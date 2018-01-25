Что известно о пропавшем в Японском море траулере "Восток"

Правообладатель иллюстрации Tass Image caption "Восток" шел в сахалинский порт Холмск (на фото)

Утром в четверг у южного побережья Приморья был зафиксирован сигнал бедствия с рыболовного траулера "Восток". У судна сработал аварийный радиобуй, но попытки связаться с ним не принесли результата. Русская служба Би-би-си рассказывает, что известно о случившемся на данный момент.

Сообщение о сигнале бедствия поступило в МЧС в 08:10 по местному времени (01:10 мск) от капитана Владивостокского морского спасательного координационного центра.

По данным следствия, "Восток" следовал из порта Донгхэ в Южной Корее в сахалинский порт Холмск. Первоначально сообщалось, что на борту траулера находился 21 человек, но затем прокуратура уточнила, что их было 20.

Согласно данным Российского морского регистра судоходства, "Восток" был построен в Корее в 1985 году. Он ходит под российским флагом и приписан к Невельску Сахалинской области.

По состоянию на вечер четверга обследовано 4100 кв. км водной акватории

В зоне поисков обнаружили два спасательных жилета, бытовой мусор и швартовую бухту. Как сообщили в управлении МЧС по Приморью, ночью поиски продолжат морское судно "ФЕСКО Диомид" и буксир "Спасатель Заборщиков". Утром будет возобновлена работа авиации.

Людей пока не нашли

Во Владивостокском спасательном координационном центре опровергли появившиеся на местных форумах сообщения о том, что спасатели нашли моряков на плотах. "У нас нет сведений о спасенных", - сказали в центре Интерфаксу.

В то же время источник агентства в службах морского поиска и спасения подтвердил, что судно было оборудовано спасательным плотом и экипаж теоретически мог им воспользоваться.

Поисковую операцию осложняют метеоусловия

По данным Примгидромета, сейчас в районе поисково-спасательной операции ветер скоростью 15-20 м/с, высота волн 3,5-4,5 метра, а поверхностная температура воды не превышает нуля градусов.

По словам пресс-секретаря Примгидромета Виктора Чулкова, штормовая погода в районе поисков сохранится в течение суток.

Причиной ЧС могло стать обледенение судна

"Низкий температурный фон и сильный ветер создает такие условия, что любые суда на севере Японского моря будут подвержены обледенению. Вот что опасно", - отметил Чулков.

Как объяснил ТАСС бывший капитан, заместитель гендиректора по безопасности мореплавания рыбодобывающей компании "Орион" Сергей Ермашевич, при обледенении судно теряет устойчивость и может перевернуться.

"Парусность увеличивается. Судно "Восток", вполне возможно, что перевернулось просто, такие случаи были. Волны до четырех метров для такого судна - это можно сказать критично", - рассказал Ермашевич.

По его предположению судно понемногу обрастало льдом, и в какой-то момент моряки не успели его сколоть.

В том, что траулер был в обледенении, уверен бывший член экипажа "Востока" Владислав Метасев, списавшийся с судна 28 декабря. "Судно было в обледенении, плюс погода, поэтому так и вышло", - сказал он РИА Новости.

Судно недавно после ремонта

В то же время бывшие члены экипажа "Востока" отмечают, что в целом судно было исправно. "Судно было в нормальном техническом состоянии после ремонта", - сказал РИА Новости бывший член экипажа Сергей Потешкин, недавно списавшийся с судна, но указанный в судовой роли.

Судно принадлежит компании "ДВ-флот". "Судовладелец входит в крупный холдинг, суда добывают краба. Они следят за флотом, обновляют его. Судно "Восток" шло из Южной Кореи после ремонта", - рассказал заместитель руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Сергей Ом.

В МЧС верят, что моряки могли выжить

"Мы уверены, что экипаж жив, и будем проводить спасательную операцию столько, сколько потребуется", - заявил глава МЧС России Владимир Пучков.

По предварительным данным, на борту "Востока" находились 13 жителей Сахалинской области, а также уроженцы Приморского края, Челябинской и Свердловской областей, Оренбурга, Запорожья, Молдавии и Азербайджана.

Поиски моряков могут продолжить на берегу

Спасатели не исключают, что им придется искать моряков с пропавшего судна и на берегу.

"Надо понимать, что берег находится в сотнях километрах от места, где сработал аварийный сигнал. Вероятность, что моряков можно обнаружить на берегу очень небольшая, и пока решения искать там не принято. Однако спасатели не исключают эту возможность", - рассказала ТАСС пресс-секретарь Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС.

Возбуждено уголовное дело

Следственными органами было возбуждено дело о нарушении правил эксплуатации морского транспорта, повлекшего гибель людей. Это, впрочем, обычный процессуальный шаг, который не означает, что шансов найти людей живыми нет.