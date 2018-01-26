Фотограф Платон о любимой музыке Путина и характере Трампа
Британский фотограф Платон сделал карьеру, снимая портреты сильных мира сего и просто интересных людей. В объективе Платона побывали Дональд Трамп, Владимир Путин, Pussy Riot, Роберт Мугабэ, Йоко Оно, Том Стоппард и Энни Лейбовиц.
В беседе Би-би-си в Давосе Платон рассказал о своих встречах с президентами России и США и о том, как ему удается находить общий язык с моделями.
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Путин и "Битлз"
Платон: Моя задача - заглядывать за фасад власти, за бренд и общаться с ними просто как человек с человеком. Я считаю, что наших лидеров окружает очень много пропаганды. Они подаются нам так, будто они совершенны. Но если посмотреть на ситуацию в мире - он расколот, как никогда.
Би-би-си: О чем вы с ними говорите? Просто болтаете?
П: Для меня это не просто болтовня: это вещи, которые я действительно хочу знать.
Би-би-си: А о чем вы говорили с Путиным, например?
П: Я спросил Путина, любит ли он "Битлз". И во-первых, он сразу попросил, чтобы его переводчики вышли из комнаты.
Потом он повернулся ко мне и на совершенном английском сказал: "I love The Beatles".
Я говорю: не знал, что вы говорите на английском. Он отвечает: я в совершенстве знаю английский.
Тогда я спросил у него, кто его любимый музыкант из "Битлз" . Он сказал - Пол [МакКартни]. Моего сына зовут Джуд, как героя песни Hey Jude. Я большой поклонник "Битлз".
Так что для меня это не болтовня, мне действительно интересно.
Би-би-си: Вы так "ломаете лед"? Пытаетесь расслабить моделей?
П: Я пытаюсь установить с ними связь. Я не ломаю лед, я пытаюсь найти в них что-то человеческое. Я могу прочитать в газете об их политических решениях. Я не знаю, какую музыку они слушают. О чем они думают, когда остаются одни.
И когда он сказал про Маккартни, я спросил его: "Какая у вас любимая песня? Back in USSR"? Он очень страшно на меня посмотрел.
Но потом, возможно именно потому, что я общался с ним, как с человеком, он тоже понял, что его власть на меня не действует.
Тогда он улыбнулся и сказал: "Вообще-то, моя любимая песня - Yesterday. Подумайте об этом".
Я подумал и понял: это намек на прошедшую эпоху могущества СССР, от, возможно, самого могущественного человека в мире, через песню Пола Маккартни.
Трамп и ураган
Би-би-си: Вы снимали Дональда Трампа?
П: Да, снимал.
Би-би-си: Расскажите об этом.
П: Он зашел в комнату... Он очень харизматичный.
Би-би-си: Это было до того, как он стал президентом?
П: Да. Я сказал ему: "Дональд, мне нужно, чтоб вы посмотрели в камеру, я проверю свет..." И он сразу отрезал: "Нет. Вот моя лучшая сторона". И повернулся к камере боком.
Что нам это говорит о Дональде Трампе? Лично мне - что несмотря на публичное противостояние с прессой, он обожает прессу. Для него СМИ это инструмент, с которым он играет.
Он даже уверен, что у него есть лучшая сторона. Я никогда больше не видел политика, который прямо сказал бы: "вот моя лучшая сторона". По большей части они очень боятся, что я увижу худшую. Трамп бесстрашен.
А потом я сказал: "Дональд, мы можем поговорить как люди? Я давно слежу за вашей карьерой, и я заметил, что вас постоянно сопровождает какая-то буйная энергия - напряжение, споры. Это все хорошо, но как это переносит ваша психика? Как вы переносите этот ураган эмоций?"
Он внезапно стал спокойным и собранным, посмотрел в пол, потом снова на меня, и сказал: "Я и есть ураган."
Би-би-си: Он вам понравился?
П: Понравился. Но это не значит, что мне нравится его идеи или его политика.