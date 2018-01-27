Как "Притяжение" пробивалось на британские экраны
В британский прокат вышел фильм Федора Бондарчука "Притяжение". Его путь на британские экраны вышел долгим и трудным - за его продвижение согласилась взяться лишь небольшая компания, которая раньше никогда не занималась прокатом.
"Я был совершенно потрясен. Я профессионально работал со спецэффектами, и знаю, о чем говорю. Фильмы такой постановочной мощи, таких впечатляющих спецэффектов на Западе обходятся их продюсерам в 150-200 млн долларов. Весь бюджет "Притяжения" - 5 миллионов", - говорит Мирза-Джавед.
Мирза-Джавед возглавляет лондонское отделение американской компании Bill Melendez Productions, которое взялось за дистрибуцию "Притяжения" в Британии. Когда Мирза-Джавед говорит о фильме, от возбуждения у него горят глаза.
К "Притяжению" - через мультфильмы
Его знакомство с боевиком Федора Бондарчука произошло во многом случайно. Bill Melendez Productions (BMP) работает в области мультипликации. Ее главный продукт - популярный во многих странах мира, в том числе и в России (под названием "Снупи и мелочь пузатая в кино") мультсериал Peanuts.
Мирза-Джавед - страстный поклонник советской мультипликации.
"О ее существовании я узнал довольно поздно, но это была любовь с первого взгляда, - продолжает он. - Поразительно, что мы о ней ничего не знали, как не знали о ней и наши многочисленные коллеги-мультипликаторы в США, в других странах. Это вопиющая несправедливость".
"В мире есть три главные анимационные школы: американская, японская и советско-российская", - убежденно говорит Мирза-Джавед.
Увлечение советской мультипликацией подвигло BMP на два крупных проекта.
Первый - переозвучание силами ведущих западных актеров (Дерек Джакоби, Мириам Марголис, в какой-то момент речь шла даже о Джордже Клуни) классического "Винни Пуха" Федора Хитрука. Проект, над которым компания работала больше года, застопорился из-за проблем с авторскими правами.
Права на экранизацию всех произведений автора оригинального "Винни Пуха" Алана Милна принадлежат компании Disney. В ту пору, когда Хитрук делал свой шедевр (три серии вышли соответственно в 1969, 1971 и 1972 гг.), в Советском Союзе на такие мелочи как авторское право большого внимания не обращали.
Но сделанный пусть и с нарушениями советский "Винни Пух" - продукция киностудии "Союзмультфильм", которой принадлежат на него права. Распутать этот клубок юридических противоречий оказалось невозможно, и Bill Melendez Productions пришлось, скрепя сердце, от проекта отказаться.
Параллельно компания работает над изданием большой англоязычной энциклопедии классической советской мультипликации, а летом прошлого года загорелась идеей провести в Лондоне ретроспективу советских мультфильмов.
С этой идеей Мирза-Джавед и его партнеры пришли к организаторам ежегодно проходящего в Лондоне фестиваля российского кино Russian Film Week. К переговорам подключился и я.
В процессе подготовки фестиваля и произошло знакомство с "Притяжением".
В омут с головой
По каким причинам вполне западная Sony Pictures, занимавшаяся дистрибуцией "Притяжения" в России, не захотела продвигать фильм на Западе, остается загадкой.
Не очень понятно, почему за прокат фильма не взялись и крупные западные компании.
В конце концов, Федор Бондарчук - имя в западном кино не новое. Широким (более или менее) экраном здесь шли и "Сталинград", и "Девятая рота". Не говоря уже о безукоризненной для западных синефилов родословной сына создателя оскароносных "Войны и мира".
Ниша, тем не менее, существовала, и Мирза-Джавед, несмотря на то, что никакого прокатного опыта у BMP не было, решился, что называется, броситься в новую для себя сферу как в омут головой.
Мне трудно сказать, какими мотивами руководствовалась эта крохотная компания. Возможно на каком-то этапе восхищение техническими достижениями "Притяжения" трансформировалось в веру в серьезный коммерческий успех российского фильма. Хотя во время встреч с Мирзой и его коллегами в их глазах я видел только энтузиазм.
Технические достижения и идеи
Интересно при этом, что в ходе разговоров о достоинствах "Притяжения" я не слышал из уст Мирзы-Джаведа ни слова о какой бы то ни было идейной, нравственной или политической составляющих фильма.
Мне, например, импонировала вполне, как мне показалось, гуманистическая идея о терпимом, уважительном отношении к пришельцам (откуда бы они ни исходили - соседней планеты, соседнего района или соседней страны) и об универсальной для всего мира опасности перерастания ксенофобии и паранойи в фашизм и террор.
Приходилось слышать и совершенно другое мнение о фильме - как о прославлении путинской России, где бесстрашные военные во главе с мужественным и принципиальным полковником в исполнении Олега Меньшикова стоят преградой на пути бесчинствующей толпы.
Все это Мирзу Джаведа, казалось, совершенно не волновало. Представляя фильм на специальном просмотре для прессы, он вновь рассыпался в похвалах российской студии, создавшей спецэффекты к фильму.
Кроме чисто технических достоинств "Притяжения" BMP акцентировала внимание на том, что впервые подобного рода крупномасштабный фильм о пришельцах помещен не в привычную атмосферу Нью-Йорка, Лос-Анджелеса или американской глубинки, а в жилой район современной Москвы.
Рекламная кампания и пресса
Всем понятно, что для успешного продвижения на перенасыщенном новыми релизами кинорынке одних достоинств фильма - более или менее очевидных - недостаточно. Чем масштабнее проект и чем шире его потенциальная аудитория - а "Притяжение" по всем признакам массовое кино с прицелом на блокбастер - тем более крупные нужны затраты на рекламную кампанию.
В этом смысле возможности BMP были более чем ограничены. Их затраты на рекламную кампанию составляли примерно одну десятую рекламного бюджета даже не крупномасштабных голливудских блокбастеров, сопоставимых с "Притяжением", а скромных средних британских лент типа "Виктория и Абдул".
Тем не менее еще до выхода в прокат ожидания прессы вполне соответствовали ожиданиям прокатчиков.
"Российский фильм о пришельцах "Притяжение": в случае успеха он может провозгласить "дивный новый мир" российских научно-фантастических блокбастеров", - гласил заголовок Independent.
Американский Hollywood Reporter, отмечая "блестящую визуальную пиротехнику и воздушную акробатику" в сцене приземления корабля пришельцев в Чертаново, признает, что "языковой барьер станет препятствием для англоязычных рынков и ограничит аудиторию немногими синефилами, которые привычны к субтитрам и одновременно любят жанровое экшн-кино".
Рецензии британской критики были по большей части сдержанными.
Guardian, отдавая должное "впечатляющим съемкам и приличным спецэффектам", сочла фильм вторичным и малооригинальным.
Примерно в таком же духе высказалась и Times: "Хотя спецэффекты выглядят впечатляюще, а некоторые сцены просто волшебны, ничем оригинальным фильм не отличается. Несколько более характерное русское содержание могло бы сделать фильм более интересным".
Прокатные результаты и уроки
По итогам первого уикенда "Притяжение" занял в Британии 18-е место в списке из 35. Хорошо или это плохо? Скорее средне.
Более утешительным результат кажется если брать только фильмы-премьеры. Среди них фильм Бондарчука - пятый, что кажется уже совсем неплохо, учитывая, что впереди такие монстры как мультипликационный блокбастер "Коко", "Секретное досье" Спилберга с Томом Хэнксом и Мэрил Стрип, триллер "Пассажир" с Лиамом Нисоном и документальный фильм о последнем годе пребывания у власти Барака Обамы.
Впрочем, если взглянуть на абсолютные цифры, то результат покажется малоубедительным: 14 тысяч долларов сбора "Притяжения" - капля в море по сравнению с 4,6 млн "Коко" и существенно меньше даже 51 тысячи, собранной фильмом про Обаму.
Коммерческие успехи российского кино остаются куда более скромными, чем фестивальные.
На фоне триумфального шествия "Нелюбви" по европейским фестивалям и номинации фильма Звягинцева на премию "Оскар", привлечь широкую мировую публику, особенно западную, к отечественному кино не удается.
Львиная доля сборов от прокатов российских фильмов за рубежом приходится на Китай. Самым успешным российским фильмом в 2016 году стал "Хардкор" - и то за счет того, что половина фильма звучит на английском языке и снялись в нем американские актеры.
Парадоксально, но среди коммерчески успешных (относительно успешных, конечно) российских фильмов в мировом прокате последнего десятилетия оказался и заведомо некоммерческий артхаусный "Русский ковчег" Александра Сокурова - факт, подтверждающий всю относительность привычных представлений об успехе.
В процессе подготовки этого материала было опубликовано заявление директора российского Фонда кино Андрея Малышева. По его словам, "с этого года фонд добавит в ключевые показатели эффективности число зрителей, посмотревших картину за рубежом".
Решение, по всей видимости, верное. Однако, как показывает британский опыт "Притяжения", одних благих пожеланий и энтузиазма мало.
Недавно много шуму наделало решение отложить премьеру британского фильма "Паддингтон-2", чтобы очистить выгодный январский уикенд от конкурента намеченных для выхода в это же время в прокат российских фильмов.
Мера откровенно протекционистская, и, наверное, не следовало этого делать столь топорно, буквально в последнюю минуту, но, в конце концов, шаги по защите национального кино предпринимаются во многих странах - Франция тому лучший и чаще всего упоминаемый пример.
Наверное, с учетом решения Фонда кино, есть смысл подумать и о поддержке российских фильмов в их попытке пробиться в международный прокат.