Почему минобороны Британии пугает российской угрозой

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Значительная часть военных расходов Британии уходит на ядерные силы и строительство двух таких авианосцев. Военные хотят больше денег на обычные вооружения и на сдерживание России

Министр обороны Британии и британские военные за последние недели сделали несколько сильных заявлений о реальности угрозы со стороны России. Комментаторы связывают это с пересмотром военного бюджета.

Министр обороны Гэвин Уильямсон в интервью газете Daily Telegraph под заголовком "Россия готова убивать нас тысячами" сказал, что Москва тайно изучает инфраструктуру энергетики Британии с тем, чтобы тем или иным образом нанести по ней удар.

Заявления о российской угрозе в последние месяцы и недели звучали в Британии неоднократно. У министра обороны и высокопоставленных военных вполне могут быть осязаемые причины для таких заявлений (Уильямсон, например, в интервью сказал, что у британской разведки есть свидетельства подозрительно пристального внимания россиян к электростанциям и электросетям Британии), но то, что эти заявления они стали делать так часто, комментаторы связывают с грядущим пересмотром бюджета.

"Правительство скоро объявит о начале процесса пересмотра военных расходов, и в ближайшие несколько месяцев Уильямсон и министерство обороны будут настойчиво добиваться увеличения оборонного бюджета, который сейчас составляет 36 млрд фунтов в год", - так газета Guardian комментировала предыдущее заявление, сделанное начальником штаба сухопутных сил Британии Ником Картером.

"В это самое время министерство обороны пытается избежать сокращений, на которых, видимо, настаивает министерство финансов", - отмечает военный обозреватель Би-би-си Джонатан Бил.

При этом увеличения ассигнований хотят и система здравоохранения, и другие ведомства. Кроме того, безопасность страны обеспечивают не только военные: в борьбе за дополнительные деньги у министерства обороны есть сильный конкурент в виде спецслужб.

Сколько это в фунтах?

Годовой военный бюджет Британии, по оценке независимых экспертов, в 2016 году составил 38,3 млрд фунтов (около 52 млрд долларов), но значительная часть этих денег уходит на программу модернизации ядерных сил и на строительство двух новых авианосцев (один уже вышел в море). Поэтому, как говорят британские военные, обычные вооруженные силы страдают от нехватки средств.

По данным Национального управления аудита Британии, объем программы закупок вооружений и военной техники на 2016-2026 годы составляет 178 млрд фунтов.

При этом из-за падения фунта по отношению к доллару после референдума о выходе из ЕС многие планировавшиеся закупки стали для британцев дороже, и министерство обороны вынуждено либо менять планы, либо экономить на чем-то другом.

Британия сейчас тратит на военные нужды около 2% ВВП, а военные хотели бы довести расходы до 3%. Они доказывают, что, кроме прочего, после выхода из Евросоюза это будет необходимо для утверждения Британии в старом-новом статусе отдельной влиятельной державы.

Кто ещё делал заявления?

Уже упомянутый начштаба сухопутных сил Ник Картер 22 января в публичном выступлении заявил, что для противостояния с Россией нужно увеличить военные расходы. Картер, в частности, сказал, что британская армия, вероятно, поменяет планы и сохранит две базы в Германии в качестве складов боевой техники, оружия, боеприпасов и топлива, чтобы в случае необходимости защитить от России восточные страны НАТО быстро перебросить туда войска через эти перевалочные пункты.

В декабре сам Гэвин Уильямсон говорил о том, что "активность российских подлодок в Северной Атлантике" увеличилась в 10 раз и что Британия должна поддерживать осязаемое военное присутствие и в Атлантике, и на Балтийском море.

Бывший командующий британским флотом лорд Уэст сказал газете Telegraph, что он "полностью уверен", что Россия пытается взломать системы стратегической инфраструктуры Британии.

На этой неделе глава британского Национального центра кибербезопасности Киран Мартин заявил, что за последний год Россия уже несколько раз пыталась устраивать кибератаки на британские средства массовой информации, а также объекты телекоммуникаций и энергетики.