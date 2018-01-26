"Трёхногая" обложка Vanity Fair как назидание любителям "Фотошопа"

Правообладатель иллюстрации StrangerStill/Twitter Image caption Количество ног Риз Уизерспун не на шутку озадачило многих пользователей

Фотосессия известного американксого фотографа Энни Лейбовиц для журнала Vanity Fair обернулась комедией. Фоторедакторы издания пририсовали телеведущей-миллиардеру Опре Уинфри третью руку.

На этом неудачи "Фотошопа" не закончились, поскольку белая голливудская актриса Риз Уизерспун оказалась с тремя ногами.

Оригинальная обложка наделала немало шума благодаря чудесам "Фотошопа".

Мало того, с той же обложки, где собраны в общей сложности 12 деятелей Голливуда, в ночь на пятницу пришлось удалить режиссёра, продюсера, актёра и музыканта Джеймса Франко в связи с обвинениями в домогательстве, прозвучавшим на днях в его адрес.

Впрочем, и ведущая, и актриса отреагировали на произошедшее с юмором.

Пропустить Twitter пост , автор: @RWitherspoon Well...I guess everybody knows now...I have 3 legs. I hope you can still accept me for who I am. 😃( and I will never apologize for snuggling @Oprah .. if you get the opportunity, I highly recommend it;) https://t.co/6GyrfWxNSY — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) 25 января 2018 г.

"Что ж… Кажется, теперь все знают… У меня три ноги. Надеюсь, вы по-прежнему будете принимать меня такой, какая я есть", - гласит шуточный твит Уизерспун.

Пропустить Twitter пост , автор: @Oprah I accept your 3d leg. As I know you accept my 3d hand👋🏾👋🏾👋🏾❤️ — Oprah Winfrey (@Oprah) 25 января 2018 г.

"Я принимаю твою третью ногу. Ты же принимаешь мою третью руку", - поспешила ответить Уинфри.

Редакция журнала принесла извинения, однако тоже не без самоиронии: объяснение произошедшего содержало смайлик ¯\_(ツ)_/¯_/¯.

На схеме по ссылке выше наглядно объясняется, что пошло не так с фотосессией; на фотографии также присутствуют оскароносный актёр Том Хэнкс и актриса Николь Кидман.

Разумеется, количество шуток и фотожаб за считанные часы превратилось в лавину.

Пропустить Twitter пост , автор: @tyleroakley oprah has three hands & reese has three legs, and we are here for accepting them for who they are!! 2018 is all about LOVING OUR BODIES!! pic.twitter.com/TX7L2JIDno — tyler oakley (@tyleroakley) 25 января 2018 г.

"У Опры - три руки, у Риз - три ноги, и мы принимаем их такими, какие они есть!! В 2018-м принято ЛЮБИТЬ СВОИ ТЕЛА"!! - развеселился суперпопулярный влогер и ЛГБТ-активист Тайлер Оукли.

Ампутация ретушью

С одной стороны, ретушь в модных журналах никого не удивляет, с другой - нередки случаи, когда слишком усердные фоторедакторы производят шедевры абсурда. Так, американский производитель аксессуаров из кожи Coach в начале января удивил мир: миниатюрная поп-певица Селена Гомес неожиданно выросла.

Реклама производителя купальников Target в 2014 году шокировала мир неестественно тонкими руками модели, позировавшей для промо-кампании "мидкини" (разновидности бикини).

В 2009 году актрисе Эмме Уотсон, искавшей новые образы после бешеного успеха франшизы о Гарри Поттере, ненароком "отрезали" ногу в рекламе модного дома Burberry.

Когда "Фотошоп" - катализатор комплексов

Если оставить в стороне курьёзы и смешные ляпы, то у художественной ретуши есть и другой аспект. Фоторедакторов регулярно призывают к социальной ответственности и винят в навязывании стандартов красоты и создании недостижимо "идеальных" образов.

Так, организаторы Каннского кинофестиваля в прошлом году оказались в центре скандала, когда неожиданно уменьшили бёдра актрисы Клаудии Кардинале с архивной фото 1959 года.

На оригинальном снимке босоногая итальянка в длинной юбке запечатлена в жизнерадостном прыжке на римской крыше в тёплый полдень.

В настоящее время практически все фотографии в модных журналах обрабатываются перед публикацией. Редакторы меняют фигуры моделей, исправляют дефекты кожи.

Британское общество по борьбе с расстройствами пищевого поведения уже не первый год критикует эту практику, считая, что она оказывает опасное влияние на подростков. Им показывают совершенный, но искусственно созданный мир.

После череды скандалов в октябре Франция запретила "фотошопить" моделей.

Французский минздрав по этому поводу заметил: "Нереалистичные изображения человеческого тела приводят к негативному восприятию самого себя и комплексу неполноценности, что, в свою очередь, может спровоцировать привычки, вредящие здоровью".