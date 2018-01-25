Пресса Британии: тирании не выносят, когда над ними смеются

В обзоре британских газет:

За запретом проката "Смерти Сталина" кроется слабость и неуверенность в себе

"Тирании не выносят, когда над ними смеются", - под таким заголовком Times публикует статью своего обозревателя Дэвида Аароновича, посвященную отзыву в России прокатного удостоверения фильма "Смерть Сталина".

Вывод статьи вынесен в ее подзаголовок: "Решение это показывает, что за угрозами и запугиванием кроется слабость и неуверенность в себе".

"Все, как в добрые старые времена, - с ироний пишет Ааронович. - В понедельник утром группа политиков во главе с министром культуры посмотрела фильм, решила, что он ей не нравится и потому должен быть запрещен. Фильм - британская сатира "Смерть Сталина", но ирония противоречия между названием и их действиями от политиков явно ускользнула".

"Я видел фильм еще в прошлом году, когда он вышел в Британии - как, впрочем, и многие читатели, - продолжает автор статьи. - Трудно выбрать лучшего из целой череды гротескных персонажей: практичный Хрущев Стива Бушеми, ужасный Берия Саймона Рассела, импульсивный Жуков Джейсона Айзекса или скользкий Молотов Майкла Пейлина, с легкостью, в течение нескольких секунд убеждающего и разубеждающего себя в самых основополагающих вещах. Все эти люди составляли сердце людоедской тирании, в которой они были до смерти напуганы великим вождем, смерть которого внезапно освобождает их".

Почему же запрет? Российские власти предложили целый набор причин. Во-первых, неподходящее время выхода фильма - 75-я годовщина победы под Сталинградом. Во-вторых, это "запланированная провокация" (кем запланированная и в чем, собственно, провокация, нам не объяснили). В-третьих, фильм оскорбляет память тех, кто одержал победу над нацизмом. Замглавы думского комитета по культуре Елена Драпеко назвала фильм абсолютным пасквилем - довольно странная критика, так как слово "пасквиль" означает как раз "язвительная сатира", то есть именно то, на что и претендует этот фильм.

"Ужасная правда о Сталине, показанная в этом фильме, - как раз та, которую раскрыл Хрущев в своей знаменитой речи на ХХ съезде партии в 1956 году. Иосиф Виссарионович был массовым убийцей, при котором любого могли схватить и арестовать без каких бы то ни было причин. В России эта правда давно всем известна. Даже мой отец, сотрудник аппарата Британской компартии, плакавший, как рассказывала тетка, в день смерти диктатора, вынужден был в конце концов, признать что Сталин был негодяй".

Россия, конечно, не одинока в неприятии сатиры в свой адрес, считает Times. Любой тирании сатира на себя не нравится. В 2014 году Северная Корея развязала настоящую кибервойну против компании Sony, осмелившейся высмеять режим Ким Чен Ына в фильме "Интервью".

Еще восемью годами ранее несколько арабских государств запретили показ у себя фильма Саши Барона Коэна "Борат". В Дубае 90-минутный фильм сократили до 30 минут. Такой же цензуре подвергся в некоторых странах еще один фильм Коэна "Диктатор" о выдуманном лидере североафриканской страны. Большая часть усилий Пекина по контролю над социальными сетями направлена на недопущение шуток в адрес правящего режима страны.

"Москва не всегда столь враждебно относилась к изображению сталинского режима, - вспоминает Ааранович.- Недавно я посмотрел российский сериал "Жизнь и судьба" по роману Василия Гроссмана. Наряду с показом героического противостояния нацистам фильм рассказывает и о том, как советские люди страдали от сталинского террора".

После аннексии Крыма в 2014 году русский национализм стал намного более агрессивным. И в главном выигрыше от этого оказалась память о Сталине, говорится далее в статье. Еще два недавних российских сериала объясняют причину запрета "Смерти Сталина". Один - о Софии, жене царя Ивана III. Красивая женщина избегает попытки иностранных врагов отравить ее, с необходимой жесткостью расправляется с внутренними врагами и расширяет границы России. А второй о Екатерине Великой - красивая женщина… ну и далее по списку, вплоть до пытающихся отравить царицу иностранцев.

Идея обоих сериалов та же, что была еще в снятом в 1944 году фильме Сергея Эйзенштейна "Иван Грозный": правителя России принуждают к деспотизму окружающие страну враги. Стоит крупному диссиденту дыхнуть, и все хрупкое здание государства может рассыпаться.

Направленная вовне демонстрация силы находится в обратной пропорции к внутренней уверенности. При такой слабости даже то, как телевидение изображает историю, должно быть предметом жесткого контроля.

"Больше всего мне понравился аргумент Елены Драпеко, - пишет Ааранович в заключение статьи. - "Смерть Сталина", по ее словам, сделана с целью убедить нас, что и страна у нас ужасная, и народ, и правители наши дураки. Обратите внимание на настоящее время. Странно, не правда ли? В фильме есть Берия, Хрущев и Молотов. Путина, Медведева и Драпеко в нем нет. Но что можно сказать человеку, прочно водрузившему себе на голову фуражку сотрудника НКВД? Вам идет".

Российские компании спешат выпустить ценные бумаги до новых санкций США

Financial Times рассказывает, что крупные российские компании стремятся успеть получить западные займы и продать свои бонды до того, как США будут опубликованы новые списки связанных с Кремлем олигархов и компаний.

Рыночная ситуация к этому располагает, отмечает издание. Стоимость иностранных займов впервые с 2014 года снизилась, и покупателей на российские бумаги и долговые обязательства хватает.

Результаты недавних продаж ценных бумаг "Фосагро" показывают, что западные инвесторы не слишком обеспокоены высокими рисками, связанными с инвестициями в российские компании.

Сами же владельцы российских компаний продолжают тревожиться, что если их имена окажутся в вашингтонских санкционных списках, это может повлиять на спрос на возможности привлечения западных инвестиций и продажи долговых обязательств.

Правда, аналитики, с которыми побеседовало издание, считают маловероятным появление каких-то специфических санкций.

"Январская просушка" - напрасная трата времени

Daily Mail рассказывает о неутешительных результатах нового исследования британских ученых, проанализировавших пользу для здоровья модного последние годы "сухого января".

Традиция не пить весь январь очень популярна в Британии. Но анализ интервью трех тысяч респондентов, проведенный Школой медицины Бристольского университета, показал, что с точки зрения долгосрочной перспективы в таком месячном воздержании нет никакого смысла.

Данные исследования говорят о том, что через шесть месяцев после окончания "январской просушки", склонные к избыточному потреблению алкоголя люди пьют вновь так же много, как и раньше. И в этом ничем не отличаются от тех, кто не видит смысла соблюдать традицию "сухого января".

Ученые считают, что идея о том, что месячное воздержание приведет к последующему более умеренному потреблению в течение года, - всего лишь иллюзия и самообман.

Те, кто действительно хочет снизить потребление алкоголя, должны ставить перед собой более долгосрочные планы.

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com