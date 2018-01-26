"Трёхногая" обложка Vanity Fair как назидание любителям "Фотошопа"
Фотосессия известного американксого фотографа Энни Лейбовиц для журнала Vanity Fair обернулась комедией. Фоторедакторы издания пририсовали телеведущей-миллиардеру Опре Уинфри третью руку.
На этом неудачи "Фотошопа" не закончились, поскольку белая голливудская актриса Риз Уизерспун оказалась с тремя ногами.
Оригинальная обложка наделала немало шума благодаря чудесам "Фотошопа".
Мало того, с той же обложки, где собраны в общей сложности 12 деятелей Голливуда, в ночь на пятницу пришлось удалить режиссёра, продюсера, актёра и музыканта Джеймса Франко в связи с обвинениями в домогательстве, прозвучавшим на днях в его адрес.
- Кто убрал в "Фотошопе" всех женщин?
- Все как есть: Франция запрещает "фотошопить" моделей
- Каннский фестиваль критикуют за фотошоп ног Клаудии Кардинале
Впрочем, и ведущая, и актриса отреагировали на произошедшее с юмором.
"Что ж… Кажется, теперь все знают… У меня три ноги. Надеюсь, вы по-прежнему будете принимать меня такой, какая я есть", - гласит шуточный твит Уизерспун.
"Я принимаю твою третью ногу. Ты же принимаешь мою третью руку", - поспешила ответить Уинфри.
Редакция журнала принесла извинения, однако тоже не без самоиронии: объяснение произошедшего содержало смайлик ¯\_(ツ)_/¯_/¯.
На схеме по ссылке выше наглядно объясняется, что пошло не так с фотосессией; на фотографии также присутствуют оскароносный актёр Том Хэнкс и актриса Николь Кидман.
Разумеется, количество шуток и фотожаб за считанные часы превратилось в лавину.
"У Опры - три руки, у Риз - три ноги, и мы принимаем их такими, какие они есть!! В 2018-м принято ЛЮБИТЬ СВОИ ТЕЛА"!! - развеселился суперпопулярный влогер и ЛГБТ-активист Тайлер Оукли.
Ампутация ретушью
С одной стороны, ретушь в модных журналах никого не удивляет, с другой - нередки случаи, когда слишком усердные фоторедакторы производят шедевры абсурда. Так, американский производитель аксессуаров из кожи Coach в начале января удивил мир: миниатюрная поп-певица Селена Гомес неожиданно выросла.
Реклама производителя купальников Target в 2014 году шокировала мир неестественно тонкими руками модели, позировавшей для промо-кампании "мидкини" (разновидности бикини).
В 2009 году актрисе Эмме Уотсон, искавшей новые образы после бешеного успеха франшизы о Гарри Поттере, ненароком "отрезали" ногу в рекламе модного дома Burberry.
Когда "Фотошоп" - катализатор комплексов
Если оставить в стороне курьёзы и смешные ляпы, то у художественной ретуши есть и другой аспект. Фоторедакторов регулярно призывают к социальной ответственности и винят в навязывании стандартов красоты и создании недостижимо "идеальных" образов.
Так, организаторы Каннского кинофестиваля в прошлом году оказались в центре скандала, когда неожиданно уменьшили бёдра актрисы Клаудии Кардинале с архивной фото 1959 года.
На оригинальном снимке босоногая итальянка в длинной юбке запечатлена в жизнерадостном прыжке на римской крыше в тёплый полдень.
В настоящее время практически все фотографии в модных журналах обрабатываются перед публикацией. Редакторы меняют фигуры моделей, исправляют дефекты кожи.
Британское общество по борьбе с расстройствами пищевого поведения уже не первый год критикует эту практику, считая, что она оказывает опасное влияние на подростков. Им показывают совершенный, но искусственно созданный мир.
После череды скандалов в октябре Франция запретила "фотошопить" моделей.
Французский минздрав по этому поводу заметил: "Нереалистичные изображения человеческого тела приводят к негативному восприятию самого себя и комплексу неполноценности, что, в свою очередь, может спровоцировать привычки, вредящие здоровью".