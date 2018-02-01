Три попытки: ракету с Восточного удалось запустить без происшествий

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Первый запуск с Восточного должен был состояться 27 апреля 2016 года (фото запуска 28 ноября 2017 года)

Роскосмос с третьего раза смог запустить ракету с космодрома Восточный без происшествий. Первые два пуска с нового космодрома прошли небезупречно.

В этот раз разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту два российских спутника дистанционного зондирования земли "Канопус-В" под номерами 3 и 4, а также иностранные спутники: четыре американских аппарата LEMUR типа 3U CubeSat, столько же немецких спутников S-NET, а также один D-Star One - тоже немецкий.

Это третий космический пуск с Восточного. Торжественный первый запуск, на котором присутствовал президент России Владимир Путин, перенесли на сутки. Второй, в ноябре 2017 года, прошел успешно, но неполадки возникли уже во время полета ракеты - спутники не были выведены на расчетную орбиту.

Третий пуск планировалось совершить 22 декабря, однако его перенесли на 1 февраля после неудачи в ноябре. На третьем космическом запуске с Восточного не присутствовали руководители российского государства . Не приехал на него также и вице-премьер Дмитрий Рогозин, который прилетал на Восточный на оба предыдущих пуска.

С богом

В среду на космодроме состоялся молебен, передает агентство РИА Новости. Его провел настоятель Казанского храма, построенного в городе Циолковский рядом с космодромом.

После предыдущего неудачного пуска известный протодиакон и богослов Андрей Кураев заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва", что часть вины за неудачу можно возложить на епископа Лукиана Благовещенской епархии, который совершал молебен перед неудачным стартом.

"Если человек нечто делает, а выходит плохо, то для него это вопрос задуматься, правильно ли он делает. Очень странно, что церковь вроде предоставляет услуги, но никогда не отвечает за качество этих услуг. В этом есть некоторая проблема", - сказал Андрей Кураев.

В присутствии первого лица

Первый запуск должен был состояться 27 апреля 2016 года. Буквально за несколько минут до старта, когда уже была запущена циклограмма полета, автоматика внезапно прервала ее выполнение. Причиной стало отсутствие ответного сигнала в системе управления ракеты-носителя.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" c разгонным блоком "Волга" так и осталась стоять на стартовом столе, заправленная и готовая к запуску. Эту неприятность вполне можно было бы считать успехом - ведь автоматика могла предотвратить более серьезную аварию. Такую, как, например, падение ракеты-носителя "Протон-М"со спутниками ГЛОНАСС в июле 2013 года.

Тогда, как показало расследование, крушение произошло из-за неправильной установки датчиков угловых скоростей. Датчики перевернули на 180 градусов, то есть поставили вверх ногами, что и привело к падению ракеты после старта.

Впоследствии выяснилось, что виной прерванного первого старта на космодроме Восточный был разъем кабеля, по которому передавалась информация на бортовой компьютер. Этот разъем был собран с ошибкой, которую смогли исправить через несколько часов. Пуск отложили на сутки.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Прерванный первый запуск с Восточного Путин воспринял как большую неудачу

Владимир Путин, которому пришлось еще сутки ждать пуска на космодроме, остался недоволен - он объявил выговоры вице-премьеру Дмитрию Рогозину и руководителю Роскосмоса Игорю Комарову, а также предупредил о неполном служебном соответствии Леонида Шалимова - гендиректора "НПО автоматики", изготовившего неисправный кабель.

Шалимов через несколько дней подал в отставку. Он явно воспринимал эту ситуацию как несправедливость.

"Мое личное мнение: если бы не было Владимира Владимировича, никто бы не обратил на этот момент никакого внимания. Мы бы решили этот вопрос в рабочем порядке на заседании государственной комиссии. Первый старт - это летно-конструкторские испытания, ты всегда имеешь право на ошибку. Не на аварию, а на ошибку. И я подчеркиваю, что аварии никакой и не было, все сработало штатно", - сказал он в интервью интернет-изданию Znak.com спустя месяц после пуска.

Вторая неудача

Следующий запуск состоялся 28 ноября 2017 года. На этот раз ракета "Союз-2.1б" успешно стартовала, и находившийся на космодроме вице-премьер Дмитрий Рогозин даже успел поздравить пусковой расчет. "Спасибо вам большое за то, что сегодня вы подарили всей нашей стране праздник. Спасибо и удачи вам! Слава России!" - сказал он.

Эти слова успели передать информационные агентства, после чего из центра управления полетом сообщили о проблемах. Головная часть ракеты-носителя, включая разгонный блок "Фрегат", отделилась от третьей ступени, а потом спутник не вышел на связь.

Впоследствии выяснилось, что проблема была в программном обеспечении разгонного блока. Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия-24" рассказал, что блок был запрограммирован для пуска с космодрома Байконур. "Настройки действительно были под Байконур: не посчитали азимут", - сказал Рогозин.

Правда, глава Роскосмоса Игорь Комаров впоследствии рассказал, что ошибку было невозможно отследить теми методами, которые приняты в ходе проверки аппаратуры и программного обеспечения.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В ноябре все шло хорошо, пока спутник не перестал выходить на связь

"Последовательный анализ произошедшего привел нас к вскрытию новых вопросов, которые ранее не исследовались, и они связаны фактически с историей разработки разгонного блока. ОКР был начат в 1998 году и готовился к первому пуску "Фрегата" в 2000 году. Тогда отрабатывался алгоритм работы разгонного блока. То есть, после отработки этого алгоритма были проведены 62 пуска "Фрегата", в которых особенность этого алгоритма не нашла отражение и никаких замечаний по работе его не было", - сказал он.

В результате аварии был потерян спутник "Метеор-М", а также еще 18 малых спутников. Как сообщал Роскосмос, большинство малых спутников были запущены в интересах иностранных заказчиков, в том числе из Норвегии, Швеции, США и Японии. Заказчиком запуска "Метеор-М" №2-1 выступали минобороны России и Росгидромет.

В пределах нормы?

Ноябрьская неудача стала единственной в 2017 году. Запущенный в конце декабря спутник "Ангосат-1", созданный для Анголы в РКК "Энергия", сначала не вышел на связь, однако впоследствии с ним удалось связаться, и окончательно потерянным его не признали.

Роскосмос в прошлом году не выбился из собственной статистики аварийности, которая составляет одну-две неудачи в год. Правда, уже второй год подряд в России сократилось число самих пусков - в 2016 году их было 17 (с одной аварией). В 2015 году их было 24 (одна неудача с выводом спутника на орбиту), в 2014 году пусков было 36 с одной неудачей.

До 2025 года, как заявил 23 января глава Роскосмоса Игорь Комаров, госкорпорация намерена совершить более 150 запусков. Другими словами, каждый год будет запускаться 19 ракет с полезной нагрузкой.

Новая ракета

"Союз-2.1а" - новое поколение ракет-носителей, созданное на базе серийной ракеты "Союз-У", которая, в свою очередь, была очередной стадией модернизации Р-7, выводившей на орбиту еще первый искусственный спутник.

Новый "Союз" очень сильно отличается от своего предшественника, который совершил свой первый полет еще в 1973 году. Отличается он расширенным обтекателем головной части, новыми двигателями первой и второй ступеней, и, что особенно важно - цифровой системой управления.

Версия "Союз-2.1б" оснащена еще и новым двигателем третьей ступени 14Д23, который значительно повышает возможности ракеты по выведению на орбиты полезной нагрузки.

Ракета "Союз-2.1а" впервые полетела в 2004 году, "Союз-2.1а" - в 2006-м.

В перспективе Роскосмос планирует заменить "Союз-2" ракетой "Феникс", головным разработчиком которой является РКЦ "Прогресс".