Адольф Гитлер, 1930 год

23 марта этот нелегитимный парламент наделил канцлера чрезвычайными полномочиями и правом самостоятельно издавать законы. Во время голосования в зале находились вооруженные штурмовики и эсэсовцы.

После этого рейхстаг утратил всякое значение, а с 1942 года вообще не собирался. Многие депутаты подверглись арестам и преследованиям, 96 членов рейхстага разных созывов были убиты.

31 марта были ликвидированы земельные парламенты, 7 апреля создан институт неизбираемых "имперских наместников", 2 мая запрещены профсоюзы и забастовки, 22 июня - Социал-демократическая партия, 14 июля - все партии, за исключением нацистской.

10 мая состоялось первое публичное сожжение книг.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гинденбург официально передал Гитлеру полномочия канцлера 30 января 1933 года

Антиконституционный переворот завершился 2 августа 1934 года, когда в день смерти 86-летнего Гинденбурга Гитлер безо всякого голосования присвоил президентские полномочия и провозгласил себя "фюрером германской нации".

Миф-2: настоящая фамилия Гитлера - Шикльгрубер

"Все знают", что Адольф Гитлер был на самом деле Адольфом Шикльгрубером, но взял фамилию деда, потому что "Шикльгрубер" - длинно и звучит для немецкого уха несколько комично.

Как заметил американский исследователь нацизма Уильям Ширер, невозможно представить приветствие: "Хайль Шикльгрубер!". Примерно как советский гимн со словами: "Нас вырастил Джугашвили на верность народу!"

По моменту смены Гитлером фамилии можно было бы судить, когда он всерьез задумался о политической карьере. Однако время и обстоятельства этого события неизвестны, и неспроста.

На самом деле, отец будущего диктатора появился на свет вне брака и до 39 лет носил фамилию матери: Шикльгрубер. Через пять лет после рождения Алоиза биологический отец Иоганн Гитлер женился на его матери, но официально своего отцовства не признавал.

Гитлер был кровавым деспотом, виновным во многих чудовищных преступлениях, кроме одного - ни одной минуты он не был Шикльгрубером Виктор Зайцев, российский историк

Лишь в 1876 году брат покойного к тому времени Иоганна с еще тремя свидетелями удостоверил происхождение Алоиза, о чем была сделана соответствующая запись в церковной книге города Деллерсхайм.

В январе 1877 года Алоиз получил новые документы.

Спустя 12 лет у 51-летнего таможенного чиновника родился сын Адольф - естественно, с фамилией "Гитлер".

В 1930-х годах стародавнюю историю раскопали австрийские журналисты, а дальше вступили в силу законы психологической войны: вот, у него еще и фамилия смешная!

Миф-3: Гитлер был убежденным и полным вегетарианцем

До 42 лет Гитлер ел все подряд, и позднее, по свидетельству его поваров и официантов, употреблял баварские колбаски, ветчину и паштеты.

Американский ресторатор Дион Лукас, работавшая во второй половине 1930-х годов в Гамбурге, утверждала, что глава германского правительства лакомился в ее заведении фаршированными голубями.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Из напитков Гитлер предпочитал чай и минеральную воду

Гитлер также любил рыбу, хотя брезговал раками.

С 1931 года он действительно ограничил потребление мяса, судя по всему, в первую очередь по медицинским соображениям.

Близкий к Гитлеру министр вооружений Альберт Шпеер утверждал, что от тяжелой пищи у него болел желудок.

По данным авторов книги "Обеды диктаторов", британских авторов Виктории Кларк и Мелиссы Скотт, фюрер страдал метеоризмом - проще говоря, после поедания мяса начинал портить воздух.

В застольных беседах он неоднократно уверял, будто мясо вызывает рак.

Другие исследователи утверждают, что в какой-то мере на него повлияли пример любимого композитора Рихарда Вагнера, утверждавшего, что от мяса люди деградируют, и увлечение тибетской культурой.

Имперский союз немецких обществ защиты животных выпустил медаль с портретом Гитлера и надписью: "Я решительный противник забоя животных". Советский поэт Самуил Маршак ответил сатирическим стихотворением со словами: "Не нужна мне кровь овечья, а нужна мне человечья!".

Миф-4: интим фюрера

Сексуальная жизнь Гитлера явно выходила за обычные рамки, была окружена тайной, и, естественно, до сих пор не дает покоя людскому любопытству.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На фото Ева Браун улыбается, но, судя по доступной скудной информации, она не была особенно счастлива с фюрером

Нацистскому лидеру приписывали многочисленных любовниц, внебрачных детей и полную импотенцию, называли латентным гомосексуалистом и даже копрофагом (пожирателем фекалий). Но все это недоказанные слухи.

Гитлер не был женат и не имел потомства - во всяком случае, общеизвестного и признанного им самим.

Легенда для народа гласила, будто он некогда принес обет: одна лишь Германия будет его невестой! Хотя Сталину, Наполеону, Чингисхану и многим другим диктаторам и завоевателям "величие" не мешало иметь жен, детей и любовниц.

Ни одна женщина не заявляла, что имела связь с Гитлером, и не делилась соответствующим опытом.

Имеются многочисленные свидетельства, что в 1920-х годах он вел себя как влюбленный с молодой двоюродной племянницей Гели Раубаль, но как далеко зашли их отношения, и отчего Раубаль в 1931 году застрелилась, мы не знаем.

С бывшей лаборанткой и натурщицей своего личного фотографа Макса Гофмана Евой Браун, которая была на 23 года моложе Гитлера, он был знаком 15 лет, прожил под одной крышей почти восемь лет, а за сутки до самоубийства вступил в брак. Но об их отношениях, опять же, мало что известно.

Дневник Евы Браун, опубликованный после войны ее младшей сестрой, не содержит интимных подробностей.

По моему мнению, Гитлер был асексуальным человеком в традиционном смысле Джек Портер, американский историк и социолог

В 1935 году она жаловалась в дневнике на одиночество и недостаток внимания, а 1943-м якобы поделилась со Шпеером: "Фюрер не может удовлетворять меня как мужчина".

Браун никогда не появлялась с Гитлером на публике и не упоминалась в немецких СМИ.

Какие-либо доказательства гомосексуализма Гитлера также отсутствуют.

Единственным аргументом в пользу этой версии служит, как ни парадоксально, то, что он всегда говорил о нетрадиционной сексуальной ориентации с презрением и отправлял геев в концлагеря. Есть мнение, что латентные гомосексуалисты, стесняющиеся своего подсознательного, становятся самыми ярыми гомофобами, поскольку, как им кажется, демонстрируют этим свою мужественность.

Гитлер неоднократно высказывался в том духе, что место женщины на кухне, и самая лучшая женщина - глупая женщина.

Он несомненно получал удовольствие от дамского общества и умел быть галантным, но предпочитал платонические отношения.

Знаменитой киноактрисе русского происхождения Ольге Чеховой он много лет посылал к Рождеству и ее дню рождения корзины цветов, но заходить в ухаживаниях дальше не пытался.

Своих секретарш и стенографисток фюрер называл "моя красавица" и "прекрасное дитя", никогда не разговаривал сидя со стоящей дамой, одаривал шоколадками и мелкими безделушками.

Ни одна из них после войны не жаловалась на домогательства.

Женщин-подчиненных он донимал иным способом: приглашал на затягивавшиеся за полночь чаепития, во время которых без умолка разглагольствовал на разные темы: например, о том, что Земля - полый шар, и люди живут на его внутренней поверхности. Дамы отбывали эту повинность по составлявшимся ими графикам.

Миф-5: Гитлеру в 1945 году удалось бежать

Труп фюрера после самоубийства был по его приказу сожжен эсэсовцами и никогда не предъявлялся для опознания. Это дало пищу для подозрений, что нацистский преступник № 1 сумел инсценировать свою смерть и бежать.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По мнению авторов книги "Серый волк", Гитлеру помог скрыться президент Аргентины Хуан Перон

Вещественные доказательства - часть черепа Гитлера с входным пулевым отверстием, его зубные протезы и боковые ручки дивана, на котором было совершено самоубийство, со следами крови, советские власти до 1996 года хранили в секретном архиве КГБ-ФСБ и никому не показывали.

12 октября 1945 года Дуайт Эйзенхауэр заявил: "Есть все основания предполагать, что Гитлер мертв, но нет прямого доказательства".

В качестве места, где скрывался Гитлер, назывались Тибет и даже Антарктида, но чаще всего Латинская Америка, которая со времен "Затерянного мира" Конан-Дойля и рассказов О'Генри являлась в сознании людей Запада краем чудес и приключений, где возможно абсолютно все.

Апофеозом этой теории стала выпущенная в 2012 году книга британских историков Джерарда Уильямса и Саймона Данстена "Серый волк: бегство Адольфа Гитлера".

Авторы утверждают, что во дворе рейхсканцелярии сожгли тела двойников Гитлера и Евы Браун, а сами они с несколькими провожатыми прошли семь километров по подземным тоннелям и выбрались из охваченного боями Берлина.

Затем пилот Питер Баумгарт с промежуточной посадкой в Дании переправил их в Испанию. Оттуда они с ведома генералиссимуса Франко направились на подводной лодке в Аргентину, где Мартин Борман и шеф гестапо Генрих Мюллер еще в 1943 году приготовили для них комфортабельное поместье в предгорьях Анд.

По версии Уильямса и Данстена, в тайну был посвящен тогдашний президент Аргентины Хуан Перон.

Гитлер якобы умер в своем убежище 13 февраля 1962 года в возрасте 75 лет. Ева Браун рассталась с ним в 1952 году, успев родить от бывшего правителя Германии двух дочерей.

В интервью российскому изданию "Комсомольская правда" Уильямс заявил, что собирал материал пять лет и стопроцентно уверен в своей версии. Однако книга основана главным образом на предположениях и догадках опрошенных авторами лиц.

Мусор на две тысячи процентов британский историк Гай Уолтерс, о книге "Серый волк"

Один аргентинец в молодости вроде бы видел в холле отеля в Буэнос-Айресе человека, похожего по фотографиям на Гитлера, только без усов, другой рассказал, что в день его предполагаемой смерти в дом в Андах съехалось подозрительно много немецких иммигрантов, третий слышал что-то от своих родителей.

Начальник Управления регистрации и архивных фондов ФСБ России Василий Христофоров назвал книгу дешевой сенсацией.

"Никаких сомнений в смерти Гитлера нет. Протоколы допросов лиц из его ближайшего окружения, фотографии места обнаружения трупов, акты судебно-медицинской экспертизы; фрагменты челюстей Гитлера, его личные вещи и так далее не оставляют сомнений в смерти Гитлера в 1945 году", - заявил он.

По словам Христофорова, советские власти не возражали бы против экспертизы ДНК с международным участием. Однако такое исследование, которое только и могло бы окончательно расставить все точки над "i", еще не проведено.