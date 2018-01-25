Посмертный резонанс: #этонеповодубить как удар по травле жертв

Правообладатель иллюстрации Inthecarbehind/Instagram Image caption Татьяна Страхова вела жизнь обычной московской студентки и любила розово-фиолетовую гамму

Ужасающая история о студенте МГТУ имени Баумана, убившем свою подругу из ВШЭ в съёмной московской квартире, вызвала такой поток откликов с прямым обвинением жертвы, что стоящие на страже человечности активисты поспешили запустить флешмоб #этонеповодубить. Их цель - напомнить, что в любом убийстве виновен только убийца.

Артём Исхаков убил свою ровесницу Татьяну Страхову в ночь на 22 января. Он подробно описал содеянное на своём аккаунте "Вконтакте", который впоследствии был заблокирован.

За последующие двое суток ряд пользователей и СМИ пытались выискать какие-то "недостатки" в поведении именно Татьяны. Очень многие винили её в предполагаемом "распутстве" и "доведении" молодого человека.

Ответная реакция не замедлила появиться: так, писатель Александр Пелевин посвятил программную колонку в своём издании "Луна" борьбе с виктимблеймингом - обвинением и травлей жертвы.

"Это даже не про этику и мораль, не про идеологию феминизма, это банальная логика. Небо синее, трава зелёная, убийца убивает. Этой логикой почему-то любят пренебрегать. А зря. Если вы не на стороне убийцы, не на стороне насильника и не на стороне грабителя, никаких "сама виновата" и быть не может", - подчёркивал литератор.

Флешмоб-реакция

Следом родился флешмоб #этонеповодубить, в рамках которого кто-то писал посты в соцсетях в поддержку убитой Тани, а кто-то - совмещал их со своими обнажёнными снимками, с целью показать, что нагота в соцсетях не равноценна согласию на секс и не должна давать повод для харассмента и насилия.

В связи с обилием оскорбительных комментариев и спама в "Инстаграме" инструкцией по "мемориализации" аккаунта жертвы, написанной харьковской активисткой Дарьей Андреевой, поспешили воспользоваться десятки человек.

На данный момент [вечер 25 января по московскому времени] аккаунт остаётся в прежнем состоянии: он не закрыт и не стал "мемориальным", вследствие чего комментарии продолжают публиковаться.

Аккаунты мертвых

В правилах современных соцсетей - так называемые "аккаунты в памятном статусе" - учетные записи, указывающие на то, что их хозяин умер. Рядом с именем человека в таких учетных записях стоит слово "Вспоминаем". Они не отображаются в разделе "Вы можете их знать" или напоминаниях о днях рождения.

В таких случаях оскорбительные комментарии стираются администрацией, либо посты покойных закрываются для комментирования по просьбам родственников и друзей.

При этом если "мемориальный" статус не присваивается, кто угодно сможет публиковать на странице покойной обновления, и тогда она снова появится в ленте новостей друзей и знакомых.

Поддержавшая флешмоб активистка и писательница Дарья Серенко осудила всех, кто занялся виктимблеймингом, в посте "Что значит быть девушкой в 2018 году".

Ряд злорадно настроенных комментаторов риторически вопрошал, отчего Таня не покинула квартиру, учитывая, что она уже не встречалась с Артёмом.

"Если вчера вас человек избивал ногами, а с утра вы проснулись с ним в одной квартире, пьете кофе и чистите зубы, потому что есть общее имущество и есть дети или просто некуда пойти? И плюс ко всему общество всегда винит пострадавших, жертву. Сами родственники могут сказать: "Ты сама виновата, спровоцировала", - заметила юрист и руководительница проекта "Насилию.net" Анна Ривина в беседе с Би-би-си относительно общих случаев насилия в семье и сожительстве.

Анна Ривина тоже приняла участие во флешмобе на своей странице в "Фейсбуке": "Поведение Татьяны, ее образ жизни, поведение - все это #этонеповодубить. Когда же это станет понятным для всех, сколько еще таких трагедий должно произойти", - задаётся вопросом юрист.

"Этой истории бы не случилось"

Что до убийцы, то психотерапевт Светлана Бронникова в своей колонке для "Таких дел" подняла тему психиатрической помощи в России и того, что студент Исхаков, судя по его удалённым статусам, не получил ответа от лечащего врача в свои последние обращения.

"Попади Артем в систему психиатрической поддержки - Таня была бы жива. Артем был бы жив. Этой истории бы не случилось. Артем Исхаков писал своему психиатру незадолго до убийства и самоубийства, тот ему не ответил. Не ответил суицидальному пациенту с самоповреждением. Ему некуда было идти в стране, где для людей с такими нарушениями, как у него, нет никакой системы поддержки", - отмечает специалист.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в мире около 800 тысяч человек совершают самоубийство.