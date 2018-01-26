Давос-2018: те же и о том же

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Как сказал французский президент Эммануэль Макрон, в Давосе в глобальное потепление верится с трудом

Всемирный экономический форум в Давосе традиционно распадается на два основных направления: бизнес и политика. Этот год - не исключение.

В деловом мире царит сдержанный оптимизм - пожалуй, впервые за десятилетие. Накануне форума Международный валютный фонд, наконец, спрогнозировал мировой экономике устойчивый рост - 3,9% в 2018 и 2019 году. Рост за прошедший год тоже превзошел ожидания аналитиков МВФ.

Благоприятный прогноз и для развитых экономик - за исключением Великобритании, которой по-прежнему угрожает "брексит". Однако фаза роста, наконец сменившая застой после кризиса 2008 года, может оказаться более продолжительной.

Собственно, рост экономик мира начался не вчера. Но впервые со времени кризиса он наконец "совпал по фазе". Если в прошлом году рост американской экономики оттеняли проблемы еврозоны, а подъем в Индии нивелировали опасения взрыва на перегретом долговом рынке Китая, то в этом году главные локомотивы мировой экономики движутся синхронно.

Цена экономического роста

Казалось бы, надо радоваться. Но все не так просто.

Во-первых, несмотря на рост, в каждой пятой развивающейся стране уровень доходов на душу населения в минувшем году снизился.

Во-вторых, центробанки развитых стран, убедившись, что финансовый коллапс миру не грозит, начинают выводить финансовые стимулы из экономики и постепенно повышать учетные ставки. Собственно, в разных странах это происходило и в прошлом, и в позапрошлом году, но впервые с начала кризиса эти процессы происходят синхронно.

Разумеется, говорить о полноразмерном ужесточении фискальной политики пока не следует, однако период "легких денег", по всей видимости, подошел к концу. А значит, глубокие структурные проблемы, накопленные в экономике, в первую очередь, развитых стран, станут более очевидны.

Нехватка инвестиций - и снижающаяся производительность труда.

Недостаточный рост зарплат - и снижение уровня доходов заметной части населения и, как следствие, все больший разрыв между бедными и богатыми.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption К подсчетам Oxfam можно относиться скептически, но то, что бедных на планете очень много, мы знаем точно

Доклад благотворительной организации Oxfam, обнародованный накануне форума, сообщает, что 82% всех доходов прошлого года разошлись по карманам 1% населения планеты. В Oxfam подсчитали, что благосостояние 42 богатейших людей мира примерно равно богатству его беднейшей половины.

К цифрам и методике подсчетов Oxfam у специалистов есть немало вопросов. Сложности возникают и со статистикой: богачи предпочитают не афишировать свои богатства, а беднейшие страны зачастую ведут отчетность недостаточно скрупулезно.

В прошлом году аналогичный подсчет Oxfam приписал богатство беднейшей половины человечества всего восьми миллиардерам - это число впоследствии увеличили до 61. В число "бедных" по классификации Oxfam могут попасть и начинающие профессионалы, взявшие значительные суммы в долг на свое обучение, и люди со значительными доходами, но огромной ипотекой.

Но отрицать растущее финансовое расслоение человечества не приходится. И это - одна из тем нынешнего форума, в этом году проходящего под девизом "Создание общего будущего в раздробленном мире" (Creating a Shared Future in a Fractured World).

Найти десять отличий

Давосский форум в этом году одновременно и похож, и не похож на предшествующие.

Та же коллекция глав крупнейших корпораций и лидеров государств. Множество высокопарных слов: президент Франции Эмануэль Макрон провозглашает "возвращение Франции в фундамент Европы" - а разве она не находилась там предшествующую тысячу лет?

Канцлер Германии призвала не забывать уроки прошлого: в этом году исполняется 100 лет со дня окончания Первой мировой войны. "Выучили ли мы уроки истории? Нет", - сказала фрау Меркель. Это мы тоже уже слышали не раз.

В прошлом году главным событием форума стало выступление председателя КНР Си Цзиньпина, который (несколько неожиданно для собравшихся) вступился за глобализацию и пообещал развивать ее всей мощью своей страны.

В этом году про глобализацию тоже говорили немало. Макрон и Меркель полагают, что многосторонность, взаимосвязанность и дальнейшая глобализация мира поможет предотвратить приход к власти "нового поколения националистов и экстремистов". Президент Франции, тем не менее, заметил, что в мировой торговле наметился сдвиг в сторону протекционизма и большей фрагментации былых достижений ВТО.

О растущем неприятии глобализации говорил и премьер-министр Индии Нарендра Моди, назвав ее, вместе с терроризмом и изменением климата, главной угрозой цивилизации. Тот самый Моди, что называет себя "индийским националистом", его еще иногда сравнивают с Дональдом Трампом из-за сходства риторики.

Разговоры о необходимости всемерно защищать глобализацию странным образом совпали с повышением американских тарифов на импортируемые солнечные панели. Крупнейшим производителем их в мире является Китай - догадайтесь сами, как там отнеслись к инициативе американского президента.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп привез в Давос свою повестку дня

Что же касается самого Дональда Трампа (кстати, он первый после Билла Клинтона действующий президент США, посетивший форум), то само его появление на сцене вызвало, мягко скажем, противоречивую реакцию зала, особенно после того, как представлявший его основатель форума Клаус Шваб сказал: "Я в курсе, что ваше сильное лидерство порой интерпретируется превратно". По окончании довольно короткой речи президента многие слушатели начали покидать зал, не дожидаясь сеанса вопросов и ответов.

Трамп, если и смутился таким приемом, виду не подал. Главный тезис его весьма краткого обращения к форуму свелся к тому, что с Америкой можно и нужно иметь дело, она открыта для бизнеса и торговли, но торговля должна быть честной. "Соединенные Штаты более не будут закрывать глаза на нечестные приемы в экономике", - пообещал президент США и добавил, что "Америка превыше всего" не означает "Америка сама по себе" и что рост благосостояния США позитивно отражается на остальном мире.

Стратегический тупик

В выступлении Трампа отразилась одна из главных проблем форума: он потихоньку превращается в место, куда привозят собственную повестку дня, чтобы решить собственные проблемы. Выражаясь словами самого президента США, "заключить хорошую сделку".

Давосский форум, ранее сам формировавший направление глобальной политической и экономической мысли, теперь все чаще следует за мировыми трендами. Разве до форума мы не слышали об изменениях климата или гендерном неравенстве?

Открытая часть форума, где представители политической и деловой элиты в очередной раз обещали бороться с неравенством и глобальным потеплением, приструнить бюрократов и популистов и совершить прочие богоугодные поступки - это одно из самых ярких объяснений "краха экспертной мысли", кризиса доверия к высоколобым экспертам и элите как конструкту.

Именно этот кризис, как полагают многие аналитики, и привел к росту популистских и изоляционистских настроений, с которыми теперь в Давосе призывают бороться. Неординарные по традиционным меркам политические события последних лет - "брексит", избрание Трампа, АдГ в Бундестаге, Марин Ле Пен во втором туре французских выборов и так далее, - следствия этого процесса.

Мировая закулиса

Однако Давос - это не только открытые заседания и дискуссии. На форум приезжают и для того, чтобы побеседовать неформально, за закрытыми дверями.

Например, бывший премьер-министр Турции Тургут Озал утверждал, что проникся доверием к своим греческому коллеге Андреасу Папандреу, встретившись с ним в Давосе в 1986 году. Эта встреча позволила предотвратить войну годом позже, когда отношения между странами обострились до предела.

Североамериканская зона свободной торговли - тоже дитя неформальных переговоров в Давосе.

О результатах закулисных встреч в рамках форума становится известно не всегда и, в любом случае, не сразу. Так что вполне возможно, что Давос-2018 еще войдет в историю.

Впрочем, нынешний форум уже можно считать примечательным. Немалую часть времени выступавшие посвятили киберпространству. Кибернетическое мошенничество, кибербезопасность, "гибридные войны", угроза, которую интернет несет демократии, выгоды и опасности искусственного интеллекта - в столь большом объеме компьютерная тематика в Давосе ранее не обсуждалась. Киберугрозы заняли высокое место и в списке глобальных рисков на этот год, представленном экспертами форума за несколько дней до его начала.

А глава Google Сундар Пичай вообще сказал журналистам, что искусственный интеллект более важен для человечества, чем огонь или электричество. Ну, ему виднее.

Глобализация: пауза или перемотка назад?

Процесс глобализации, еще 10 лет назад казавшийся неудержимым, сегодня застопорился. Об этом говорили едва ли не все участники форума.

Интеграция в мировую экономику по-прежнему представляется важной, если не ключевой особенностью экономики национальной. Вопрос в том, как этого достичь - то есть как убедить электорат в странах, где его мнение имеет значение, и элиты в тех, где не имеет, в том, что эта интеграция действительно выгодна и необходима.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Глобализация вызывает у многих сильные эмоции, и не только у собравшихся в Давосе

Западная модель развития, в чьей универсальности всего два десятилетия назад мало кто сомневался, сегодня требует перенастройки - об этом говорили участники сразу нескольких дискуссий в рамках форума.

При этом сам западный мир, пресловутый "золотой миллиард" - это всего 12% населения планеты. Индия и Китай уже не просто участники-реципиенты глобализационных процессов, они больше не готовы играть вторые роли.

Глава китайской делегации в Давосе Лю Хэ, советник Си Цзиньпина и член китайского Политбюро, сообщил в своем выступлении, что Китай продолжает оставаться в авангарде глобализации со своим планом "Пояса и пути".

Проект, охватывающий 60 стран с инвестиционным портфелем в 900 миллиардов долларов, иначе как глобальным не назовешь. Вот только как объяснить остальному миру, что "Пояс и путь" - это не очередной механизм глобальной китайской экспансии?

Пошаговых рецептов "создания общего будущего в раздробленном мире" участники форума не предложили. Впрочем, ожидать этого было бы наивно.