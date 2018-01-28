Как украинский храм в США выстоял в 50-летнем пожаре

Image caption Церковь Вознесения Пресвятой Богородицы была построена на холме, возвышающемся над Сентрейлией

Городок Сентрейлия в штате Пенсильвания практически полностью заброшен, однако последняя сохранившаяся здесь церковь не страдает от нехватки прихожан.

Сентрейлия появилась на карте в XIX веке в гористом районе Пенсильвании, где добывали уголь. Раньше тут были дома и сады. Сейчас все захватили сорняки.

До того, как глубоко под землей здесь загорелся уголь, в городе жили более тысячи человек. На сегодняшний день внем осталось всего шесть жителей.

Дороги Сентрейлии все еще можно найти на Google Maps - есть, например, Железнодорожная авеню и Яблоневая аллея - но на самом деле это улицы-призраки. Безымянные. Тихие. Пустые.

Но в стороне виднеется одно здание, пережившее исчезновение Сентрейлии. Меж темных деревьев стоит белая церковь. Ее голубой купол сияет на фоне снега.

Прихожане украинского грекокатолического собора покинули город, но сама церковь осталась.

Кликните Сентрейлия: тогда и теперь Октябрь 2016 года Сентябрь 1966 года

Image caption Церковь (слева) возвышается над дорогой, которая раньще была главной улицей Сентрейлии

Джон Майерник-старший родился и вырос в Сентрейлии, когда это место еще было процветающим шахтерским городком.

"Все здесь друг другу помогали, все друг за другом присматривали, - говорит он. - Если ты сделал что-то не так, тебе просто говорили "я сейчас позвоню твоему отцу", и на этом всё. И тут надо было быстро бежать домой, чтобы не допустить этого".

Но 27 мая 1962 года Сентрейлия стала другой. Пожар на угольном карьере распространился на пласт угля под землей, и потушить его оказалось невозможно.

Точно источник пожара не известен, но большинство местных жителей убеждены, что все началось с поджога свалки, находящейся неподалеку.

На борьбу с подземным пожаром было потрачено более семи миллионов долларов, но результатов это не принесло. В 1983 году конгресс США выделил 42 миллиона долларов для переселения всех местных жителей.

Власти штата считают, что подземный пожар может продолжаться еще более сотни лет. Но некоторые из местных жителей убеждены, что огонь либо уже потух, либо больше не представляет опасности.

Image caption Один из немногих оставшихся домов в Сентрейлии

Image caption Сентрейлия теперь привлекает уличных художников

К тому времени как власти выделили деньги на переселение, Джон уже переехал в Нумидию примерно в 10 километрах к северу от родного города. Но хотя Сентрейлия понемногу исчезала на его глазах, он продолжал возвращаться в церковь с голубым куполом - церковь, где его крестили.

40 лет спустя он по-прежнему сюда приезжает.

"Это наша церковь, - говорит он, рассматривая витражи. - Все мои родственники крестились здесь, приходили сюда на причастие. Некоторые здесь же и похоронены".

"Я мог бы ездить в Бервик, или в Маунт-Кармель, или в Марион-Хайтс. Но пока эта церковь здесь, я буду приходить сюда", - добавляет он.

Церковь в месте, где никто не живет, нуждается в серьезной поддержке. Подспорьем для нее стала среди прочих семья Джоан Панко.

67-летняя Джоан была крещена в этой церкви. Здесь же крестили ее мать, здесь молилась ее бабушка, приехавшая из Европы в 20 лет.

В 1987 году Джоан переехала из Сентрейлии в Блумсберг, примерно в 30 километрах от родного городка. Подумывала ли она о том, чтобы найти себе новую церковь?

"Ни разу, - говорит она, сидя на скамейке со своим внуком. - Ни разу".

Церкви также помогает семья Мэри Энн Мекош. Ее родители, бабушки и дедушки - все из Сентрейлии. После школы Мекош уехала в Вашингтон, но сейчас живет в восьми километрах к югу от родного города.

68-летняя Мэри жалеет, что городок погиб, но продолжает гордиться своей церковью. "У нас все стабильно, и мы хотим, чтобы так и было", - говорит она.

"Я ничего не имею против нашего правительства, и не думаю, что оно некомпетентно, - рассказывает женщина. - Я просто не понимаю, как это могло произойти. Я уверена, что пожар можно было бы потушить в самом начале".

Image caption Три поколения семьи Мэри Энн Мекош посещали церковь в Сентрейлии

К 1980-м годам Сентрейлия стала исчезать с карты штата.

Когда начался подземный пожар, в городке было пять церквей. Одна за другой они стали закрываться. В 1986 году эта же судьба почти постигла украинскую униатскую церковь, построенную в 1911 году.

"Мы были на последнем издыхании, - говорит церковный священник отец Майкл Хутско. - Церковь собирались снести, и здесь осталось бы лишь одно кладбище".

Но, пока горожан расселяли, архиепископ Стивен Сулык распорядился изучить состояние грунта под зданием церкви. Они пробурили несколько скважин, и выяснили, что церковь стоит на скалистом грунте, а не над пластом угля.

"Это прямо как из Библии. "Ты - Петр, и на сем камне я создам церковь мою", - говорит Хутско.

Здание было спасено. И благодаря помощи бывших жителей города церковь до сих пор возвышается над Сентрейлией.

Image caption У церкви в Сентрейлии около 50 прихожан

В ноябре 2015 года предстоятель Украинской грекокатолической церкви, архиепископ Святослав Шевчук посетил Сентрейлию во время своего визита в США.

Он был настолько поражен этой церковью, что объявил ее местом паломничества. Его письмо, заключенное в рамку, висит на одной из стен церкви.

Первая группа паломников - 500 или 600 человек со всей Америки - прибыла в Сентрейлию в августе 2016 года.

Следующая группа паломников приезжала в 2017 году. Церковь примет еще одну группу в последнее воскресенье августа 2018 года.

"Мы приглашаем людей со всего мира, - говорит отец Майкл. - Мы приглашаем всех, не только украинских грекокатоликов".

Image caption Отец Майкл Хутско, приходской священник украинской грекокатолической церкви в Сентрейлии

Отец Майкл возглавил приход в августе 2010 года, но был знаком с Сентрейлией с детства.

"В 1976 году я учился в семинарии вместе с человеком из этого прихода, - говорит он. - Я приезжал к нему в гости. В доме его семьи был небольшой магазин. Это всегда было особенным местом".

После утренней воскресной службы отец Майкл и прихожане собираются на кофе с пончиками. "В этом городке больше некуда пойти", - говорит он с улыбкой.

В церкви после службы пахнет ладаном, бывшие соседи сплетничают за чашкой кофе, вокруг бегают дети.

"Мы потеряли город, но мы не потеряли нашу церковь, - говорит отец Майкл. - Для меня как для священника это очень важно, это поднимает мой дух - как в религиозном смысле, так и в социальном".

Image caption На дорожных указателях в этой части Пенсильвании редко увидишь название городка Сентрейлия

Отец Майкл, который также служит приходским священником в соседнем городе Маунт-Кармель, примерно в шести с половиной километрах к западу от Сентрейлии, уверен, что церковь его переживет.

"В 1986 году она была спасена ради чего-то важного, - говорит он - Перед нами раскрывается история. Последняя глава еще не написана".

Image caption "Оставьте Сентрейлию на карте" - написано на дверях здания бывшей городской администрации

"Мы не знаем, каким будет будущее. Но я смотрю в прошлое, на все, что произошло, и в самом деле вижу Божий промысел. Я уверен, что здесь произойдет что-то невероятное. Совершенно невероятное", - продолжает приходской священник.

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