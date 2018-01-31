"Российская угроза": как живет укрепленная граница Литвы и РФ

Media playback is unsupported on your device Литва отгородилась забором от России

Британские военные говорят о российской угрозе на границах Европы, российские военные проводят тут многочисленные учения, а европейцы отгораживаются от грозного восточного соседа стенами - примерно так выглядит граница между Россией и НАТО, если судить по заголовкам газет.

На самом же деле, на рубеже Литвы и Калининградской области нет никаких стен - тут доят коров, помнят "хороших русских" и не успевают думать про геополитику.

От России ничего не нужно

"Очень хорошие люди эти русские. Мои самые лучшие друзья. Очень скучаю. Они не приходят, их тут не пустят. А я старая уже", - говорит жительница Литвы Алдона Тауткевичене.

Алдоне уже за 80, и с российскими друзьями ее давно разделяет международная граница.

Image caption Алдона Тауткевичене живет в 30 метрах от границы с Калининградской областью

Сама Алдона помнит, как Калининградская область была немецкой, как немцы пришли в Литву и на границе появилась колючая проволока, как потом немцев сменили русские и граница исчезла, как она снова появилась после восстановления независимости Литвы.

Тогда было тяжело, а теперь "все уже наладилось", говорит она: свое хозяйство, три трактора, коровы.

Ее дом стоит в 30 метрах от реки Шешупе, по которой проходит граница между Литвой и Калининградской областью, между НАТО и Россией - тот самый рубеж, про который часто говорят в новостях в контексте российской угрозы и военных провокаций.

Литовские пограничники разрешают местным жителям купаться в реке, можно даже переплыть ее середину, главное - не оказаться на противоположной стороне. Во всех смыслах этого слова.

А раньше, в советское время, вся семья Алдоны ходила в Калининградскую область вброд.

"Ездили туда за покупками, когда молодые были. Часто ездили - за хлебом, очень вкусный был, за одеждой, - рассказывает сын Алдоны Донатас. - Раньше свободно было, как в Евросоюзе. Даже, наверное, и знаков никаких не было. Сейчас такой свободы нет".

Впрочем, говорит Донатас, в России им делать уже и нечего - теперь и у самих все есть.

Image caption Донатас и Вида больше 10 лет не пересекали границу, расположенную от них в 30 метрах

Потом был период, когда местных литовцев привлекали дешевые российские акцизные товары - от дизеля до водки. Но, как говорят в этой семье, даже такие торговые связи со временем ослабли.

Сын Донатаса Лаймонас работает на родительской ферме и водит трактор. По его словам, разницы в ценах на топливо почти нет: "Наше, может, и лучше".

В итоге вся семья, которая живет в 30 метрах от Калининградской области, в последний раз бывала там больше 10 лет назад.

"Ничего нового я там не увижу", - говорит Донатас. Про геополитику он не думает: некогда, работы много.

"Великая Балтийская стена"

А вот у местных пограничников работы в прошлом году, наоборот, стало меньше: спустя 25 лет после восстановления независимости Литвы - и через 25 лет после того, как семья Алдоны перестала ходить в Россию вброд за сахаром, - после сравнительного отсутствия внимания к этому участку границы со стороны властей литовское правительство объявило о строительстве забора вдоль сухопутной границы с Калининградской областью.

Литовцы сделали это на фоне подготовки России (и всего региона) к совместным с Беларусью учениям "Запад-2017.

Москва утверждала, что в учениях будет задействовано меньше 13 тысяч военных (уровень, начиная с которого, в соответствии с Венским документом ОБСЕ 2011 года, обязательно приглашение иностранных наблюдателей). Однако, западные аналитики сходились в том, что учения будут гораздо масштабнее (около 100 тысяч военных) и станут самыми крупными за последнее время.

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас намекнул журналистам, что забор должен защитить Литву, в том числе, от российских провокаций.

Мировые СМИ, сложив два и два, вышли примерно с такими заголовками: "Литва строит забор, опасаясь российской агрессии", "Литва строит стену для защиты от России", "Литва строит великую балтийскую стену".

В итоге о том, что Литва строит "стену-забор", который защитит от "танков-провокаций", написали британские, германские, американские, канадские - и, разумеется, российские СМИ.

Image caption Так выглядит "Великая Балтийская стена" - двухметровый забор с колючей проволокой и камерами

Русская служба Би-би-си отправилась на границу. "Великая Балтийская стена" - так ее прозвали российские СМИ - оказалась двухметровым забором из металлических прутьев, который не слишком похож на защиту от танков.

Примерно такие же заборы люди ставят вокруг дачных участков, детских садов и поликлиник. Разница - только в колючей проволоке и камерах.

"Этот забор не будет нас охранять от военной техники. Его задача - борьба с контрабандой и нелегальной миграцией. В первую очередь, с нелегальной миграцией, а во-вторую - с контрабандой", - заверил нас офицер пограничной службы города Пагегяй Тадас Гечас.

34 пачки сигарет

Тадас Гечас и его коллеги очень рады такому подарку властей: раньше на сухопутном участке границы между Литвой и Калининградской областью были только сейсмические датчики, которые реагировали на людей и машины. А еще - на диких животных.

Располагались эти датчики в среднем на расстоянии одного-двух километров друг от друга. Но на протяжении 25 лет такое положение дел никого особо не беспокоило.

Image caption Тадас Гечас уверяет, что главная задача забора - борьба с нелегальной миграцией

"Конечно, мы не были довольны. Но такова была реальность", - продолжает Гечас. По его словам, больше внимания (а значит, и денег) власти уделяли тем участкам, где выше риск контрабанды.

Но в прошлом году все изменилось: власти Литвы выделили 1,3 млн евро на строительство забора, который должен защитить этот регион от тех самых "контрабанды и нелегальной миграции".

При этом нелегальная миграция на заставе Тадаса Гечаса составляет два-три человека в год. Контрабанда сигарет - 34 пачки (не блока!) за весь 2017-й.

Застав на российско-литовской границе, конечно, больше, чем одна. Их тут девять. Но на всех девяти заставах в прошлом году было изъято в общей сложности 8000 пачек сигарет. Для сравнения: общий объем нелегальных сигарет в Литве в прошлом году составил 1,22 млн пачек.

Помимо границы с Россией у Литвы есть еще граница с Беларусью.

Спокойнее. Еще спокойнее

Так или иначе, некоторым литовским политикам что-то мешает смотреть на забор исключительно как на средство защиты от контрабанды и нелегальных мигрантов. По словам депутата литовского парламента Арвидаса Анашаускаса, функции "стены" несколько шире: речь идет о любом незаконном проникновении на территорию Литвы. Хотя тут он признает: если проникнуть захотят хорошо обученные люди, то вряд ли забор им помешает.

"Я думаю, что контекст - и европейский, и украинский - посодействовал этому решению, - говорит он. - Думаю, забор в этом случае - элемент некого психологического комфорта, который хотят создать для себя службы охраны границы: забор есть, видеонаблюдение есть, все технические средства есть. Вроде бы, можно вздохнуть полегче".

Image caption Нелегальная миграция на этой заставе - два-три человека в год

Строительство забора-стены литовцы завершили в конце прошлого года. А в начале этого года глава генштаба сухопутных сил Британии Ник Картер снова вспомнил про российскую угрозу "на пороге Европы".

По его словам, способность Великобритании отразить эту угрозу серьезно уменьшится в случае недостаточного финансирования. Слова генерала облетели и британские, и российские СМИ - все снова обратили внимание на Восточную Европу.

Что конкретно генерал назвал "порогом Европы", на котором Британии, возможно, придется отражать российскую угрозу, неясно. Однако, если взглянуть на карту, таких мест немного. Балтийский регион - один из них. В прошлом году тут были размещены 4 500 человек из дополнительного контингента НАТО. А теперь появился еще и забор - "в том числе, от российских провокаций".

А семья Алдоны Тауткевичене все так же доит коров на берегу пограничной реки. И приграничную реку все так же можно перейти вброд - что при немцах, что при русских, что при литовцах.