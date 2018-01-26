Фотограф Платон о любимой музыке Путина и характере Трампа

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У Платона легко узнаваемый стиль, а его моделями были самые разные политики (на фото Платона - Муаммар Каддафи)

Британский фотограф Платон сделал карьеру, снимая портреты сильных мира сего и просто интересных людей. В объективе Платона побывали Дональд Трамп, Владимир Путин, Pussy Riot, Роберт Мугабэ, Йоко Оно, Том Стоппард и Энни Лейбовиц.

В беседе Би-би-си в Давосе Платон рассказал о своих встречах с президентами России и США и о том, как ему удается находить общий язык с моделями.

Путин и "Битлз"

Платон: Моя задача - заглядывать за фасад власти, за бренд и общаться с ними просто как человек с человеком. Я считаю, что наших лидеров окружает очень много пропаганды. Они подаются нам так, будто они совершенны. Но если посмотреть на ситуацию в мире - он расколот, как никогда.

Би-би-си: О чем вы с ними говорите? Просто болтаете?

П: Для меня это не просто болтовня: это вещи, которые я действительно хочу знать.

Би-би-си: А о чем вы говорили с Путиным, например?

П: Я спросил Путина, любит ли он "Битлз". И во-первых, он сразу попросил, чтобы его переводчики вышли из комнаты.

Потом он повернулся ко мне и на совершенном английском сказал: "I love The Beatles".

Я говорю: не знал, что вы говорите на английском. Он отвечает: я в совершенстве знаю английский.

Тогда я спросил у него, кто его любимый музыкант из "Битлз" . Он сказал - Пол [МакКартни]. Моего сына зовут Джуд, как героя песни Hey Jude. Я большой поклонник "Битлз".

Так что для меня это не болтовня, мне действительно интересно.

Би-би-си: Вы так "ломаете лед"? Пытаетесь расслабить моделей?

П: Я пытаюсь установить с ними связь. Я не ломаю лед, я пытаюсь найти в них что-то человеческое. Я могу прочитать в газете об их политических решениях. Я не знаю, какую музыку они слушают. О чем они думают, когда остаются одни.

И когда он сказал про Маккартни, я спросил его: "Какая у вас любимая песня? Back in USSR"? Он очень страшно на меня посмотрел.

Но потом, возможно именно потому, что я общался с ним, как с человеком, он тоже понял, что его власть на меня не действует.

Тогда он улыбнулся и сказал: "Вообще-то, моя любимая песня - Yesterday. Подумайте об этом".

Я подумал и понял: это намек на прошедшую эпоху могущества СССР, от, возможно, самого могущественного человека в мире, через песню Пола Маккартни.

Трамп и ураган

Би-би-си: Вы снимали Дональда Трампа?

П: Да, снимал.

Би-би-си: Расскажите об этом.

П: Он зашел в комнату... Он очень харизматичный.

Би-би-си: Это было до того, как он стал президентом?

П: Да. Я сказал ему: "Дональд, мне нужно, чтоб вы посмотрели в камеру, я проверю свет..." И он сразу отрезал: "Нет. Вот моя лучшая сторона". И повернулся к камере боком.

Что нам это говорит о Дональде Трампе? Лично мне - что несмотря на публичное противостояние с прессой, он обожает прессу. Для него СМИ это инструмент, с которым он играет.

Он даже уверен, что у него есть лучшая сторона. Я никогда больше не видел политика, который прямо сказал бы: "вот моя лучшая сторона". По большей части они очень боятся, что я увижу худшую. Трамп бесстрашен.

А потом я сказал: "Дональд, мы можем поговорить как люди? Я давно слежу за вашей карьерой, и я заметил, что вас постоянно сопровождает какая-то буйная энергия - напряжение, споры. Это все хорошо, но как это переносит ваша психика? Как вы переносите этот ураган эмоций?"

Он внезапно стал спокойным и собранным, посмотрел в пол, потом снова на меня, и сказал: "Я и есть ураган."

Би-би-си: Он вам понравился?

П: Понравился. Но это не значит, что мне нравится его идеи или его политика.