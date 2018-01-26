Homo sapience покинул пределы Африки намного раньше, чем считалось раньше

Правообладатель иллюстрации Israel Hershkovitz, Tel Aviv Uni Image caption Зубы в челюсти, найденной в пещере Мислия, весьма напоминают по размерам и типу зубы современного человека

Исследователи установили возраст найденных в Израиле останков ранних представителей Homo sapience, которые сейчас считаются самыми первыми людьми, мигрировавшими из Африки около 185 тыс. лет назад.

Новая датировка сдвигает сроки такого расселения из прародины человечества почти на 80 тыс. лет ранее.

Статья о результатах исследования опубликована в журнале Science.

По словам Исраэля Гершковица, соавтора работы, в 2002 году студент обнаружил в израильской пещере Мислия левую часть верхней челюсти с восемью зубами. Она выглядела идентичной челюсти современного человека.

Правообладатель иллюстрации Mina Weinstein-Evron, Haifa Uni Image caption Пещера Мислия расположена на высоте 90 метров над уровнем моря

Как считает Гершковиц, это открытие полностью перевернет нынешние представления об эволюции человека.

"Нам предстоит переписать всю историю человека, не только нашего конкретного вида (Homo sapiens sapiens), но и других видов человека, которые обитали за пределами Африки в те времена", - заявил исследователь из Университета Тель-Авива.

Новая датировка этих останков говорит о возможности того, что в течение десятков тысяч лет наши предки могли смешиваться с другими видами гоминид, которые затем вымерли. Она также подтверждает более недавние открытия останков раннего человека и генетические анализы, которые указывают на более раннюю миграцию человека за пределы Африки.

Международная группа исследователей подтвердила, что найденные в 2002 году останки принадлежат человеку, с помощью сразу нескольких методов. Они применили метод компьютерной томографии, создав с его помощью трехмерное виртуальное изображение и сравнивая его с другими останками раннего человека, обнаруженными в Африке, Европе и Азии.

Отдельное сканирование позволило идентифицировать особый вид костной ткани, которая располагается под зубами и присуща только виду Homo sapiens.

Три отдельных метода дарования, примененные тремя разными лабораториями, которые не знали друг о друге, показали, что останки относятся к периоду от 177 до 194 тыс. лет назад.

Правообладатель иллюстрации Mina Weinstein-Evron, Haifa Uni Image caption В пещере Мислия обнаружены следы костров, которые жгли обитатели пещеры в течение десятков тысяч лет

До этого самыми ранними человеческими останками за пределами Африки считались находки, сделанные на раскопках в Скуле и Кафзехе в Израиле, которые относились к периоду 90-125 тыс. лет назад.

Останки человека в пещере Мислия были обнаружены в том же слое отложений, где нашли каменные орудия, выполненные в так называемой леваллуазской технике. Это означает, считают археологи, что появление этого метода обработки камня было связано с появлением людей в этом районе Ближнего Востока.

До недавнего времени свидетельства ранних миграций Homo sapiens из Африки обнаруживались только в восточной части Средиземноморья.

Однако в последние несколько лет в Китае, на раскопках в пещерах Даосян и Чжижэнь, были обнаружены ископаемые останки, датированные периодом 80-120 тыс. лет назад. Это стало первым указанием на то, что мигранты из Африки проникли в Евразию намного раньше, чем считалось ранее.

Кроме того, митохондриальный анализ этих костных останков указывает на смешение людей из Африки с неандертальцами, а также с так называемым "денисовским" человеком из Алтая.

Найденные в Германии останки неандертальцев, которые подвергались митохондриальному анализу, указывают, что такое смешение происходило в период 219-460 тыс. лет назад.

Media playback is unsupported on your device Найдены самые древние останки Homo sapiens

В 2016 году появились данные о том, что современный человек мог вступать в контакт с группами "денисовцев", обитавших в алтайских пещерах около 100 тыс. лет назад.

"У нас было множество фрагментарных свидетельств, но в общую картину они никак не складывались", - рассказывает профессор Гершковиц.

"И вот с новым открытием все эти фрагменты стали складываться в единую картину исхода человека из Африки, который происходил, вероятно, 250 тыс. лет назад, что подтверждается находками каменных орудий в пещере Мислия", - говорит он.

Однако эта ранняя миграция человека разумного из Африки, согласно современным представлениям, закончилась вымиранием. Результаты раскопок и митохондриальных анализов указывают, что все люди, которые обитают сейчас за пределами Африки, являются потомками мигрантов, вышедших из Африки всего 60 тыс. лет назад. Большая часть генетических исследований не выявила никаких свидетельств более ранних миграций.

Другие открытия проливают свет на то, когда именно человек разумный приобрел современные анатомические черты. В прошлом году группа исследователей заявила, что останки, которые считаются принадлежащими ранним представителям рода Homo sapiens, найденные в Марокко, датируются периодом около 315 тыс. лет назад.

Это намного раньше, чем до сих пор принималось за возраст нашего вида. Более ранние находки, сделанные на территории Эфиопии в районе Омо, указывали на период в 195 тыс. лет назад.

Вполне вероятно, что новые открытия в будущем могут еще более отодвинуть назад возраст современного человечества.