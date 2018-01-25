СМИ России: Навальный и Минюст поспорили в ЕСПЧ

В обзоре российских газет 25 января:

"Коммерсант": "полиция тепло приветствует манифестантов"

Дело "Навальный против России" было пересмотрено в среду большой палатой Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). "Коммерсант" пишет, что Минюст оспаривает ранее установленные в Страсбурге нарушения прав оппозиционера на личную свободу и свободу собраний, а Алексей Навальный требует признать мотивы властей политическими.

"Только за последний год заявитель был лишен свободы на общий срок до 60 суток, а заявления российских чиновников говорят о том, что они считают его своей политической угрозой", - сказала адвокат оппозиционера Ольга Михайлова. Она напомнила, что Владимир Путин назвал оппозиционера "российским Саакашвили".

"То, что суд не рассматривает мои заявления в разрезе ст. 18 (по которой преследование признают политическим - BBC), дает российским властям средство пропаганды. Вероятность того, что все это не имеет политической подоплеки, столь же велика, как то, что Путин проиграет президентские выборы", - считает сам Навальный.

На слушаниях выступил уполномоченный РФ при ЕСПЧ заместитель министра юстиции Михаил Гальперин, который заявил, что оппозиционер умышленно ходил на несогласованные митинги. "Что касается выражения Владимира Путина, где он сравнивает Навального с Саакашвили, у этих двух людей действительно много общего, - сказал представитель Минюста. - Они систематически собирают вокруг себя агрессивно настроенную толпу, их несколько раз силой пытались вытащить из полицейских автозаков".

Обратив внимание на скопившуюся у дверей суда очередь желающих попасть на слушания, судья Ангелика Нуссбергер спросила представителя РФ, чем "выстраивание в очередь" отличается от "собрания". "Тут все просто. Любое изъявление своей позиции с применением политических плакатов - это не очередь куда-то", - заверил Гальперин.

Другие вопросы судей к ответчику касались жестокости и адекватности мер при разгоне несогласованных демонстраций. Михаил Гальперин заявил, что "полиция никогда не применяет дубинки, собак или какое-либо оружие, чтобы разогнать манифестацию, и вначале всегда тепло приветствует манифестантов".

Издание отмечает, что дело Навального слушается на фоне принятия ЕСПЧ положительного решения по жалобе против Грузии ее экс-премьера Вано Мерабишвили. То есть случился прецедент признания дела политически мотивированными при отсутствии прямых доказательств.

Поэтому сторонам в деле Навального было предложено представить дополнительные аргументы. Минюст выступил против распространения позиций ЕСПЧ по грузинскому делу на российское, а Навальный на это рассчитывает, заключает газета.

"Ведомости": таксисты выиграли от чемпионата мира

Чемпионат мира по футболу поможет московским таксистам решить проблему со страховкой, пишут "Ведомости". Страховщики не продают им полисы ОСАГО под разными предлогами, например, сообщая, что закончились бланки.

Но Центробанк перед чемпионатом мира по футболу, который пройдет в июне - июле в России, озаботился этим вопросом, признав, что болельщики страдать не должны. Российский союз автостраховщиков (РСА) и ЦБ провели совещание, на котором обсудили пути выхода из ситуации.

В Москву на чемпионат мира приедет около 700 тыс. болельщиков, и они сильно рискуют, когда едут в такси без ОСАГО. Если машина без страховки попадет в аварию, то за возмещением ущерба пассажирам придется обращаться в компенсационный фонд РСА, а это сложнее и дольше стандартной процедуры, объясняет представитель союза.

Страховать такси по ОСАГО убыточно: тариф сильно занижен, объясняет руководитель управления методологии обязательных видов "Альфастрахования" Денис Макаров. Сейчас полис ОСАГО для таксистов стоит в среднем около 25000 рублей, говорит эксперт. И по его расчетам, сумма должна быть увеличена в 2 раза.

Страховщики избегают страховать таксистов из-за частых ДТП. На таксистов приходится 18,5% страховых случаев при среднероссийском уровне в 5,8%. Чтобы "добыть" ОСАГО, таксисты вынуждены соглашаться или на дополнительные полисы, например страхование жизни, или заключать договор с ненадежными компаниями, рассказывает представитель одного из автопарков.

Представитель Банка России считает, что ситуация с обеспечением полисами ОСАГО таксомоторных предприятий будет улучшена. В РСА пообещали проанализировать в своей базе данных аварийность московских таксистов, после чего в начале февраля союз примет "какое-то решение" проблемы.

Аккредитация такси для работы на чемпионате мира начинается 1 февраля, сообщила Московская административная дорожная инспекция. Аккредитованные такси смогут подъезжать к стадионам, где будут проводиться матчи чемпионата. Однако для получения аккредитации перевозчики должны соответствовать ряду условий, среди которых, например, наличие автомобиля не старше четырех лет.

"Коммерсант": автовладельцам закрутят гайки

Подробности масштабной реформы техосмотра автомобилей, инициированной Минэкономики по поручению президента РФ, сообщает "Коммерсант". Серьезные перемены ждут автовладельцев и операторов ТО.

Первых начнут штрафовать, используя дорожные камеры, за управление машиной, которая не прошла ТО. А если такой автомобиль попал в ДТП, причиной которого стала неисправность, страховщики получат право регрессного иска к его владельцу. Технических экспертов и вовсе будут сажать в тюрьму за мошенничество с диагностическими картами, сообщает газета.

Предложенная схема реформы в целом устраивает РСА, рассказал заместитель исполнительного директора союза Сергей Ефремов. Он прокомментировал и предполагаемое обязательство фиксировать на видео сам процесс техосмотра. "Ни у кого не вызывает вопросов необходимость обязательной видеофиксации процесса ТО, однако это займет какое-то время, потому что реализация требует проработки. Потребуются подзаконные акты, которые определят технические требования, порядок передачи информации. Внедрение видеофиксации потребует значительных затрат, которые могут быть возложены как на страховое сообщество, так и на самих операторов техосмотра".

Искоренить коррупцию в области ТО не удастся даже путем радикальной реформы, считает председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. "Техосмотр не имеет смысла, он не дает ничего никому, кроме тех, кто на этом зарабатывает, - говорит он. - За состояние машины отвечает водитель, это сказано в ПДД. Проще вообще исключить ТО, оставив его обязательным только для автобусов и грузовиков. В противном случае коррупция останется, и даже уголовная ответственность не спасет".

РБК: "Газпром-Медиа" создает онлайн-кинотеатр

"Газпром-Медиа" вернулся к идее создать свой собственный видеосервис. Спустя два года после того, как холдинг потерял контроль над ресурсом Rutube, он запускает онлайн-кинотеатр, пишет РБК. Об этом газете рассказали два источника, близкие к холдингу.

Холдингу нужен собственный видеосервис, чтобы монетизировать в цифровой среде контент своих развлекательных телеканалов, прежде всего ТНТ, объясняет один из собеседников РБК. Будущее - за потоковым видео, поэтому успех в интернете - "это залог выживания для телевещателей, говорит другой источник.

Субхолдинг "ГПМ Развлекательное ТВ" действительно готовит запуск видеосервиса, подтвердила директор по корпоративным коммуникациям "Газпром-Медиа" Ирина Осадчая. По ее словам, запуск проекта ориентировочно запланирован на весну.

«Газпром-Медиа» был одним из первых телевещателей, кто целенаправленно инвестировал в развитие собственных видеосервисов: в 2008 году холдинг закрыл сделку по покупке сервиса Rutube; в 2011 году о запуске собственного онлайн-кинотеатра Now.ru объявил входящий в "Газпром-Медиа" телеканал ТНТ.

Издание приводит доходность аналогичных проектов: по итогам 2016 года крупнейшим онлайн-кинотеатром был Ivi с выручкой почти 1,6 млрд руб. (рыночная доля - 33%). Второй по величине игрок - Okko с выручкой около 770 млн руб. (16%).

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Обзор подготовил Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си