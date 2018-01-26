СМИ России: государство ужесточает борьбу с картелями

В обзоре российских СМИ 26 января:

"Ведомости": Путин услышал жалобы ФАС

Государство может резко ужесточить борьбу с картелями - конфисковывать имущество у владельцев компаний и даже членов совета директоров, пишут "Ведомости". Газета вспоминает, что год назад руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев жаловался на "картелизацию российской экономики".

И его усилия могут увенчаться успехом - сначала президент России Владимир Путин одобрил план развития конкуренции и предупредил крупный бизнес на встрече в Кремле о намерениях жесткого контроля со стороны государства. И теперь появился законопроект, ужесточающий ответственность для владельцев бизнеса за ограничение конкуренции.

В поправках в Уголовный кодекс ФАС предлагает ввести отдельную ответственность для акционеров компаний, топ-менеджеров и членов совета директоров - более жесткую, чем для обычных сотрудников: срок лишения свободы - от четырех до восьми лет против максимальных четырех лет (сейчас три года), а штраф - в 5 раз выше, от 2 млн до 4 млн руб. против 3-5 млн.

Картельный сговор акционеров более опасен для общества, чем сговор рядовых сотрудников, объясняет начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

Получается, что ответственность возлагается на человека, который даже не может напрямую контролировать работу компании, опасается руководитель антимонопольной практики Goltsblat BLP Николай Вознесенский, это большие риски. Пока нет однозначных критериев, что считать картелем, нельзя вводить такие жесткие наказания, особенно для членов совета директоров, которые вообще не участвуют напрямую в управлении бизнесом, указывает он.

РБК: криптовалюты загонят на биржи

Минфин впервые представил свое официальное видение того, как надо регулировать рынок криптовалют. РБК обсуждает ситуацию и пишет, что большая часть законопроекта посвящена требованиям к проведению ICO (Initial Сoin Оffering - первичное размещение токенов).

Что касается торговли и добычи криптовалюты, документ предлагает признать майнинг предпринимательской деятельностью и устанавливает возможность купли-продажи монет только через торговые площадки, брокеров, дилеров и форекс-дилеров, имеющих соответствующие лицензии.

Эксперты в целом поддерживают желание властей снизить риски для рынка и отрегулировать отрасль, однако некоторые положения законопроекта вызывают у них скепсис, пишет издание.

В конце декабря о том, что операции с криптовалютой могли бы совершаться через организации, которые имеют лицензию биржи, говорил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. "Это могут быть любые товарные биржи, или просто биржи, или центральные контрагенты, или кто угодно, кто имеет такого рода лицензию", - объяснял он.

В пресс-релизе к документу минфин указывает, что в части торговли криптовалютой у министерства имеются разногласия с Банком России. По мнению ЦБ, обмен цифровых активов на фиатные деньги и иное имущество должен быть разрешен только в отношении токенов, выпускаемых с целью привлечения финансирования. Минфин отмечает, что сделки с криптовалютами получили широкое распространение и установление законодательного запрета на совершение таких сделок уведет этот рынок в тень.

Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков поддерживает позицию минфина. "Инвестиции в криптовалюту - это риск, но его нужно минимизировать хотя бы тем, что люди будут покупать и продавать криптовалюту на официальной площадке, и будет хотя бы гарантия, что их в этом не обманут", - сказал он РБК.

Биржи с оптимизмом смотрят на возможность организации торгов криптовалютами. "Создание регулируемой системы снизит риски для инвесторов и будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественного финансового рынка", - заявили в ассоциации участников финансового рынка "НП РТС", контролирующей Санкт-Петербургскую биржу и электронную систему "Восход".

Криптоэнтузиасты встретили законодательную инициативу более скептически. "Очевидно, что сертифицированные в России обменники и биржи заломят высокие комиссии и пользователи постараются обходить их стороной", - сказал РБК сооснователь поисковой системы на блокчейне BitClave Василий Трофимчук. Кроме того, он крайне сомневается, что у государства получится загнать на официальные биржи всех российских участников рынка.

"Коммерсант": как бомбардировщик переделают в бизнес-джет?

Идею президента России Владимира Путина создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе стратегического бомбардировщика Ту-160 комментирует "Коммерсант". Газета считает, что самолет может в итоге оказаться штучным бизнес-джетом для арабских шейхов стоимостью до 150 млн. евро.

Миллионеры пытались заказать такие самолеты у России с 2000-х годов, говорят источники в авиапроме. Но переделывать в Ту-160 придется очень многое, вплоть до крыльев - по соображениям не только инженерии, но и секретности, а до сих пор даже и без этой нагрузки ни один проект коммерческого сверхзвукового самолета не выжил по экономическим причинам.

С 2015 года в ОАК (Объединенную авиастроительную корпорацию) и "Рособоронэкспорт" поступил ряд официальных писем от потенциальных покупателей сверхзвуковых бизнес-джетов: в их числе называют арабского шейха, миллионера из Австралии и "далеко не бедного жителя Греции". Правда, сделать из Ту-160 пассажирский самолет - очень дорогое удовольствие.

Гражданский и военный Ту-160 разительно отличаются друг от друга, поэтому неверно говорить о копировании самолета: будет снято все вооружение и убран бомболюк, частично изменится авионика и система управления, вероятно, поменяется крыло. Иными словами, в руки иностранного заказчика не должен уйти ни один из компонентов, которые подпадают под секретность.

Истории сверхзвуковых Ту-144 и Concorde показали, что расходы на топливо и обслуживание перекрывают скоростные достоинства. Идея создания сверхзвукового бизнес-джета здравая, но реализовать ее можно только там, где под эту машину есть рынок, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко: "А рынков всего два: либо рейс от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, чтобы в короткие сроки добраться до побережья, либо Абу-Даби—Париж, чтобы арабские шейхи смогли поскорее прилететь на зачистку всей Galeries Lafayette".

"Дождь": нет препятствий для брака?

В России официально был признан брак между двумя мужчинами, Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, который они заключили в Копенгагене, где однополые браки легализованы. Об этом в эфире телеканала "Дождь" рассказали сами Стоцко и Войцеховский.

Документы о регистрации брака за рубежом вместе с заверенными нотариальными переводами они подали в многофункциональный центр услуг (МФЦ) в Москве. Там им поставили штамп в паспорте на странице семейного положения, подтвердив, что мужчины зарегистрировали брак. Сотрудник оформил документы "без лишних вопросов, не меняясь в лице", все это заняло пять минут, рассказали Стоцко и Войцеховский. По их словам, это первый случай в российской истории.

Как следует из семейного кодекса, браки между российскими гражданами, заключенные за границей, признаются в России действительными, если нет обстоятельств, "препятствующих заключению брака, указанных в 14 статье семейного кодекса".

В этой статье говорится, что брак нельзя заключить между близкими родственниками, усыновителями и усыновленными, а также если один из людей уже состоит в браке или был признан судом недееспособным вследствие психического расстройства. Тот факт, что брак зарегистрирован между двумя людьми одного пола, в качестве ограничивающего обстоятельства не указан.

В пресс-службе управления ЗАГС Москвы на вопрос "Дождя", можно ли поставить штамп в российском паспорте, если однополый брак был заключен за границей, сослались на семейный кодекс, в котором говорится, что "для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак". И сочли обсуждение вопроса нецелесообразным.

"Дождь" вспоминает случай регистрации в России брака между девушкой и трансгендером, это было возможным поскольку трансгендер в тот момент еще не поменяла паспорт и по документам была мужчиной.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си