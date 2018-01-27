Почему в Грузии протестуют против законов о наркотиках

Image caption Участники пришли на акцию с плакатами. На одном - изображение актера Гиорганашвили, на втором - надпись: "Почему не наказывают виновных полицейских?"

Тбилисский городской суд 23 января приговорил актера Гиоргия Гиорганашвили к восьми годам лишения свободы, признав его виновным в приобретении и хранении наркотиков. Приговор вызвал новую волну протестов против "репрессивной" наркополитики в Грузии, призывы реформировать которую звучат уже не первый год.

"Закон должен защищать человека", "Не будет декриминализации - не будет мира", "Война с народом должна завершиться" - с такими плакатами участники акции протеста, организованной движением "Белый шум", собрались на этой неделе у здания парламента в центре Тбилиси.

К акции с требованием реформы "карательной" наркополитики в Грузии и освобождения Гиорганашвили присоединились около 20 неправительственных организаций.

"Это не началось с Бахала (прозвище Гиорганашвили - Ред.), это продолжается на протяжении многих лет, и годами нет и не будет завершения этой несправедливости, пока мы это не завершим. И называется эта несправедливость - карательная наркополитика ", - обратился к собравшимся перед зданием парламента один из организаторов акции Шота Дигмелашвили.

Гиорганашвили, который сам является активистом движения "Белый шум", был задержан в январе прошлого года, но позже был освобожден из предварительного заключения под залог на время судебного разбирательства.

Image caption Приговор суда вызвал новую волну протеста против "репрессивной" наркополитики в Грузии, реформы которой часть общественности требует уже не первый год.

Тбилисский городской суд приговорил его к восьми годам лишения свободы, признав виновным в приобретении и хранении наркотических средств в особо крупных размерах.

Сам актер не признает свою вину и заявляет, что наркотики ему подбросили сотрудники правоохранительных органов.

Защита Гиорганашвили намерена обжаловать решение суда первой инстанции после получения полного текста судебного решения.

Неожиданный приговор

Суд счел доказанным, что Гиорганашвили при неустановленных обстоятельствах приобрел и хранил 45 таблеток и четыре куска бупренорфина общим весом 0,3726 грамма. Они были изъяты у него при личном обыске.

Бупренорфин, который, согласно прокуратуре, был изъят у Гиорганашвили, применяется в заместительной терапии, но в Грузии внесен в список наркотических средств, так как он применяется некоторыми не по назначению как наркотик.

Решение судьи о заключении Гиорганашвили за решетку на восемь лет для многих его близких стало неожиданностью, несмотря на заявление суда о том, что в его отношении был избран минимальный срок, предусмотренный ща подобные преступления.

Суд заявил, что учел отсутствие судимости в прошлом и то, что действия актера не нанесли никому вред.

Image caption Решение судьи о заключении Гиорганашвили за решетку на восемь лет для многих стало неожиданностью

Но, по словам адвоката Георгия Махарадзе и сторонников Гиорганашвили, обвинительный приговор несправедлив, и был вынесен лишь на основании показаний двух полицейских, так как в деле нет других доказательств виновности актера.

Вместе с тем незадолго до объявления приговора стало известно о том, что прокуратура начала следствие по факту возможного превышения служебных полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов. В прокуратуре Грузии заявили, что основанием для начала следствия стали публичные заявления Гиорганашвили о словесных и физических оскорблениях со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Активисты за решеткой

Несмотря на то, что в случае с Гиорганашвили речь идет о противозаконном действии полицейских и том, что наркотики ему подбросили, решение суда является очередным проявлением негуманной наркополитики в стране, говорят активисты "Белого шума".

"Дело Георгия Гиорганашвили ясно указывает на системные проблемы существующей наркополитики и правосудия. К сожалению, существующая политика полностью ориентирована на изоляцию и притеснение людей, а суд и конкретные судьи не видят эту несправедливость и слепо вершат правосудие на основании законов, ориентированных на гонение и изоляцию людей", - говорится в заявлении движения, распространенном в связи с приговором Гиорганашвили.

Но Гиорганашвили - не единственный активист движения "Белый шум", чьего освобождения требовали участники акции перед парламентом.

У меня не было чувства, что я бросил камень в суд, я чувствовал, что бросаю этот кирпич в несправедливость Бека Цикаришвили, активист движения "Белый шум"

В заключении оказался и Бека Цикаришвили, который был задержан во дворе суда вскоре после того, как судья зачитал приговор Гиорганашвили.

Согласно суду, он нарушил порядок, выражаясь нецензурно во дворе суда. Цикаришвили также бросил кирпич, повредив стекло центрального входа в здание суда.

В заявлении суда отмечается, что его приговорили к 14-дневному административному наказанию, а из-за разбитого стекла возбуждено уголовное дело.

Сам Цикаришвили причиной своих действий назвал несправедливое, по его мнению, судебное решение в отношении Гиорганашвили.

"У меня не было чувства, что я бросил камень в суд, я чувствовал, что бросаю этот кирпич в несправедливость", - объяснил свои действия Цикаришвили журналистам.

"Несправедливая политика"

С тем, что дело Гиорганашвили является показателем несправедливой наркополитики в Грузии, соглашается Давид Отиашвили, директор организации "Alternativa Georgia".

Image caption "Такое притеснение человека в цивилизованном мире не происходит и не должно происходить здесь", - считает Давид Отиашвили, директор организации Alternativa Georgia

По его словам, так как речь не идет о распространении, даже если наркотическое средство действительно принадлежало Гиорганашвили, в цивилизованной стране за такое действие у него бы изъяли наркотик и, вероятно, оштрафовали, но не отправили в тюрьму на длительный срок.

"Восемь лет тюрьмы - это очень несправедливо… Такое притеснение человека в цивилизованном мире не происходит, и не должно происходить здесь", - сказал он Би-би-си.

О том, что наркополитика Грузии, которая была ужесточена при прежнем правительстве, требует реформ, правозащитники и представители неправительственных организаций говорят не первый год.

Сторонники реформы отмечают, что нынешнее законодательство ориентировано не на предотвращение потребления наркотиков и лечение наркозависимости, а на карательные меры, которые являются неэффективными и не снижают число наркозависимых.

В ноябре прошлого года в Грузии по решению конституционного суда была упразднена уголовная ответственность за употребление марихуаны. Тогда многие назвали это историческим, но недостаточным прорывом в борьбе за либерализацию наркополитики Грузии.

Между тем в парламент страны уже внесен законопроект, предусматривающий либерализацию законодательства в этой сфере, в том числе и отмену уголовного наказания за потребление наркотических средств.

По словам авторов законопроекта, подготовка подобных изменений в законодательстве вызвана ростом потребления инъекционных наркотиков в Грузии.

На данный момент, по предположению экспертов, в Грузии около 50 тысяч потребителей инъекционных наркотиков.

В ожидании перемен

По словам депутата Акакия Зоидзе, который является одним из инициаторов законодательных изменений, между потребителями и распространителями наркотических средств должна быть четкая грань.

"Мы должны продолжить беспощадно бороться с распространителями не только ужесточением закона, но, в первую очередь, исполнением существующего закона. С другой стороны, у нас должно быть гуманное отношение к потребителям", - сказал журналистам Зоидзе.

"Все готовы к тому, чтобы быстро завершить этот процесс, чтобы не было необходимости в таких акциях", - отметил он.

Image caption "Система с нами борется", - гласит надпись на одном из плакатов активистов.

Но некоторые правозащитники и представители неправительственных организаций отмечают, что проведение реформ, у которых оказалось немало противников, в том числе и в законодательном органе, затягивается.

Новые опасения правозащитников вызвало заявление патриархии Грузии, которая считается одним из авторитетных и влиятельных институтов страны.

Патриархия призвала приостановить рассмотрение инициированных изменений в законодательство и провести широкое обсуждение на эту тему. В заявлении патриархии отмечается, что там никогда не были сторонниками тюремного заключения для наркозависимых, но поспешные решения могут только осложнить положение дел.

Image caption "Все готовы к тому, чтобы быстро завершить этот процесс, чтобы не было необходимости в таких акциях", - заявила депутат Акакия Зоидзе

Председатель парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции София Киладзе перед заседанием межведомственного совета по борьбе с наркоманией 22 января согласилась с тем, что достичь консенсуса в вопросе наркополитики нелегко.

"Но я надеюсь, что в результате нашей активной работы мы получим такую наркополитику, которая будет приемлема как для различных групп общества, также, конечно, для нашей церкви, патриарха и патриархии", - заявила Киладзе.