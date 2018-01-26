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Экс-губернатор Кировской области Никита Белых выступил с последним словом в суде. Последние несколько заседаний прошли в СИЗО "Матросская тишина" из-за резко ухудшившегося состояния бывшего чиновника. Однако на последнее слово Белых снова привезли в Пресненский суд.

Обвинение просит приговорить бывшего чиновника к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 млн рублей. При этом прокурор просила учесть в качестве смягчающего обстоятельства, что у Белых есть маленькие дети.

Следствие считает, что с 2012 по 2016 года Белых получил в общей сложности 600 тысяч евро за покровительство кировским предприятиям НЛК и УК "Лесхоз". Предполагается, что взятки за помощь в реализации проектов бывшему губернатору передавали экс-владелец компаний Альберт Ларицкий, а затем, после 2013 года, новый собственник предприятий Юрий Судгаймер.

Сам Белых категорически отрицает свою вину и считает обвинения результатом оговора и провокации ФСБ. В своем последнем слове он обратил внимание на противоречия в материалах обвинения и заявил, что ему не стыдно за свою работу.

"Вы кого-то изнасиловали? Нет, но аппарат имеется"

"Сегдня 585 дней, как я нахожусь под стражей. Это 13968 часов и 8383 с лишним минут. И каждую из этих минут я думаю о том, кому выгодно это дело и почему обвинение руководствуется презумпцией виновности", - начал в пятницу в суде свою речь бывший губернатор.

Он вновь, как уже ранее на процессе, говорил о том, что версия обвинения не подтверждается доказательствами. Так, например, следствие считает, что 5 марта 2014 года Белых в своем кабинете сообщил владельцу НЛК и УК "Лесхоз" и ключевому свидетелю обвинения Юрию Судгаймеру о существовании некой "таксы" в 200 тысяч евро, которую якобы ежегодно должны платить кировские предприниматели.

"Проблема заключается в том, что этой встречи не было. Просто не было никаких контактов", - сказал Белых. Он напомнил, что в судебных заседаниях исследовались данные мобильной связи как его самого, так и Судгаймера, сведения из реестра бюро пропусков в здании кировского правительства, электронный график экс-губернатора. В этих материалах ничто не указывает на то, что бизнесмен в тот день заходил в областную администрацию или же связывался с Белых по телефону.

В подтверждение встречи Судгаймера с экс-губернатором 5 марта 2014 года обвинение приводит полученную от транспортной полиции информацию, что в этот день предприниматель находился в Кирове. На это Белых ответил анекдотом.

"Вспоминается старый советский анекдот, когда человека в деревне арестовывают за самогоноварение. Когда он говорит, что не варил самогон. Ему говорят, что самогонный аппарат есть, этого достаточно. На что он отвечает, что пусть тогда арестовывают за изнасилование. Его спрашивают, а вы кого-то изнасиловали? Нет, но аппарат имеется", - сказал экс-губернатор.

Ни на одной видео или аудиозаписи, прослушанной во время судебного разбирательства, "нет даже намека на вымогательство", подчеркнул экс-губернатор. Он не отрицает, что просил местных бизнесменов участвовать в благотворительных проектах, деньги на которые следовало переводить в фонд "Вятка" или на счет кировского отделения российского военно-исторического общества.

Однако, как утверждает Белых, он никогда не увязывал пожертвования с согласованиями тех или иных проектов предприятий.

"Кто может - пусть сделает лучше"

В своем последнем слове Белых отметил, что ему "абсолютно не стыдно за свою работу". "Естественно, были совершены ошибки, но не ошибается только тот, кто ничего не делает. А я делал. Работал по 12-14 часов в сутки, вы видели мои графики. Более 200 дней неиспользованного отпуска. И все что я делал, было направлено не на достижение каких-то личных корыстных целей", - сказал экс-губернатор.

Белых подчеркнул, что на посту главы Кировской области у него была цель: "Показать, что власть может быть другой, нежели ее представляет большинство людей - открытой, демократичной, направленной на поддержку общественных институтов и бизнеса".

Именно поэтому, говорил бывший губернатор, он старался решать все вопросы максимально открыто. "Это не значит, что все проблемы могли быть решены, существует большое количество ограничений… Но как герой романа Кена Кизи, я могу сказать, что я хотя бы попробовал это сделать, черт побери", - добавил Белых.

Он предположил, что кому-то выгодно существование мифов о "чиновниках-мздоимцах", "о том, что все правоохранительные органы крышуют организованную преступность, а все суды принимают решения по звонку".

"Эти и другие мифы позволяют легко управлять настроениями людей, на самом деле закладывая мину замедленного действия под государственный фундамент",- считает экс-губернатор.

Предположение о том, что у него был коррупционный мотив, Белых считает нелепым. "Коррупцонная суть - как беременность. Нельзя быть чуть-чуть беременным и нельзя быть слегка коррупционером. Ты либо ставишь общественные отношения выше личных, либо нет", - сказал Белых.

По словам Белых, если бы он брал взятки, это было бы известно предпринимательскому сообществу в регионе, однако же на вымогательство пожаловался бизнесмен, который не живет в Кирове и не любит приезжать в Россию.

"Видимо кто-то считает, что не так надо работать… Ну, как говорили римляне, я сделал что мог. Кто может - пусть сделает лучше", - сказал экс-губернатор.

Приговор будет оглашен 1 февраля.