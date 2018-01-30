"Наверное, есть какой-то смысл": как Путин встретился с доверенными лицами

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Путин рассказал, что ему "обидно" не попасть в "кремлевский список" США

Владимир Путин впервые сначала избирательной кампании встретился со своими доверенными лицами - деятелями культуры, спортсменами и общественниками. Русская служба Би-би-си спросила у сторонников президента, как они встретили новость о "кремлевском докладе" и зачем нужны самому популярному кандидату.

Так получилось, что встреча кандидата в президенты Владимира Путина со своими доверенными лицами пришлась ровно на 30 января - тот день, когда минфин США опубликовал так называемый "кремлевский доклад" - перечень из политиков, чиновников и бизнесменов, связанных с главой государства.

В то время как чиновники и бизнесмены комментировали угрозы, исходящие от этого списка, спортсмены, культурные и общественные активисты послушно ждали президента в Гостином дворе. Те лица, кого сам президент назвал своими доверенными, в "кремлевский список" не попали: в открытой части доклада минфин США перечислил первую сотню российского "Форбс", чиновников Кремля и правительства.

Однако о существовании доклада все уже были осведомлены. "Как аукнется, так и откликнется", - комментировал до начала встречи доклад актер Михаил Боярский. "Пускай составляют свои списки, у них такая работа. Я тоже нахожусь в разных списках, являюсь огромной угрозой для многих государств, но пока еще жив-здоров", - заметил он.

Супруга включенного в список бизнесмена Алишера Усманова, тренер Ирина Винер, демонстрировала завидное хладнокровие. "Он [Усманов] вообще на эту тему не парится, сидит себе работает", - заявила она Би-би-си. - Нам надо думать, в первую очередь, о вечном. Серьезные испытания даются только сильным людям".

Главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян, казалось, больше всего расстроило отсутствие неожиданных лиц в докладе минфина США. "Мы ждали, что будет какое-то расследование, вскроются какие-то схемы, родственники, выгодополучатели от каких-то офшорных схем, а что в итоге? Анна Кузнецова, многодетная мать, омбудсмен по детям? - комментировала она документ. - Я изумлена, и даже становится страшно от того, что такая могущественная держава может принимать решения, опираясь на такую плохую предварительную работу".

Правообладатель иллюстрации Alexei Nikolsky/TASS Image caption Путин пришел в Гостиный двор с руководителями своего избирательного штаба

Но наиболее точно эмоции российской элиты описал популярный исполнитель Стас Михайлов. "Собака лает, караван идет", - прокомментировал он корреспондентам Би-би-си "кремлевский доклад".

Спустя полчаса этими же словами список описал и Владимир Путин. "Надо руководствоваться правилом собака лает, а караван идет", - сказал он под апплодисменты зала.

О санкциях президента спросил предприниматель Игорь Ашманов.

- Список неслыханный, врагами Америки объявили все руководство страны, кроме вас, - рассказывал он Путину.

- Обидно, - отшутился президент под смех доверенных лиц.

Список составляли как будто "вчера впопыхах", копируя имена с английских версий сайтов правительства России и администрации президента, жаловался Ашманов. Его расстроило и то, что в список попали представители IT- индустрии: главы "Лаборатории Касперского" и "Яндекса". "Вероятно, кто-то из фигурантов поперхнулся утренним кофе, особенно если это происходило где-то в Калифорнии или в Лондоне", - сказал предприниматель.

"Что касается тех, кто Калифорнии или в Лондоне, как у нас говорят в народе, "в дом надо все тащить, в дом". Чего там в Калифорнии просиживать", - ответил Путин.

Президент признался, что список не читал, но "коллеги его проинформировали". Он также призвал "больше всего думать о себе": заниматься своей экономикой, сельским хозяйством, поддержкой экспорта и обороноспособностью.

Media playback is unsupported on your device "По сути, все 146 миллионов занесли в какой-то список"

"Надо руководствоваться правилом "собака лает, а караван идёт", - добавил он. Путин также отметил, что за правительством и администрацией президента стоят "трудовые коллективы": "По сути всех нас, все 146 миллионов занесли в этот список. Это недружественный шаг, безусловно".

Российские власти список ждали и готовились "предпринять ответные шаги, которые скатили бы отношения к нулю", признался Путин. "Мы пока воздержимся от этих шагов, но мы ещё посмотрим, как доклад будет практически применяться, - добавил при этом он. Там секретная часть, какие-то имена со звездочками", - сказал Путин. По его словам, Россия не собирается "лезть на рожон и обострять ситуацию".

Зачем нужны доверенные лица

Чуть больше месяца назад участники нынешней встречи уже собирались вместе на ВДНХ. Тогда они выполняли официальную роль "инициативной группы", необходимой для того, чтобы выдвинуть Путина в президенты. Сам Путин к ним тогда не пришел.

Сегодня в том же составе почти вся культурная и общественная элита ждала уже личного появления своего кандидата. До появления президента певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин перешучивались с юмористом Евгением Петросяном. Певец Сергей Мазаев с телефона ставил песни продюсеру Максу Фадееву. Фигурист Евгений Плющенко в компании актера МХТ Станислава Дужникова о чем-то беседовал со певцом Стасом Михайловым.

Правообладатель иллюстрации Alexei Nikolsky/TASS Image caption Часть доверенных лиц интересовало, как попасть в американский "кремлевский список"

Президент был в хорошем настроении и с удовольствием шутил со своими сторонниками. В начале встречи, например, похвалил Владимира Машкова за фильм "Движение вверх".

- Не знал, что вы ходили, - удивился Машков.

- А я никуда и не ходил, просто флешку включил. Я современный человек, флешку могу включить!

- А, уже украли [фильм], - грустно заметил актер.

- Не, не украли, дали посмотреть, - со смехом поправил его Путин.

Шуткой президент разбавил и эмоциональную речь о допинг-скандале, по итогам которого российские спортсмены потеряли право поехать на Игры в Корее под российским флагом: "А когда другие употребляют запрещенные препараты по медпоказаниям - это что такое? Мы тут тоже сейчас нарисуем справок по медпоказаниями, у нас каждый второй спортсмен с ними будет. Вот [кардиохирург] Лео Бокерия сидит, смеется - он и нарисует".

Формально доверенные лица - это "срез гражданского общества", необходимый, чтобы сформулировать свои предложения и пожелания народу президенту, заявила Би-би-си сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева. Свои предложения собравшиеся обсуждали накануне в восьми рабочих группах.

"Я же нахожусь на гастролях, я вижу, что изнутри страны происходит. Я выступаю для людей, которые никогда не могут оказаться здесь", - объяснял Би-би-си свою роль Стас Михайлов.

Рэп-исполнитель Тимати объяснил, что оказался в Гостином дворе за последовательную поддержку Путина: "Все знают мое отношение к Владимиру Владимировичу, все знают, что я поддерживал и поддерживаю его политику. Поэтому, наверное, за тот ряд действий, который я провожу, за мою позицию, меня выбрали быть доверенным лицом".

Выглядевший невеселым комедиант Гарик Харламов однозначного ответа на вопрос, зачем нужны доверенные лица, не дал. "Наверное, есть какой-то смысл в этом. Наверное, это не просто так. Наверное, мы должны поддержать нашего кандидата", - рассуждал он в разговоре с Би-би-си.

Что будет после Путина

Избирательная кампания Путина продлится еще полтора месяца, а следующий президентский срок, если он победит на выборах, еще шесть лет. О том, что будет после этого, собравшиеся в его поддержку предпочли не загадывать.

"Я не вижу ничего в дальнейшем кроме него, - сказал Би-би-си Боярский. - Я думаю, что это не последний его срок, и конституция будет меняться в соответствии с тем, как это будет выгодно стране".

Фигурист Илья Авербух объяснил свое присутсвие в доверенных лицах именно заботой о будущем России после Путина: "Я не являюсь членом партии, не состою в "Единой России", и после выборов не собираюсь становиться политическим деятелем. Но мне бы хотелось, чтобы на протяжении заключительного этапа президентства Путина был воспитан преемник". Кто может стать таким преемником, он не уточнил.

Юморист Евгений Петросян вообще отказался обсуждать вопрос о будущем России без Путина: "Есть вещи, которые не нуждаются в юмористике. Это не юмористический вопрос!".

"Мне очень интересно, кто сможет дальше занять руководящий пост, кто этот человек, - рассуждал в разговоре с Би-би-си режиссер Никита Михалков. - Я с интересом наблюдаю, кто сможет стать преемником. Пока, наверное, про это рано думать. Время еще есть".