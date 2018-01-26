"Казань брал": как Путин навестил недовольный Татарстан

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Студенты ждали Путина четыре часа ради трехминутной речи

Лишившемуся в этом году особого договора с Москвой Татарстану президент Владимир Путин уделил особое внимание в своей предвыборной кампании. Русская служба Би-би-си спросила у студентов и активистов, как они будут голосовать на выборах после того, как Москва пошатнула суверенитет республики.

За год до выборов Москва преподнесла жителям традиционно лояльного Татарстана сразу несколько поводов для дискуссий об отношении центра к республике. В июле Кремль не продлил Татарстану договор о разграничении полномочий, закреплявший особый статус региона и дававший право его главе называться президентом. А осенью разгорелся новый скандал: после долгих споров было отменено обязательное изучение татарского языка в школах.

"Когда Путин приедет?"

Татарстан - лишь один из десятка регионов, которые Путин посещает перед выборами, но нигде еще его программа не была такой насыщенной. За сутки (с 24 по 25 января) он поговорил с мусульманскими религиозными деятелями, посетил Казанский авиационный завод, встретился с президентом республики, съездил в Институт фундаментальной медицины Казанского федерального университета, навестил в больнице бывшего президента республики Минтимера Шаймиева и встретился с экипажем команды "КАМАЗ-мастер", победившей в ралли "Дакар-2018".

Казань попыталась встретить Путина вытоптанным на снегу у Кремля словом "Воры", но надпись убрали до приезда президента. Полиция заявила, что проверит действия авторов акции.

Активисты штаба Навального утверждали, что студентов Казанского университета заставляют идти на встречу с Путиным под угрозой снижения оценок - однако официально власти это опровергли. "Говорят, студентов начальных курсов отправляли туда, но обещали ли что-то взамен, не знаю", - сказал Би-би-си студент КНИТУ по имени Александр (сам он на встрече с Путиным не присутствовал).

"Я впервые об этом слышу. Разговора об отметках не было, потому что сессия уже закончилась, сегодня был последний день", - рассказала студентка, которая пришла на Форум студенческих клубов "Вместе вперед!". Именно там ожидалось финальное выступление президента.

У тех, кто увидел президента на сцене, никаких вопросов к Москве не было. Студент Аграрного университета по имени Динар заверил, что все "в целом поддерживают Путина". "Потому что это ведущая партия "Единая Россия"… Ой, он же в этом году не от партии выдвигается. Но мне кажется, что его все поддерживают", - поделился с Би-би-си Динар.

Правообладатель иллюстрации Kremlin.ru Image caption Особое внимание в этот год президент уделяет встречам с молодежью

Собравшихся на встречу с Путиным студенты не беспокоил по поводу проблемы договора и обязательного татарского. Для них, как и для многих других жителей Казани, этот вопрос не главный.

Согласно опросу, проведенному татарскими исследователями из Центра аналитических исследований и разработок (ЦАИР), 55% жителей Казани вовсе не знали о существовании особого договора, правда, примерно столько же заявили, что договор должен быть продлен. По тому же опросу и в татарских, и в русских семьях нет однозначного ответа на вопрос, должен ли быть национальный язык в школе обязательным.

"Сейчас уже многим понятно, что не сам президент был инициатором силового сценария в отношении государственных языков национальных республик. Это ошибка окружения", - писал накануне визита Путина татарский сайт Бизнес Online, назвав вопросы договора и татарского языка одной из главных интриг визита Путина.

"История с языком и с договором - я не придаю этому никакого значения, а ситуация с татарским языком меня вообще не затронула. Я буду голосовать за Путина. Даже волноваться мне кажется не стоит - его выберут!", - рассказала Би-би-си студентка Казанского федерального университета Алла. Как и другие участники встречи, она ожидала, что Путин выступит на форуме студентов с лекцией.

"А когда Путин приедет?", - спросил у корреспондента Би-би-си на один из студентов, который ненадолго вышел в фойе, когда президент еще не зашел на арену. Вернувшись через несколько минут в зал, собеседник Би-би-си обнаружил, что Путин уже ушел.

"Кризис доверия к Путину и Минниханову"

"После отказа Москвы от продления договора с Татарстаном и отмены обязательного обучения татарского языка для школьников республики в 2017 году возник кризис доверия в татароязычной среде и к Путину, и к [главе Татарстана Рустаму] Минниханову, - уверяет Би-би-си татарский общественный деятель и политолог Руслан Айсин. - Вся татарская творческая элита обижена - писатели, артисты, журналисты, певцы - все они говорят, как нас унизили".

Татарстан - электорально важный регион для Путина и действующей власти. Из-за большого числа жителей, высокой явки и традиционно лояльного голосования именно Татарстан дает больше всего голосов федеральной власти на выборах. Так, на выборах президента 2012 года за Путина проголосовали более 2 млн человек, это почти 4,5% от всех россиян, поддержавших его.

"У меня в голове не укладывается, что государственный язык преподается в добровольном порядке, а английский, хотя я не отрицаю его нужность, обязательный", - возмущается в разговоре с Би-би-си бывший председатель националистического движения Союз татарской молодежи "Азатлык" Наиль Набиуллин. Сейчас он отбывает условный срок по обвинению в даче ложных показаний - уголовное дело он называет давлением за отстаивание прав татар.

"Мы не отрицаем, что Татарстан часть России. Мы говорим, что если мы являемся локомотивом, то должны иметь определенные преференции от этого. И это, в том числе, должно отражаться в наличии договора, наличии государственного татарского языка, который должен преподаваться в равном с русским объеме", - перечисляет претензии Набиуллин.

Активист движения "Азатлык" Батырхан Агзамов думает, что на общий результат президентских выборов в республике конфликт с федеральным центром не повлияет, а вот на явке может отразиться негативно.

Отмена обязательного изучения татарского и непродление договора может оказать влияние на результат выборов: традиционно самый высокий результат Владимиру Путину давали именно районы с татароязычными жителями, не соглашается с ним политолог Айсин.

Убирать обязательный татарский перед выборами - ошибка, уверен зампред общественной организации Всемирный форум татарской молодежи Айрат Файзрахманов. Но вряд ли это скажется на результате Путина в регионе: "Дадут те цифры, которые установят сверху. Будет высокая цифра, выше среднероссийской. Если не в самой Казани, то в районах явка контролируется администрациями. Они даже могут конкурировать между собой, чтобы показать высокую лояльность".

В последние шесть лет на избирательных участках стало много людей, которые приходят на выборы и, получая бюллетень, просят сказать их номер в списке избирателей, рассказывает бывший преподаватель Казанского федерального университета, член одной из казанских избирательных комиссий Искендер Ясавеев. "Это механизм контроля со стороны работодателя, механизм давления. Часто молодежь делает селфи с опусканием бюллетеня в урну. Это то же самое: говорят, нужно для отчета", - говорит Ясавеев.

Он утверждает, что за последние несколько лет практика мягких рекомендаций по голосованию на выборов добралась даже до преподавателей Казанского университета, ранее гордившегося своей автономией. "Ни в 2004, ни в 2008 годах такого не было. И вдруг в 2012 году это случилось. Нам мягко сказали: вы же понимаете, что нужно пойти на выборы, но, конечно, мы не говорим, за кого голосовать", - вспоминает Ясавеев.

В награду за четырехчасовое ожидание Путина в Казанском федеральном университете под музыку групп "БандЭрос" и "Звери" студенты получили от президента трехминутное поздравление с Днем студента.

Ни про договор, ни про татарский язык за весь свой визит Путин ничего не сказал.