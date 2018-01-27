Как "Притяжение" пробивалось на британские экраны

Правообладатель иллюстрации Art Pictures Image caption Британский плакат фильма "Притяжение"

В британский прокат вышел фильм Федора Бондарчука "Притяжение". Его путь на британские экраны вышел долгим и трудным - за его продвижение согласилась взяться лишь небольшая компания, которая раньше никогда не занималась прокатом.

"Я был совершенно потрясен. Я профессионально работал со спецэффектами, и знаю, о чем говорю. Фильмы такой постановочной мощи, таких впечатляющих спецэффектов на Западе обходятся их продюсерам в 150-200 млн долларов. Весь бюджет "Притяжения" - 5 миллионов", - говорит Мирза-Джавед.

Мирза-Джавед возглавляет лондонское отделение американской компании Bill Melendez Productions, которое взялось за дистрибуцию "Притяжения" в Британии. Когда Мирза-Джавед говорит о фильме, от возбуждения у него горят глаза.

К "Притяжению" - через мультфильмы

Его знакомство с боевиком Федора Бондарчука произошло во многом случайно. Bill Melendez Productions (BMP) работает в области мультипликации. Ее главный продукт - популярный во многих странах мира, в том числе и в России (под названием "Снупи и мелочь пузатая в кино") мультсериал Peanuts.

Мирза-Джавед - страстный поклонник советской мультипликации.

Правообладатель иллюстрации Art Pictures Image caption Самым притягательным в фильме компания-прокатчик сочла его впечатляющие спецэффекты

"О ее существовании я узнал довольно поздно, но это была любовь с первого взгляда, - продолжает он. - Поразительно, что мы о ней ничего не знали, как не знали о ней и наши многочисленные коллеги-мультипликаторы в США, в других странах. Это вопиющая несправедливость".

"В мире есть три главные анимационные школы: американская, японская и советско-российская", - убежденно говорит Мирза-Джавед.

Увлечение советской мультипликацией подвигло BMP на два крупных проекта.

Первый - переозвучание силами ведущих западных актеров (Дерек Джакоби, Мириам Марголис, в какой-то момент речь шла даже о Джордже Клуни) классического "Винни Пуха" Федора Хитрука. Проект, над которым компания работала больше года, застопорился из-за проблем с авторскими правами.

Права на экранизацию всех произведений автора оригинального "Винни Пуха" Алана Милна принадлежат компании Disney. В ту пору, когда Хитрук делал свой шедевр (три серии вышли соответственно в 1969, 1971 и 1972 гг.), в Советском Союзе на такие мелочи как авторское право большого внимания не обращали.

Но сделанный пусть и с нарушениями советский "Винни Пух" - продукция киностудии "Союзмультфильм", которой принадлежат на него права. Распутать этот клубок юридических противоречий оказалось невозможно, и Bill Melendez Productions пришлось, скрепя сердце, от проекта отказаться.

Параллельно компания работает над изданием большой англоязычной энциклопедии классической советской мультипликации, а летом прошлого года загорелась идеей провести в Лондоне ретроспективу советских мультфильмов.

С этой идеей Мирза-Джавед и его партнеры пришли к организаторам ежегодно проходящего в Лондоне фестиваля российского кино Russian Film Week. К переговорам подключился и я.

В процессе подготовки фестиваля и произошло знакомство с "Притяжением".

В омут с головой

По каким причинам вполне западная Sony Pictures, занимавшаяся дистрибуцией "Притяжения" в России, не захотела продвигать фильм на Западе, остается загадкой.

Не очень понятно, почему за прокат фильма не взялись и крупные западные компании.

Правообладатель иллюстрации Art Pictures Image caption Федор Бондарчук - фигура достаточно известная благодаря и своим собственным фильмам, и имени своего очень почитаемого на Западе отца

В конце концов, Федор Бондарчук - имя в западном кино не новое. Широким (более или менее) экраном здесь шли и "Сталинград", и "Девятая рота". Не говоря уже о безукоризненной для западных синефилов родословной сына создателя оскароносных "Войны и мира".

Ниша, тем не менее, существовала, и Мирза-Джавед, несмотря на то, что никакого прокатного опыта у BMP не было, решился, что называется, броситься в новую для себя сферу как в омут головой.

Мне трудно сказать, какими мотивами руководствовалась эта крохотная компания. Возможно на каком-то этапе восхищение техническими достижениями "Притяжения" трансформировалось в веру в серьезный коммерческий успех российского фильма. Хотя во время встреч с Мирзой и его коллегами в их глазах я видел только энтузиазм.

Технические достижения и идеи

Интересно при этом, что в ходе разговоров о достоинствах "Притяжения" я не слышал из уст Мирзы-Джаведа ни слова о какой бы то ни было идейной, нравственной или политической составляющих фильма.

Правообладатель иллюстрации Art Pictures Image caption Ксенофобия и паранойя перерастают в фашизм и террор - таков главный нравственно-идейный вывод фильма

Мне, например, импонировала вполне, как мне показалось, гуманистическая идея о терпимом, уважительном отношении к пришельцам (откуда бы они ни исходили - соседней планеты, соседнего района или соседней страны) и об универсальной для всего мира опасности перерастания ксенофобии и паранойи в фашизм и террор.

Приходилось слышать и совершенно другое мнение о фильме - как о прославлении путинской России, где бесстрашные военные во главе с мужественным и принципиальным полковником в исполнении Олега Меньшикова стоят преградой на пути бесчинствующей толпы.

Все это Мирзу Джаведа, казалось, совершенно не волновало. Представляя фильм на специальном просмотре для прессы, он вновь рассыпался в похвалах российской студии, создавшей спецэффекты к фильму.

Правообладатель иллюстрации BMP Image caption Только благодаря энтузиазму Мирза-Джаведа и его коллег по Bill Melendez Productions "Притяжение" попало в британский прокат

Кроме чисто технических достоинств "Притяжения" BMP акцентировала внимание на том, что впервые подобного рода крупномасштабный фильм о пришельцах помещен не в привычную атмосферу Нью-Йорка, Лос-Анджелеса или американской глубинки, а в жилой район современной Москвы.

Рекламная кампания и пресса

Всем понятно, что для успешного продвижения на перенасыщенном новыми релизами кинорынке одних достоинств фильма - более или менее очевидных - недостаточно. Чем масштабнее проект и чем шире его потенциальная аудитория - а "Притяжение" по всем признакам массовое кино с прицелом на блокбастер - тем более крупные нужны затраты на рекламную кампанию.

В этом смысле возможности BMP были более чем ограничены. Их затраты на рекламную кампанию составляли примерно одну десятую рекламного бюджета даже не крупномасштабных голливудских блокбастеров, сопоставимых с "Притяжением", а скромных средних британских лент типа "Виктория и Абдул".

Тем не менее еще до выхода в прокат ожидания прессы вполне соответствовали ожиданиям прокатчиков.

"Российский фильм о пришельцах "Притяжение": в случае успеха он может провозгласить "дивный новый мир" российских научно-фантастических блокбастеров", - гласил заголовок Independent.

Правообладатель иллюстрации Art Pictures Image caption "Блестящую визуальную пиротехнику и воздушную акробатику" спецэффектов отметили все рецензенты

Американский Hollywood Reporter, отмечая "блестящую визуальную пиротехнику и воздушную акробатику" в сцене приземления корабля пришельцев в Чертаново, признает, что "языковой барьер станет препятствием для англоязычных рынков и ограничит аудиторию немногими синефилами, которые привычны к субтитрам и одновременно любят жанровое экшн-кино".

Рецензии британской критики были по большей части сдержанными.

Guardian, отдавая должное "впечатляющим съемкам и приличным спецэффектам", сочла фильм вторичным и малооригинальным.

Примерно в таком же духе высказалась и Times: "Хотя спецэффекты выглядят впечатляюще, а некоторые сцены просто волшебны, ничем оригинальным фильм не отличается. Несколько более характерное русское содержание могло бы сделать фильм более интересным".

Прокатные результаты и уроки

По итогам первого уикенда "Притяжение" занял в Британии 18-е место в списке из 35. Хорошо или это плохо? Скорее средне.

Более утешительным результат кажется если брать только фильмы-премьеры. Среди них фильм Бондарчука - пятый, что кажется уже совсем неплохо, учитывая, что впереди такие монстры как мультипликационный блокбастер "Коко", "Секретное досье" Спилберга с Томом Хэнксом и Мэрил Стрип, триллер "Пассажир" с Лиамом Нисоном и документальный фильм о последнем годе пребывания у власти Барака Обамы.

Впрочем, если взглянуть на абсолютные цифры, то результат покажется малоубедительным: 14 тысяч долларов сбора "Притяжения" - капля в море по сравнению с 4,6 млн "Коко" и существенно меньше даже 51 тысячи, собранной фильмом про Обаму.

Коммерческие успехи российского кино остаются куда более скромными, чем фестивальные.

На фоне триумфального шествия "Нелюбви" по европейским фестивалям и номинации фильма Звягинцева на премию "Оскар", привлечь широкую мировую публику, особенно западную, к отечественному кино не удается.

Львиная доля сборов от прокатов российских фильмов за рубежом приходится на Китай. Самым успешным российским фильмом в 2016 году стал "Хардкор" - и то за счет того, что половина фильма звучит на английском языке и снялись в нем американские актеры.

Правообладатель иллюстрации Art Pictures Image caption Мужественный герой Олега Меньшикова олицетворяет выдержку и разумный подход российской власти

Парадоксально, но среди коммерчески успешных (относительно успешных, конечно) российских фильмов в мировом прокате последнего десятилетия оказался и заведомо некоммерческий артхаусный "Русский ковчег" Александра Сокурова - факт, подтверждающий всю относительность привычных представлений об успехе.

В процессе подготовки этого материала было опубликовано заявление директора российского Фонда кино Андрея Малышева. По его словам, "с этого года фонд добавит в ключевые показатели эффективности число зрителей, посмотревших картину за рубежом".

Решение, по всей видимости, верное. Однако, как показывает британский опыт "Притяжения", одних благих пожеланий и энтузиазма мало.

Недавно много шуму наделало решение отложить премьеру британского фильма "Паддингтон-2", чтобы очистить выгодный январский уикенд от конкурента намеченных для выхода в это же время в прокат российских фильмов.

Мера откровенно протекционистская, и, наверное, не следовало этого делать столь топорно, буквально в последнюю минуту, но, в конце концов, шаги по защите национального кино предпринимаются во многих странах - Франция тому лучший и чаще всего упоминаемый пример.

Наверное, с учетом решения Фонда кино, есть смысл подумать и о поддержке российских фильмов в их попытке пробиться в международный прокат.